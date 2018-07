Repleto de desfalques, Grêmio enfrenta o Fluminense em busca da liderança

O Grêmio visita o Fluminense neste sábado, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela sétima rodada, com o objetivo de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso terá que superar a ausência de nove jogadores.

O principal desfalque é o atacante Luan, artilheiro do time na temporada com nove gols, além de ser responsável por oito assistências. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta na última rodada e terá que cumprir suspensão. Em seu lugar, o técnico Roger Machado confirmou a entrada de Bobô.

Além dele, o treinador não conta com o volante Walace e o goleiro Marcelo Grohe, na seleção brasileira, o atacante Miller Bolaños, na do Equador, o volante Fred, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o atacante Pedro Rocha, com lesões musculares, além do atacante Henrique Almeida e lateral-direito Wallace Oliveira, que se recuperam de entorses.

A boa notícia é que o zagueiro Walace, recém-contratado junto ao Flamengo, se recuperou de uma enxaqueca e formará dupla de zaga com Pedro Geromel. "O Wallace está confirmado, a não ser que surja alguma coisa. É um cara de nível altíssimo intelectualmente. Tem bastante experiência. Se não jogou com, jogou contra nossos atletas. E esse conhecimento facilita a adaptação", comentou Roger Machado.