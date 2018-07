Reservas de luxo encaram o Mirassol

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

Muricy Ramalho vai aproveitar a ausência de Neymar, Montillo, - um na seleção brasileira, o outro na argentina -, e Cícero, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, para fazer experiências e dar ritmo de jogo a importantes reservas. Os substitutos serão Miralles, Felipe Anderson e Marcos Assunção.

O treinador terá três dias para fazer os ajustes na equipe até o jogo contra o Mirassol, quinta-feira na Vila Belmiro.

Miralles vinha sendo o segundo melhor jogador do novo Santos até o dia 10 do mês passado, quando sofreu lesão muscular na coxa esquerda na derrota diante do Paulista.

Tinha a promessa de Muricy de continuar no time quando se recuperasse, porém o treinador preferiu manter André. Agora o atacante argentino voltará a atuar não como parceiro de Neymar, mas ao lado de André, revivendo a dupla que deu certo em vários jogos no segundo turno do Brasileiro de 2012.

Marcos Assunção é o outro que poderá aproveitar bem a oportunidade porque jogará à frente de Renê Júnior e Arouca, sem a obrigação de marcar e com liberdade para tentar finalizações, além de poder ajudar Felipe Anderson na armação das jogadas.