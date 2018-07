Reservas se animam com a chance de mostrar serviço

Passada a apreensão pela estreia na Libertadores e o encaminhamento da vaga para a fase de grupos após a goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar, o São Paulo agora volta suas atenções para a partida contra o Atlético Sorocaba e busca a terceira vitória seguida na temporada - e segunda na competição estadual.

Se faltam apelos para o torcedor comparecer ao Morumbi - além do desnível técnico, o Paulistão peca pela falta de emoção graças aos 19 jogos da primeira fase -, a partida pode servir para os reservas mostrarem serviço e aumentarem seu cacife na briga por posições. Ney Franco já havia sinalizado que pretendia trabalhar bastante com o elenco e dar oportunidade a todos os atletas para evitar o desgaste excessivo dos titulares, especialmente aqueles que inspiram mais cuidados, como Lúcio e Luis Fabiano.

Com isso, jogadores como Rafael Toloi, titular no ano passado, Ganso, que ainda procura seu melhor ritmo de jogo, e Casemiro, que tem sido bastante elogiado pelo técnico, podem ser algumas das caras novas para o duelo. Mesmo com o massacre no jogo de ida, a ideia é ter a equipe titular em campo contra o Bolívar também em La Paz. À exceção de Aloísio, o time que deve entrar em campo hoje é inteiro reserva e alguns dos principais nomes do elenco nem sequer foram relacionados.

A possibilidade de mostrar serviço no início da temporada animou os jogadores, que esperam corresponder às expectativas. "Nosso grupo é muito forte e todos os jogadores que fazem parte do elenco têm condições de jogar e essa é uma oportunidade para fazer isso", afirmou o zagueiro Rafael Toloi.

Se as peças vão mudar, o mesmo não deve acontecer com o esquema tático. Como a equipe voltou a render mais no 4-2-3-1, a tendência é que o sistema seja mantido para deixar todos os jogadores acostumados a ele. Dessa forma, o rodízio imaginado por Ney Franco teria um impacto menor uma vez que os atletas compreenderão seu posicionamento em campo. O primeiro teste acontece hoje. Vontade de fazer bonito não deve faltar.