Reposição! PlayStation 5 volta ao catálogo da Amazon; garanta o seu antes que acabe

Se você ainda não conseguiu comprar seu PlayStation 5 , a hora é agora: a Amazon anunciou uma nova remessa de unidades no site a partir desta quarta (17), após o estoque acabar por diversas vezes. Mas a dica é correr antes que tudo se esgote novamente.

Lançado em novembro de 2020, o PlayStation 5 vem tanto em versão tradicional quanto na edição online. O videogame possui tecnologia de última geração e velocidade máxima, com gatilhos adaptáveis e áudio 3D.

Os controles sem fio Dualsense vêm com microfone embutido e resposta tátil, com design icônico e confortável. Os jogadores podem experimentar forças e tensões variadas nas pontas dos dedos, por exemplo. Também é possível conversar com os amigos de partida de forma online, por meio do microfone integrado.

Outras opções de acessórios são fone de ouvido sem fio, câmera HD, estação de carregamento, controle de mídia, e, claro, muitos jogos. Dentre eles, dá para se aventurar com "Spider-Man", "Ghost of Tsushima", "Returnal" e "Ratchet & Clank".

PlayStation 5: consoles e acessórios

Console PlayStation 5

Console PlayStation 5 - Digital Edition

Controle DualSense

PlayStation DualSense Charging Station

Controle de Mídia

Headset sem Fio Pulse 3D

Câmera HD

Jogo "Returnal"

Jogo "Ghost of Tsushima"

Jogo "Spider-Man: Miles Morales"

Jogo "Ratchet & Clank"

