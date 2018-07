Resolução não atinge partidas da Libertadores A proibição do uso de fogos de artifícios e sinalizadores nos estádios vale apenas para competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol, ou seja, não se aplica a jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e de torneios internacionais como a Taça Libertadores. Mas em breve poderá ser adotada por federações de outros Estados e até mesmo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).