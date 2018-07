Restam 9 mil ingressos para o clássico

SÃO PAULO - Em um caótico primeiro dia de vendas realizado exclusivamente pela internet, a torcida palmeirense já garantiu 21.135 ingressos da carga de 32,4 mil entradas para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, às 16 horas do domingo. Nesta quinta pela manhã começam a ser comercializados os 9.050 ingressos restantes para os fãs alviverdes em seis pontos de venda.

De acordo com a diretoria do clube, a venda pela internet precisou ser encerrada por volta das 17 horas para que houvesse ingressos disponíveis para os pontos de venda físicos. Nesta quinta, os torcedores do Palmeiras poderão se dirigir às bilheterias do Palestra Itália e a outros cinco locais (veja abaixo) para adquirir entradas apenas para o Tobogã (R$ 30) e cadeiras descobertas (R$ 60).

Já os corintianos, que terão somente 2 mil entradas à disposição, encontrarão os ingressos apenas nas quadras das torcidas organizadas (Gaviões da Fiel, Camisa 12, Coringão Chopp, Estopim da Fiel e Pavilhão 9), ao valor de R$ 30,00.

