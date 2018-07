Resumão: Corinthians dá adeus ao Pacaembu e Dani Alves ironiza racismo

SÃO PAULO - Restando 46 dias para o início da Copa do Mundo, quando os últimos estádios para o evento vão sendo entregues, outros vão deixar de receber equipes. É o caso do Pacaembu, que teve um domingo diferente no clássico das maiores torcidas do país. Na Europa, Daniel Alves ajudou o Barcelona a virar o jogo contra o Villareal e ensinou ao mundo como enfrentar o racismo, que se repetiu nas quadras de basquete, nos Estados Unidos. A Seleção brasileira masculina de Rugby venceu pela primeira vez na história o Chile e no Campeonato Pan-Americano de Judô, o Brasil liderou o quadra de medalhas. Confira como foi o fim de semana esportivo.

SÃO PAULO

Com Muricy Ramalho, o São Paulo busca pontos antes de bons jogos. contra o Cruzeiro, em Uberlândia, a equipe paulista arrancou um comemorado empate, no fim do jogo, com gol de Antônio Carlos, de cabeça. O resultado deixou o São Paulo na segunda colocação, no início do torneio.

SANTOS

Longe de apresentar o ofensivo futebol do Campeonato Paulista, o Santos empatou mais uma vez no início do Brasileirão, desta vez contra o Coritiba. Mesmo com a presença de Damião, Thiago Ribeiro e Gabriel, o ataque santista passou em branco.

PALMEIRAS

No Pacaembu, o Palmeiras conheceu sua primeira derrota na competição nacional. Após estrear com vitória contra o Criciúma, a equipe paulista não foi capaz de furar o bloqueio do Fluminense e acabou derrotado em casa. A equipe do técnico Gilson Kleina não contou com o atacante Alan Kardec, em negociações com o São Paulo.

CORINTHIANS

Na despedida do estádio Pacaembu, o Corinthians apresentou bom futebol e contou com a expulsão de Léo Moura para vencer o Flamengo pelo Brasileirão e subir para o terceiro lugar da tabela. Com quase 40 mil torcedores, a equipe de Mano Menezes foi empurrada para a vitória com gols de Guilherme e Gil.

OUTROS JOGOS

No Sul, o Grêmio venceu o Atlético-MG com os reservas em campo, por 2 a 1. No Maracanã, o Internacional abriu 2 a 0 com Rafael Moura, mas o Botafogo se recuperou e empatou o jogo com Emerson Sheik e Zeballos. Com o mando de campo em São Paulo, o Figueirense foi derrotado pelo Bahia, por 2 a 0. Para completar o trio de derrotas das equipes catarinenses, o Sport venceu o Chapecoense e o Goiás derrotou o Criciúma.

CAMPEONATO ESPANHOL

Em dia emocionante para torcida e jogadores do Barcelona, por conta da morte do ex-técnico Tito Vilanova, a equipe catalã saiu atrás no placar, por 2 a 0, mas conseguiu a virada, fechando a partida contra o Villarreal em 3 a 2 e seguindo vivo na briga pelo título. O líder Atlético de Madrid venceu a nona consecutiva, desta vez em cima do Valencia, por 1 a 0, com gol de Raúl García.

RACISMO

A partida entre Barcelona e Villarreal ainda ficou marcada pelo ato de racismo contra o lateral Daniel Alves. Uma banana foi atirada na direção do jogador antes da cobrança de um escanteio. No entanto, o brasileiro teve uma reação inesperada: descascou a fruta e comeu, para logo em seguida dar continuidade a jogada. O companheiro de time, Neymar, que também já foi vítima deste tipo de discriminação na Europa, declarou apoio a Daniel nas redes sociais, afirmando: "Somos todos macacos! E daí?".

CAMPEONATO ITALIANO

Ainda perseguindo a Juventus, a Roma bateu o Milan por 2 a 0, no Estádio Olímpico, com gols de Pjanic e Gervinho, e chegou aos 85 pontos, cinco a menos que a líder. Próximos da final da Copa da Itália, Napoli e Fiorentina tiveram bons resultados como visitantes: 1 a 0 contra a Internazionale e 3 a 0 diante do Bologna, respectivamente. Ainda brigando pelas vagas para a Liga Europa, o Torino derrotou a Udinese por 2 a 0, assim como a Lazio em cima do Livorno, e o Verona goleou o Catania por 4 a 0.

CAMPEONATO ALEMÃO

Mesmo com o apoio de sua torcida, o Schalke 04 foi surpreendido pelo Borussia Mönchengladbach e perdeu por 1 a 0, dando adeus ao sonho de ser vice-campeão do Campeonato Alemão. A apenas duas rodadas para o fim, o Borussia Dortmund tem sete pontos a mais que o time de Gelsenkirchen, terceiro colocado. Em crise, o Hamburgo levou de 3 a 1 do Augsburg e continua na zona de rebaixamento, com 27 pontos.

CAMPEONATO INGLÊS

Perto do título do Campeonato Inglês, que não conquista desde 1990. e com duas partidas a serem disputadas, o Liverpool tropeçou diante do Chelsea, em pleno Anfield Road, sendo derrotado por 2 a 0, mas ainda continua na liderança com 80 pontos, dois a mais que o adversário. Com um jogo a menos, o Manchester City aproveitou para encostar, chegando a 77 pontos, ao bater o Crystal Palace por 2 a 0.

CAMPEONATO HOLANDÊS

Depois da surpreendente derrota por 5 a 1 para o Zwolle, na final da Copa da Holanda, na última semana, o Ajax entrou em campo diante do Heracles para esquecer. E conseguiu: a equipe conquistou a Liga Holandesa pela quarta vez seguida, antecipadamente, ao empatar por 1 a 1. Lasse Schone abriu o placar logo no início, mas Simon Cziommer segurou a comemoração do campeão, que só veio mesmo no fim do jogo.

UFC

Glover Teixeira suportou os cinco rounds contra Jon Jones, feito difícil de se conseguir desde que Jon Jones assumiu o cinturão dos meio-pesados do UFC, mas não foi o suficiente para dar a vitória ao brasileiro. Por decisão unânime, o americano manteve o título e busca tirar o recorde de invencibilidade do brasileiro Anderson Silva.

TÊNIS

Kei Nishikori conquistou um dos mais importantes títulos da curta carreira, ao vencer o colombiano Santiago Giraldo, em Barcelona, pelo ATP 500 local. A cidade não conhecia outro campeão há oito anos, período consecutivo em que Rafael Nadal. Quem também venceu foi a russa Maria Sharapova, que foi tricampeã do torneio de Stuttgart, após derrotar de virada a sérvia Ana Ivanovic.

VÔLEI

O Unilever é, pela nona vez em sua história, campeão da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do Rio de Janeiro superou o Sesi por 3 sets a 1, que havia eliminado o Osasco na semifinal e confirmou o título, mais um para a carreira de Fofão, que, aos 44 anos, continua sendo destaque da equipe treinada por Bernardinho, técnico da seleção masculina.

NBA

Os playoffs da NBA estão pegando fogo e, tirando o campeão Miami Heat, que fez 3 a 0 no Charlotte Bobcats e está próximo de se classificar, as outras séries estão bastante equilibradas. Durante o final de semana, o grande destaque foi a divulgação de uma conversa telefônica de Donald Sterling, dono do Los Angeles Clippers, que mostra ser intolerante racialmente falando e critica a presença dos negros nos jogos de sua equipe. A declaração repercutiu em todo o mundo e personalidades como o astro LeBron James e até o presidente Barack Obama comentaram o fato. Já os jogadores dos Clippers fizeram seu protesto e, depois de usar as roupas de treinamento do avesso, eles jogaram as blusas no chão e deixaram a quadra em silêncio, no jogo quatro da série contra o Golden State Warriors.

NATAÇÃO

O Troféu Maria Lenk chegou ao fim neste sábado e o campeão olímpico César Cielo, que nada pelo Minas, foi o grande destaque, com quatro medalhas de ouro. Apesar de seu desempenho, seu clube acabou derrotado na classificação geral da competição pelo Pinheiros, grande campeão.

ATLETISMO

o brasileiro Franck Caldeira conquistou a segunda colocação na Maratona de Pádua, na Itália e pôde comemorar sua segunda melhor marca em maratona na carreira, além da liderança do ranking brasileiro e sul-americano. Ele, que foi superado pelo queniano Kimani Pharis, ainda garantiu classificação para o Pan-Americano de Toronto e o Mundial de Pequim, em 2015.

STOCK CAR

Os pilotos Átila Abreu e Thiago Camilo foram os vencedores da rodada dupla da Stock Car, na terceira etapa da temporada 2014, realizada no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília. Com os resultados, o campeonato é liderado por Valdeno Brito com 52 pontos, dois a mais do que Marcos Gomes. Sergio Jimenez ocupa a terceira colocação, com 49 pontos, Cacá Bueno é o quarto, com 44, e Átila Abreu é o quinto, com 39 pontos.

MOTO GP

O início da temporada 2014 da MotoGP tem um dono. O espanhol Marc Márquez venceu a prova disputada em Termas do Río Hondo, na Argentina e confirmou sua soberania. Até o momento, ele está com três poles positions e três vitórias em três provas disputadas.Os também espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo completaram o pódio

JUDÔ

A equipe brasileira de judô encerrou sua participação no Campeonato Pan-Americano, disputado na cidade de Guayaquil, no Equador, com um desempenho bastante positivo. Foram onze medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

RUGBI

Com um placar de 24 a 16, a seleção brasileira masculina de rúgbi conquistou neste sábado, na Arena Barueri, a primeira vitória sobre o Chile em jogos oficiais e começou bem no Campeonato Sul-Americano. A equipe volta a entrar em quadra no próximo sábado, contra o Uruguai, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.