República Dominicana conquista seu 1.º título no Mundial de beisebol

SÃO PAULO - O World Baseball Classic, Mundial de beisebol, conheceu seu novo campeão na noite da última terça-feira. A seleção da República Dominicana derrotou Porto Rico por 3 a 0, em San Francisco, e conquistou pela primeira vez a principal competição entre seleções do esporte mais popular do país.

Esta foi apenas a terceira edição do torneio, sendo que o Japão havia conquistado as duas anteriores, em 2006 e 2009. O país asiático - eliminado em 2013 por Porto Rico nas semifinais -, no entanto, jamais conseguiu faturar o título invicto, feito alcançado pela República Dominicana neste ano. No total, foram oito vitórias em oito partidas, sendo três diante de Porto Rico.

O time dominicano contou com grande exibição de seus arremessadores, principalmente Samuel Deduno, que conduziu a vitória sem permitir corridas do adversário. No ataque, Edwin Encarnacion, com uma rebatida que impulsionou duas corridas, foi o principal destaque. O prêmio de melhor jogador do torneio, no entanto, ficou com Robinson Canó, que atua pelo New York Yankees na Major League Baseball (MLB).

A conquista foi tão comemorada no país que a entrevista coletiva após a partida teve que esperar alguns minutos porque o técnico Tony Peña e os jogadores José Reyes e Robinson Canó precisaram atender uma chamada telefônica do presidente dominicano, Danilo Medina, parabenizando-os.