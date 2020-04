República Checa mantém realização de tradicional competição de atletismo em junho

O adiamento de um ano da Olimpíada de Tóquio inspirou os organizadores do Memorial Josef Odlozil, tradicional competição de atletismo, em Praga, na República Checa, a prosseguir com a realização em junho, apesar das restrições por causa da pandemia do coronavírus.

"O Memorial Josef Odlozil em Praga ocorrerá conforme planejado no dia 8 de junho", disse o diretor Miroslav Sevcik, nesta quinta-feira. Josef Odlozil foi o vencedor da medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, em 1964, nos 1.500 metros.

"Queremos lutar para que a competição seja realizada. Desta forma, motivamos nossos atletas para continuarem treinando para os Jogos do ano que vem", afirmou Sevcik.

A organização prevê a disputa de apenas algumas provas, com os 100, 200, 800, 1.500 e 110 metros com barreiras, além do salto em distância o salto em distância e o arremesso do dardo A programação será fechada no início de maio. "Garantiremos que não mais de 40 pessoas, incluindo atletas e árbitros estarão em campo ao mesmo tempo", disse Sevcik.

A maioria dos eventos esportivos em todo o mundo está sendo suspensa ou adiada devido à pandemia do coronavírus, mas Sevcik disse que o plano do governo checo é "afrouxar" as restrições gradualmente.