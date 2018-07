Repescagem no Rio classifica três surfistas brasileiros A disputa da repescagem nesta quarta-feira, na Praia do Arpoador, no Rio, classificou três surfistas do Brasil para a terceira rodada da etapa brasileira do ASP World Tour, a divisão de elite do surfe mundial. Adriano de Souza (Mineirinho), Heitor Alves e Raoni Monteiro venceram suas baterias e seguem vivos na competição, juntando-se a Jadson André, que já tinha conseguido a vaga direta na próxima fase.