Restam problemas, mesmo com ''quase'' tudo pronto

Em menos de duas semanas começa a Copa na África do Sul. Bastante criticados e sob desconfiança, os anfitriões adotaram nas últimas semanas uma frase-padrão. "Se a Copa tivesse começado ontem, estaríamos prontos"", é a declaração repetida por integrantes das várias esferas do governo, membros do Comitê Organizador e pelo povo.

Está tudo quase pronto, é verdade. Os dez estádios foram entregues, as seleções começam a chegar, nas ruas das principais cidades só se fala em Copa. No entanto, ainda há problemas para resolver. O trânsito caótico, as muitas obras não concluídas, ameaças de greve, segurança, o risco de apagão. As autoridades garantem que nada atrapalhará o Mundial. Será?

Trânsito

É grande a chance de tornar-se o principal problema. Chegar aos estádios não será tarefa fácil por causa dos corriqueiros congestionamentos. O trânsito é complicado em Johannesburgo e em outras cidades. O sistema de transporte coletivo é falho e desacreditado. Por isso, o sul-africano prefere ir ao estádio com seu próprio carro, o que, nos grandes eventos, acaba por entupir as ruas. Estacionar perto das praças esportivas pode se tornar um exercício de paciência, embora em algumas delas, como no Soccer City, existam vastas áreas disponíveis.

Em Johannesburgo está em operação a linha expressa Rea Vaya e o sistema "park and ride"" - por ele, é possível estacionar o carro em bolsões e seguir para os estádios de ônibus. Mas o uso do serviço é pequeno, pois os ônibus demoram e há o temor de ataques por parte de motoristas de vans, incomodados com o sistema. O uso de táxi pode estragar o programa, pois muitos taxistas estão aproveitando a Copa para garantir o Natal.

O chefe do Comitê Organizador, Danny Jordaan, diz que o trânsito não vai atrapalhar a Copa, mas aconselha. "É bom chegar cedo aos estádios."" E também reservar uma dose de paciência na volta.

Segurança

É outra preocupação. Investimento não faltou na área. Foram gastos cerca de R$ 311 milhões. A polícia recebeu equipamentos novos para todo tipo de ação, até terrorista. São carros, helicópteros, armas. Também investiu no treinamento de seus homens. Além disso, há intercâmbio com organismos internacionais e vários agentes da Interpol trabalhando no país. Na Copa, serão 44 mil policiais em ação.

A África do Sul tem altos níveis de violência. Por dia, são 50 assassinatos, 37 na província de Gauteng, onde ficará a maior parte das seleções, entre elas a do Brasil (Johannesburgo), e dos torcedores. Há também muitos roubos, furtos e crimes mais graves, como sequestros. Para garantir a tranquilidade, foi elaborado um plano para proteger delegações e turistas, na região dos estádios, hotéis e principais restaurantes.

Energia

Há o temor de apagões. O risco é tão sério que Fifa e Comitê Organizador adquiriram 46 geradores a diesel para garantir energia ininterrupta em estádios, centro de operações e de imprensa. A diretora-geral da Eskom, a companhia de energia sul-africana, diz que o medo é infundado - tanto que contratou uma empresa de consultoria sul-coreana para atestar sua capacidade.

Greves

Vários setores ameaçam paralisações no período de 11 de junho a 11 de julho. Transportes, energia e saúde, por exemplo. Os sindicatos admitem que pretendem usar o Mundial para arrancar aumentos salariais. Governos e empresários têm se mostrado inábeis nas negociações. O risco, de fato, existe.