Sorteio de ingressos para Olimpíada será divulgado nesta terça

Quem se inscreveu para comprar ingressos para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro será informado por e-mail, a ser enviado pelo comitê organizador nesta terça-feira, se conseguiu ou não os ingressos. Foram pedidos 5,2 milhões de entradas, e o sorteio distribuiu 1.592.701, segundo o comitê informou nesta segunda-feira.

Estão esgotados os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento, o triatlo, a maratona aquática e o nado sincronizado. Em todos os outros esportes há partidas, etapas ou sessões esgotadas - no futebol, por exemplo, a final no Maracanã já não tem mais ingressos. O esporte mais procurado foi o futebol, seguido pelo atletismo, vôlei, basquete, handebol, vôlei de praia, tênis, ginástica artística e natação. O único trecho ainda não colocado à venda foi a fase inicial do polo aquático, cujo palco está indefinido. O valor médio dos pedidos foi de R$ 1.341, e o mais alto chegou a R$ 56.600. Outros 19 pedidos ultrapassaram R$ 40 mil.

Algumas pessoas foram atendidas integralmente, outras receberão apenas parte dos ingressos pedidos e outras não foram atendidas. Todas serão informadas por e-mail. Quem não foi atendido terá prioridade no próximo sorteio, mas deve se inscrever novamente, a partir de 1º de julho. Ainda não há data para o segundo sorteio. A partir de outubro serão feitas vendas diretas pelo site - o interessado escolhe o lugar (dentre os ainda disponíveis) e compra na hora, pela internet.

Ao todo serão comercializados 7,5 milhões de ingressos, dos quais 30% estão sendo vendidos no exterior e não estão incluídos nos sorteios, que atendem os brasileiros. Dos cerca de 5,25 milhões de ingressos a serem vendidos no Brasil, foram disponibilizados na etapa atual (de sorteios) 4,5 milhões, dos quais 1,59 milhão serão distribuídos a partir desta terça. Para o segundo sorteio restarão, portanto, 2,9 milhões de ingressos.

PAGAMENTO

O pagamento não será feito nem solicitado por email. As instruções para compra serão dadas por meio do site www.rio2016/ingressos. Quem, no momento da inscrição, optou pelo pagamento virtual ou por cartão de débito terá uma semana para aprovar a compra no site. Quem optou por cartão de crédito tem um prazo maior para finalizar a compra: até o dia 26 de junho. Ainda é possível mudar a forma de pagamento, pelo telefone (0xx21) 3004-2016.

Não será possível comprar apenas parte dos ingressos que foram disponibilizados: o contemplado compra tudo ou, se houver desistido, pode cancelar a operação.