Reservas decepcionam e desperdiçam chance

A decisão de colocar os reservas, segundo o grupo, foi tomada em conjunto com os atletas. "O Ricardo conversou c0m os jogadores e alguns disseram que estavam vindo de uma sequência muito forte", disse Richarlyson. "Mas o jogo de quarta é o jogo do ano, e no Brasileiro tem mais 35 rodadas para buscar."

Ontem, apenas Rogério Ceni, Richarlyson e Alex Silva foram os titulares que saíram jogando. Cicinho e Marlos entraram no decorrer do segundo tempo, mas não evitaram a derrota em casa. "A equipe começou bem, mas faltou um pouco de agressividade", disse Marlos. "Este time estava sem ritmo, ficar na reserva nunca é bom."

Indefinição. O volante Léo Lima começou bem e marcou gol logo no início, mas, no resto da partida, mostrou que não tem mesmo espaço entre os titulares. O jogador interessa ao Goiás, que reprovou Carlinhos Paraíba nos exames médicos e ainda espera a reposição para finalizar o acordo por Fernandão. Assim, Léo Lima pode voltar ao time de Goiânia, em que foi destaque no último Brasileiro.

Marcelinho Paraíba, que era a primeira opção da diretoria goiana, recusou deixar o São Paulo e disse que preferia brigar por posição a ser titular no Goiás. Ontem, porém, teve atuação discreta jogando ao lado de Washington e deu lugar a Marlos aos 38 da etapa final.