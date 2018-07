Resgatem o verde!

Longe de mim acabar com a esperança que resta para palestrinos ferrenhos. Porém, o rebaixamento é um monstro difícil de domar neste momento. Com 9 pontos de diferença em relação ao 16.º colocado, com oito rodadas por disputar e sobretudo com o futebol raquítico da equipe, só mesmo com enorme fé para acreditar em salvação. Se ela vier, vou saudá-la como uma das mais brilhantes reviravoltas do Brasileiro.

Pois bem, cartolas que se preocupam com a divisão do bolo político, em saber com quem poderão contar nas próximas eleições, deveriam ter agora lampejo de profissionalismo e criar ações para aprender e lucrar com a desgraça que se desenha. Hora de chamar estrategistas em marketing e ver como transformar em algo positivo a quase inevitável participação na Segundona. Garanto que há especialistas no mercado dispostos a bolar projetos sérios, que resgatem a autoestima de torcedores e resultem em caixa (e títulos) para o clube.

Não sou publicitário e me limito, mal e mal, a batucar minhas crônicas e a bater papo com os leitores neste nobre espaço. No entanto, tomaria uma providência imediata: exigiria que o Palmeiras voltasse a usar apenas o uniforme verde e branco na próxima temporada. Nada de amarelo marca-texto, muito menos de azul, dourado ou qualquer coisa parecida. Verde, o verde de volta. Verde forte. O uniforme não vai ganhar jogos, mas carrega peso simbólico significativo. Os adversários, mas principalmente os fãs, verão que em campo estará uma agremiação que tem história e uma camisa poderosa. Isso ajuda a impor respeito e pode acelerar o processo de recuperação da identidade palmeirense.

O amarelo de ontem à tarde, no estádio dos Aflitos, refletiu bem o astral baixíssimo do grupo atual. O Palmeiras de novo foi frágil, limitado, acuado. Até ensaiou um bom início, com velocidade e pressão. Desabou tão logo Kieza marcou o gol que definiu o placar. Não houve corpo-mole nem má vontade dos atletas; só nervosismo, medo, tensão. E ruindade. Tem muita gente que não pode ficar nem para jogar a Série B.

O ícone da fase que o Palmeiras vive é Luan: esforçadíssimo, dedicado e com futebol fraco, ele ostentou a braçadeira de capitão. Está tudo explicado. É necessária reformulação, no campo e nos bastidores. Mas parece mais fácil arejar o elenco do que mudar a postura de quem defende suas ideias na base da troca de cadeiradas.

Lá vem o Tricolor. O São Paulo ajustou-se no período justo, na reta final do campeonato. Ney Franco encontrou a formação mais equilibrada, acumula uma sequência notável de vitórias, repete a escalação e enfim o time entra no bloco principal. Briga firme por vaga na Libertadores e, se não tivesse desacelerado, sairia do Morumbi com placar bem mais folgado do que os 2 a 0 no Figueirense.

Uma dúvida. O Santos bateu o Vasco, subiu na tabela e tornou oportuna e atual a pergunta: não teria destino melhor, se pudesse usar Neymar como lhe é de direito? A CBF não deixa...