Repleto de desfalques, Milan visita o Cesena O Milan vai a Cesena enfrentar o time da casa com sérios desfalques, o que pode prejudicar sua disputa pelo título com a Juventus. Um estiramento na perna direita sofrido no jogo de quarta-feira pela Copa dos Campeões vai tirar o holandês Clarence Seedorf da armação do time do Milan por um mês. O atacante sueco Ibrahimovic cumpre suspensão e também está fora do jogo.