RESUMO: Em dia de Cristiano Ronaldo, São Paulo se afoga em crise

O fim de semana teve muita bola na rede no Brasil e no mundo. Por aqui, destaque foi o clássico entre Corinthians e Santos. Na Europa, Cristiano Ronaldo brilhou e, com cinco gols, liderou a goleada do Real Madrid. Nas pistas, Nelsinho Piquet representou muito bem o Brasil na Fórmula E e no tênis, nenhuma grande novidade, com títulos para Novak Djokovic e Serena Williams em Miami. Confira tudo o que de melhor aconteceu entre sábado e domingo: