Resultado de Mayweather x Canelo definirá futuros rivais O boxe terá um destino diferente dependendo do vencedor do esperado combate deste sábado entre o norte-americano Floyd Mayweather e o mexicano Saul Canelo Alvarez. Um triunfo do pugilista dos Estados Unidos mantém vivo seu contrato com o canal de tevê Showtime. Dessa forma, seu próximo rival precisará proporcionar um grau de interesse elevado da imprensa e do público.