Resultado acende luz amarela na Vila Belmiro Irritado, nervoso, descontrolado: depois do jogo, Neymar saiu inconformado com o juiz. Mas sem motivo. Já havia levado cartão amarelo e, nos minutos finais, jogou o braço na direção do rosto de um adversário. "Ele quer que eu jogue com o braço colado no corpo", reclamou. Mais calmo, o meia Paulo Henrique Ganso se mostrava "feliz" por saber, via o jornal Marca, do interesse do Real Madrid por seu futebol. "Mas não penso em sair agora."