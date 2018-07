Resultado na Copa América coloca em risco a nova geração do Brasil

LA PLATA - A nova geração da seleção brasileira deu vexame e foi reprovada em seu primeiro teste depois do Mundial da África do Sul. Com um ataque inútil, incapaz de superar a retranca do Paraguai por 120 minutos, e com aproveitamento zero em quatro cobranças de pênaltis, a equipe dirigida pelo técnico Mano Menezes se despediu de forma melancólica da Copa América.

A campanha irregular do Brasil no torneio já sinalizava o desfecho. Não passou de dois empates ruins contra Venezuela e Paraguai, na primeira fase, e obteve apenas uma vitória: por 4 a 2 sobre o fraco time do Equador.

O empate sem gols deste domindo em La Plata levou a disputa para uma prorrogação tensa e também pouco produtiva. Vieram então os pênaltis.

Era o que faltava para a histórica eliminação da seleção. Elano, André Santos e Fred chutaram a bola para fora. Thiago Silva teve mais pontaria, mas o goleiro Justo Villar, o grande nome da tarde, defendeu a cobrança.

Mano vai continuar à frente da seleção, mas terá de se desdobrar para conquistar a confiança do torcedor. Ele se demonstrou confuso na armação da equipe ao longo dos dias de treinos e jogos na Argentina e não conseguiu o básico: levar o time a superar o medo de fazer gols.

Pode, neste aspecto, dividir a responsabilidade com alguns jogadores, principalmente Alexandre Pato, Neymar, Ganso e Robinho. Os quatro não se cansaram de perder gols desde a estreia, contra a Venezuela.

Neste domingo, o Brasil pareceu preparado apenas para evitar que sua defesa fosse vazada. Teve o mérito de só ter permitido o primeiro chute a gol do Paraguai aos 88 minutos de jogo. Isso facilitou a vida de Julio Cesar. Mas o goleiro vai voltar para casa com a imagem mais arranhada ainda.

Além de ter comprometido o Brasil no Mundial de 2010, no jogo pelas quartas de final com a Holanda, cometeu outras falhas na Copa América, notadamente no confronto com o Equador, e não conseguiu deter nenhuma das três cobranças de pênaltis do Paraguai.

Julio Cesar, assim como Lúcio, não devem ser convocados para o amistoso de agosto, contra a Alemanha, e vão ficar fora dos dois jogos do Brasil, em setembro, com a Argentina, em que só atuarão atletas em atividade no País. É possível que tenham iniciado em La Plata, a despedida da seleção brasileira.

Enquanto Villar se destacava pelo Paraguai, Robinho fazia sua melhor partida pela seleção sob a direção de Mano. Correu, driblou, deu pedaladas, passes e deixou os colegas em condição de marcar. Mas nada disso foi suficiente. Ganso mais uma vez se omitiu do jogo, Neymar se assustou nas duas vezes em que poderia decretar a vitória brasileira e Pato também decepcionou.

