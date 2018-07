Reserva entra e dá a virada ao Flu no Chile O técnico Abel Braga, diante da importância do confronto com o Huachipato, confiou no que já lhe rendeu um título Brasileiro. Para o duelo de ontem à noite, no Chile, pela terceira rodada da Taça Libertadores, estavam em campo Deco, Thiago Neves, Fred, Gum e o time campeão nacional. Mas foi o banco que resolveu uma dura parada para Abelão. Segundos depois de entrar no segundo tempo, o meia Wagner mostrou estrela e marcou o gol da vitória por 2 a 1, de virada, no estádio CAP, em Talcahuano.