Resultados pesam na decisão de ficar no País Cesar Cielo falou dos fatores que o levaram a decidir por treinar no Brasil e não esconde que os resultados da temporada passada pesaram bastante. De acordo com o nadador, enquanto no primeiro semestre, quando treinou nos Estados Unidos, os resultados ficaram abaixo do esperado, no segundo - com trabalho intenso no Brasil -, eles superaram as expectativas.