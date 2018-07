Resumo esportivo: Brasileirão é marcado por atos antirracismo

Em rodada não muito favorável para os times paulistas, o Cruzeiro abriu oito pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Palmeiras e Santos foram derrotados por Internacional e Botafogo, respectivamente, enquanto o Corinthians empatou com o Fluminense e o São Paulo com o Figueirense. Jogadores e torcedores fizeram atos contra o racismo nos estádios. O Brasil começou a Copa do Mundo de Basquete batendo França e Irã. Marc Márquez somou a 11ª vitória na MotoGP e Will Power fechou a temporada da Fórmula Indy como campeão. Confira os principais eventos esportivos do fim de semana.

PALMEIRAS

Quatro dias de completar 100 anos de vida, o Palmeiras voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro e foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0. Marcado pelo ex-corintiano Jorge Henrique, o gol solitário colocou o time colorado na vice-liderança da competição e empurrou os paulistas de volta para a zona do rebaixamento.

SÃO PAULO

Jogando em Florianópolis, o São Paulo saiu atrás no marcador, mas conseguiu o empate com pênalti convertido por Rogério Ceni na etapa final. No fim do jogo, o recém-contratado Michel Bastos foi expulso após uma disputa de bola com Leandro Silva.

CORINTHIANS

O Corinthians chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória neste domingo e se afasta ainda mais do líder Cruzeiro. Jogando em casa, os cariocas saíram na frente em cobrança convertida pelo atacante Fred, mas Romarinho igualou o placar.

SANTOS

Antes do início da partida, jogadores de Santos e Botafogo entraram com faixas em campo em apoio ao goleiro Aranha, vítima de insultos racistas na última quinta-feira, em duelo contra o Grêmio. Com a bola rolando, o Santos voltou a mostrar sua irregularidade e foi derrotado pelo time carioca por 1 a 0.

OUTROS JOGOS

Em um jogo de seis gols, o Cruzeiro bateu a Chapecoense por 4 a 2 e tem oito pontos de vantagem para o segundo colocado. Beneficiado pelos tropeços dos concorrentes, incluindo o Atlético-MG, que empatou sem gols com o Coritiba, o Sport chegou a 28 pontos após vencer o Criciúma por 2 a 0 e está a apenas 4 pontos do G-4. O Goiás encerrou uma série de seis jogos sem vitória diante do Atlético-PR, enquanto Grêmio e Flamengo bateram Bahia e Vitória respectivamente.

RACISMO

Após o ato racista contra o goleiro Aranha, do Santos, em partida da Copa do Brasil, na Arena Grêmio, a rodada do Brasileirão foi marcada por atos dos clubes repudiando o racismo. Jogadores de Grêmio e Bahia entraram juntos em campo com uma faixa. Torcedores do Botafogo levaram cartazes ao Maracanã apoiando o santista, que foi seu adversário no domingo. Também na partida entre Corinthians e Fluminense, em Itaquera, foi possível ver manifestações do tipo nas arquibancadas.

CAMPEONATO ALEMÃO

Ainda na sexta-feira, o Borussia Dortmund já tinha dado início à segunda rodada do Campeonato Alemão com vitória sobre o Augsburg, mas o destaque ficou com o Bayer Leverkusen, líder com 100% de aproveitamento, que bateu o Hertha Berlim por 4 a 2. Na estreia de Xabi Alonso, o Bayern de Munique apenas empatou com o Schalke 04 em 1 a 1.

Augsburg 2 x 3 Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen 4 x 2 Hertha Berlim

Sttutgart 0 x 2 Colônia

Werder Bremen 1 x 1 Hoffenheim

Hamburgo 0 x 3 Paderborn

Wolfsburg 2 x 2 Eintracht Frankfurt

Schalke 04 1 x 1 Bayern de Munique

Mainz 0 x 0 Hannover

Freiburg 0 x 0 Borussia Mönchengladbach

CAMPEONATO ESPANHOL

Recém-chegado ao Barcelona, o atacante Sandro Ramírez, de 19 anos, garantiu a vitória da equipe catalã por 1 a 0, contra o Villarreal. Neymar fez sua primeira partida oficial após fraturar da vértebra durante a Copa do Mundo. Sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid abriu o placar por 2 a 0, mas cedeu a uma virada espetacular do Real Sociedade, que fechou a partida em 4 a 2.

Getafe 1 x 0 Almería

Valencia 3 x 0 Málaga

Córdoba 1 x 1 Celta de Vigo

Athletic Bilbao 3 x 0 Levante

Atlético de Madrid 2 x 1 Eibar

Espanyol 1 x 2 Sevilla

Villarreal 0 x 1 Barcelona

Real Sociedad 4 x 2 Real Madrid

Deportivo La Coruña 2 x 2 Rayo Vallecano

Elche 1 x 1 Granada

CAMPEONATO INGLÊS

Com 100% de aproveitamento, o Chelsea se mantém na liderança do Campeonato Inglês por saldo de gols, seguido pelo Swansea, também invicto. Atual campeão, o Manchester City tropeçou diante do Stoke City, perdendo por 1 a 0. Já o Liverpool se recuperou ao fazer 3 a 0 no Tottenham, em jogo que marcou a estreia de Mario Balotelli. Manchester United ficou no empate sem gols contra o Burnley, na primeira partida do argentino Di María.

Manchester City 0 x 1 Stoke City

Newcastle 3 x 3 Crystal Palace

Quens Park Rangers 1 x 0 Sunderland

Swansea 3 x 0 West Bromwich

West Ham 1 x 3 Southampton

Everton 3 x 6 Chelsea

Aston Villa 2 x 1 Hull City

Tottenham 0 x 3 Liverpool

Leicester 1 x 1 Arsenal

Burnley 0 x 0 Manchester United

CAMPEONATO ITALIANO

Na estreia do Campeonato Italiano, a Juventus, campeã na última temporada com incríveis 102 pontos, bateu o Chievo por 1 a 0. O brasileiro Alex fez um gol contra na rodada, mas não comprometeu a vitória do Milan sobre a Lazio por 3 a 1, com gols de Honda, Muntari e Ménez.

Chievo 0 x 1 Juventus

Roma 2 x 0 Fiorentina

Milan 3 x 1 Lazio

Atalanta 0 x 0 Hellas Verona

Cesena 1 x 0 Parma

Genoa 1 x 2 Napoli

Palermo 1 x 1 Sampdoria

Sassuolo 1 x 1 Cagliari

Torino 0 x 0 Inter de Milão

Udinese 2 x 0 Empoli

CAMPEONATO FRANCÊS

Recuperado de uma lesão nas costas, o craque sueco Zlatan Ibrahimovic voltou ao Paris Saint-Germain com estilo, marcando três dos cinco gols da equipe na vitória diante do Saint-Étienne. O goleiro Ruffier abriu o placar com gol contra bizarro e Cavani também deixou o seu. Com 10 pontos, o Bordeaux é líder do Campeonato Francês e o PSG é vice, com dois a menos.

Olympique de Marselha 1 x 0 Nice

Monaco 1 x 1 Lille

Caen 0 x 1 Rennes

Lens 4 x 2 Reims

Lorient 4 x 0 Guingamp

Nantes 1 x 0 Montpellier

Toulouse 1 x 0 Évian

Bordeaux 1 x 1 Bastia

Metz 2 x 1 Lyon

PSG 5 x 0 Saint-Étienne

TÊNIS

Último Grand Slam do ano, o US Open iniciou a segunda semana com show dos principais jogadores e poucas surpresas. Roger Federer foi surpreendido no primeiro set, mas virou contra o espanhol Marcel Granollers, por 4/6, 6/1, 6/1 e 6/1. Ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki derrotou a russa Maria Sharapova em três sets. A dinamarquesa fez 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2, mesmo atravessando fase bem pior do que o de sua adversária no circuito profissional. A canadense Eugenie Bouchard sofreu, mas conseguiu avançar às oitavas de final contra a checa Barbora Zahlavova Strycova, 31ª colocada no ranking da WTA. Já nas duplas, Marcelo Melo e Bruno Soares avançaram com seus companheiros à próxima fase.

BASQUETE

O Brasil começou bem o Mundial de Basquete disputado em Granada, na Espanha, com duas vitórias neste fim de semana. Antes de vencer com muita tranquilidade a seleção iraniana, por 79 a 50, neste domingo, o time comandado por Rubén Magnano passou aperto na estreia, contra a França, em jogo ganho por apenas dois pontos de diferença, depois de notável recuperação de um primeiro tempo vacilante e falhas de pontaria. A equipe volta à quadra nesta segunda para encontro com a Espanha, às 17h.

VÔLEI DE PRAIA

Uma das duplas de maior sucesso na história do vôlei de praia, Ricardo e Emanuel decidiram retomar a parceria há duas semanas. E logo no primeiro torneio atuando juntos, os dois foram campeões. Neste domingo, eles venceram a etapa de Vitória do Circuito Brasileiro, após derrotarem na decisão na decisão Hevaldo e Bruno por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/18 e 16/14.

FÓRMULA INDY

O fim de semana marcou o encerramento da temporada da Fórmula Indy, que consagrou Will Power campeão. Apesar de ficar com o posto após três vices consecutivos, quem ganhou a etapa de Fontana foi Tony Kanaan, em seu único triunfo na Ganassi em 2014.

MOTOGP

Na MotoGP, nenhuma surpresa: depois de perder pela primeira vez no ano, na República Dominicana, Marc Marquéz voltou a vencer, agora em Silverstone, completando 11 primeiros lugares em 12 corridas realizadas na temporada 2014 e abrindo 89 pontos de vantagem na liderança, em relação ao segundo colocado Dani Pedrosa.

JUDÔ

O Brasil terminou o Mundial de Judô de Chelyabinsk, na Rússia, com quatro medalhas. Érika Miranda (até 52kg) e Rafael Silva, o Baby (mais de 100kg), ficaram com o bronze. Maria Suelen Altheman levou a prata na categoria mais de 78kg. Mayra Aguiar foi ao lugar mais alto do pódio na categoria até 78kg e deu o ouro para o Brasil. O Japão, com quatro ouros, e a França, com dois, lideraram o quadro de medalhas geral.