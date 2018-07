Resumo Esportivo: Arena Corinthians recebe ídolos e City é campeão Inglês

SÃO PAULO - Se os campeonatos internacionais apresentam a cada semana mais campeões, o futebol nacional começa a engrenar. Pelo Brasileirão, clássicos regionais agitaram a rodada do torneio, com disputa em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo entre os principais rivais.

Em clima festivo, A Arena Corinthians recebeu ídolos da história da equipe paulista para o segundo teste oficial. Na Inglaterra, o Manchester City superou o West Ham e arrematou o título nacional, após assumir a liderança na penúltima rodada. Na Fórmula 1, Hamilton, mais uma vez, alcançou a vitória com a Mercedes e chegou à liderança do torneio. Em Madri, Nadal e Sharapova conquistaram o Masters 1000 espanhol, após virar as finais contra Nishikori e Halep.

Confira o que ocorreu no mundo esportivo neste fim de semana.

CLÁSSICO PAULISTA

São Paulo e Corinthians ficaram no empate no clássico disputado neste domingo. Em um jogo muito truncado e sem grandes clances de gol, os times empataram em 1 a 1, com gols de Fagner e do atacante Luis Fabiano. O resultado, se não foi o ideal para nenhum dos dois times, mantém a dupla invicta no Brasileirão.

SANTOS

Outro que ainda não perdeu no campeonato é o Santos, que conheceu a sua primeira vitória neste domingo. A equipe bateu o Figueirense por 2 a 0 e subiu para seis pontos. A partida, disputada em Londrina, no Paraná, chamou atenção por causa da ausência de Leandro Damião. O atacante, titular até o último jogo, ficou no banco de reservas e sequer entrou.

PALMEIRAS

Quem também venceu por 2 a 0 foi o Palmeiras, que, comandado pelo interino Alberto Valentim, jogou melhor do que nas últimas partidas e deu uma amenizada na crise, dando um respiro para a equipe antes da escolha do novo técnico. O resultado deixa o Palmeiras com seis pontos no Brasileirão, na nona colocação.

OUTROS JOGOS

Outros resultados importantes da rodada foram as vitórias de Fluminense e Atlético-MG, que superaram Flamengo e Cruzeiro, respectivamente, nos clássicos municipais. Já o Internacional bateu o Atlético-PR por 2 a 1 no sábado e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O rival do Inter, o Grêmio, fez 2 a 0 na Chapecoense, enquanto o Coritiba perdeu em casa para o Sport. No clássico baiano, Bahia e Vitória empataram por 1 a 1. E na noite de sábado, o Botafogo goleou o Criciúma por 6 a 0, com direito a três gols do jovem Daniel.

INAUGURAÇÃO DO ITAQUERÃO

O sábado foi de festa para a torcida do Corinthians. Mas não foi uma vitória da equipe no Brasileirão que foi festejada e sim a inauguração oficial da Arena Corinthians, estádio da equipe que finalmente ficou pronto e será utilizado na Copa do Mundo. A festa, que contou com 20 mil pessoas nas arquibancadas, teve diversos jogos entre ídolos do Corinthians. O primeiro gol do novo estádio foi marcado por Roberto Rivellino. Apesar disso, alguns problemas foram registrados no local que sediará a estreia da seleção brasileira na Copa.

AUSÊNCIAS NA COPA

Apenas neste fim de semana, dois jogadores foram confirmados fora da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo inglês Ashley Cole admitiu, via Twitter, que não será convocado para o torneio e anunciou sua aposentadoria da seleção inglesa. Já Bryan Oviedo, da seleção de Costa Rica, que quebrou a perna em janeiro, não vai se recuperar a tempo da Copa e está oficialmente cortado da seleção de seu país.

CAMPEONATO INGLÊS

Depois do Liverpool deixar escapar a chance de conquistar o Campeonato Inglês, o que não acontece desde 1990, o Manchester City aproveitou para arrematar a taça ao vencer o West Ham por 2 a 0, no Etihad Stadium, pela rodada final. O Liverpool bateu o Newcastle por 2 a 1, mas não foi suficiente para alcançar o City. Luis Suárez, com 31 gols, foi o artilheiro da competição.

CAMPEONATO ESPANHOL

Precisando ganhar para ser campeão, o Atlético de Madrid tropeçou novamente, desta vez diante do Málaga, ao empatar em 1 a 1. Já o Barcelona por pouco não deu adeus à disputa do título, ao ficar no 0 a 0 com o Elche. Com o Real Madrid fora, a decisão do Campeonato Espanhol será na última rodada, no clássico entre Atlético de Madrid e Barcelona. O time comandado por Simeone necessita apenas de um empate, mas a vitória é essencial para o Barça.

CAMPEONATO ITALIANO

Tricampeã, a Juventus derrotou a Roma por 1 a 0, chegando a 99 pontos na tabela, melhor campanha da história do Campeonato Italiano. O jogo entre Atalanta e Milan ficou marcado por novo ato racista. Uma banana foi atirada no campo diante do meia Kevin Constant, da Guiné, que cobrou providências do árbitro da partida. Convocado para a Copa, Hernanes marcou um na goleada da Inter de Milão sobre a Lazio.

CAMPEONATO ALEMÃO

O Bayern de Munique bateu o Sttutgart por 1 a 0, no jogo da entrega da taça ao campeão da temporada 2013-14. Schweinsteiger deixou a partida ainda no primeiro tempo, com dores no joelho esquerdo, e virou motivo de preocupação para a final da Copa da Alemanha e também para a Copa do Mundo. Além do Bayern, Borussia Dortmund e Schalke 04 se classificaram para a Liga dos Campeões, enquanto Wolfsburg, Borussia Moenchengladbach e Mainz disputarão a Liga Europa.

OUTROS CAMPEONATOS

Pelo Campeonato Ucraniano, o Shakhtar Donetsk sagrou-se campeão ao derrotar o Zorya Luhanskp por 3 a 1, com três gols brasileiros: Luiz Adriano fez dois e Eduardo marcou o gol do título. Ainda no Leste Europeu, o jogo entre Zenit e Dínamo Moscou foi suspenso aos 42 minutos do segundo tempo por conta de uma invasão ao campo por parte da torcida do Zenit, revoltada com a derrota por 4 a 2, resultado que ameaçava as chances da equipe de vencer o Campeonato Russo. Capitão e defensor do Dínamo, Vladimir Granat foi agredido por um torcedor e sofreu uma concussão.

TRAGÉDIA

Na República Democrática do Congo, pelo menos 15 pessoas foram mortas e outras 24 ficaram feridas no final da partida entre ASV Club e Mazembe, pelo torneio nacional. De acordo com a polícia local, os torcedores morreram de asfixia após policiais atirarem bombas de gás lacrimogêneo para acabar com a confusão da torcida. O episódio ocorreu no Estádio Tata Raphaël, em Kinshasa, neste domingo.

FÓRMULA 1

Pela quarta vez consecutiva, a Fórmula 1 assistiu Lewis Hamilton no topo do pódio, ao lado do alemão Nico Rosberg. No Grande Prêmio da Catalunha, o britânico largou na pole, liderou a corrida, segurou a pressão, venceu pela quarta vez na temporada e assumiu a liderança do torneio. Felipe Massa não conseguiu boa colocação na largada e a estratégia foi ainda pior, deixando o piloto apenas na 13ª colocacação.

FÓRMULA INDY

No circuito misto de Indianápolis, disputado pela primeira vez na história da competição, o francês Simon Pagenaud garantiu a primeira vitória no circuito enquanto Hélio Castroneves foi o terceiro colocado e garantiu mais um pódio. Apenas em oitavo na corrida, Will Power ainda lidera o torneio, seis pontos à frente de Pagenaud.

TÊNIS

Nadal retorna às vitórias no saibro. Apesar de grande oscilação técnica entre os jogos, o espanhol brilhou em Madrid e venceu a final contra Kei Nishikori, um verdadeiro samurai durante a partida, mas que sofreu com lesões, no Masters 1000 espanhol. Do lado feminino, Sharapova apagou a derrota em 2013 para ser campeã um ano depois, em grande virada sobre Simona Halep.

SURFE

Apesar de todos problemas que já enfrentou, ao ficar sem suas pranchas e sofrer uma contusão logo no primeiro dia de competição, Adriano de Souza é o único brasileiro ainda vivo na disputa da etapa do Rio do circuito mundial de surfe. Mineirinho conseguiu se manter na luta pelo título no Rio de Janeiro. Até então líder do ranking mundial da divisão de elite do surfe, Gabriel Medina perdeu para o sul-africano Travis Logie na terceira rodada da etapa, que abriu o dia neste domingo na Barra da Tijuca.

BASQUETE AMERICANO

Conforme a NBA se aproxima das finais da competição, a qualidade dos jogos só aumentam. Em Los Angeles, o Clippers reagiu após derrota em casa e venceu o Thunder por 101 a 99 para empatar a série em 2 a 2. No outro jogo da Conferência Oeste, O Spurs abriu 3 a 0 na série após vencer o Blazers e se aproxima da final da conferência. Do outro lado, o Heat foi superado pelos Nets, em Nova York, que fez 104 a 90 e diminui a diferença para 2 a 1. Por fim, o Pacers derrotou o Wizards e passou a frente no duelo, 2 a 1.

FUTEBOL AMERICANO

O jogador Michael Sam vai começar uma nova história em um dos esportes mais vistos no mundo e, antes de jogar, já chama atenção do público. Selecionado pelo Rams, o atleta será o primeiro jogador de Futebol Americano da NFL assumidamente gay.