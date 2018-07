Reservas tentam recolocar São Paulo na trilha das vitórias GUARANI SÃO PAULO

Ficará a cargo de uma equipe recheada de reservas a responsabilidade de devolver o São Paulo à rota das vitórias na temporada após três jogos. O torcedor verá contra o Guarani no Brinco de Ouro nomes diferentes do que se acostumou, mas que estão longe de ser completos estranhos. À juventude de Rodrigo Caio e Ademilson vão se juntar peças como Rafael Toloi e Maicon, que foram figuras frequentes no ano passado, e Ganso e Cañete, que procuram a melhor forma na temporada após encerrar 2012 em fase final da recuperação de lesões.

Mais do que a possibilidade de reabilitar a equipe, o confronto é uma oportunidade para os jogadores adquirirem ritmo de jogo e voltarem à briga por uma vaga entre os titulares. Não são poucos os que veem a possibilidade de provar para Ney Franco que merecem mais espaço. "Esses jogos são bons para nós que não estamos jogando sempre porque vamos priorizar a vitória e fazer nosso máximo", explicou Aloísio, confirmado ao lado de Ademilson e um dos candidatos a lutar por uma vaga no lado direito do ataque principal, posição ocupada por Douglas.

E para comandar os reservas em campo, o único titular é também o mais emblemático. Rogério Ceni está de volta à equipe após uma inflamação no ombro esquerdo e terá como missão fazer o time esquecer a falta de entrosamento e conseguir um bom resultado para subir na classificação. "Com o Rogério a responsabilidade é maior ainda, então vamos trabalhar para vencer esse jogo", ponderou Rodrigo Caio.

Vida nova. O dia também terá sabor especial para Fabrício, que pode voltar a jogar após quase oito meses. Sua última partida foi em 17 de julho, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo contra o Atlético-MG. Desde que chegou, no ano passado, ele atuou pouco.

OESTE

Juliano

Tiago Pagnussat

Thiago Matias

Max

Oziel

Ademir Sopa

Coutinho

Thiago Gentil

Diogo

Ronaldo Mendes

Siloé

Técnico:

Branco

SÃO PAULO

Rogério Ceni

João Filipe

Rafael Toloi

Edson Silva

Carleto

Rodrigo Caio

Maicon

Ganso

Cañete

Aloisio

Ademilson

Técnico:

Ney Franco

Juiz: Luiz Vanderlei Martinucho

Local: Brinco de Ouro

Horário: 16h20

Transmissão: Globo e Band