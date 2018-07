Resumo Esportivo: clássico paulista termina empatado

A 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com nove jogos realizados no último sábado, teve como principais destaques o empate no clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras no Pacaembu, a vitória do Botafogo sobre o Flamengo e os triunfos de Atlético-MG e Internacional, que ultrapassam momentaneamente o São Paulo e alcançam a segunda e terceira posição respectivamente. No clássico espanhol, Neymar fez para o Barcelona, mas o Real Madrid virou e venceu por 3 a 1. No tênis, Federer e Murray faturaram os Torneios da Basileia e Valência e José Aldo fatura o UFC 179

CLÁSSICO PAULISTA

Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1 na 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo emocionante, a equipe palmeirense abriu o placar com Henrique aos 25 da primeira etapa. Já aos 45 minutos do segundo tempo, o Corinthians surpreendeu com gol de Danilo para empatar o duelo.

SANTOS

O time paulista começou bem a partida e marcou com Bruno Uvini aos 13 minutos do primeiro tempo. No entanto, a Chapecoense conseguiu o empate nos acréscimos, frustrando as pretensões do Santos de se aproximar do G-4.

OUTROS JOGOS

O Fluminense levou a melhor sobre o Atlético-PR, derrotando equipe visitante por 2 a 1 no Maracanã. O líder Cruzeiro empatou em Florianópolis com placar de 1 a 1, mas se mantém tranquilo na primeira colocação. Em jogo emocionante, o Atlético-MG bateu o Sport por 3 a 2 e assume provisoriamente o segundo posto do Campeonato Brasileiro, enquanto o Internacional foi para terceiro após vencer o Bahia por 2 a 0. O Botafogo ganhou o clássico contra o Flamengo por 2 a 1 e respira na luta contra o rebaixamento, enquanto o Vitória, beneficiado pelo empate entre Coritiba e Grêmio por 1 a 1, saiu da zona da degola ao derrotar o Criciúma por 3 a 1, alcançando o 16.º posto.

31.ª RODADA

Fluminense 2 x 1 Atlético-PR

Palmeiras 1 x 1 Corinthians

Figueirense 1 x 1 Cruzeiro

Coritiba 1 x 1 Grêmio

Atlético-MG 3 x 2 Sport

Vitória 3 x 1 Criciúma

Chapecoense 1 x 1 Santos

Botafogo 2 x 1 Flamengo

Internacional 2 x 0 Bahia

SÉRIE C

O Mogi Mirim levou a melhor diante do Salgueiro por 1 a 0, pelas quartas de final da Série C, e se garantiu na Série B de 2015. O Macaé empatou com o Fortaleza por 1 a 1 no Castelão e também está na segunda divisão, se juntando a Paysandu e CRB, que eliminaram Tupi-MG e Madureira-RJ respectivamente.

FUTEBOL INTERNACIONAL

CAMPEONATO ESPANHOL

No clássico do Espanhol entre Real Madrid e Barcelona, o time madrilenho levou a melhor em casa ao derrotar o time de Neymar por 3 a 1 na 9.ª rodada da competição. O resultado, aliado às vitórias de Sevilla, Valencia e Atlético de Madrid, embolam a disputa pela liderança, que continua nas mãos do time catalão.

9.ª RODADA

Almería 0 x 1 Athletic Bilbao

Real Madrid 3 x 1 Barcelona

Valencia 3 x 1 Elche

Córdoba 1 x 1 Real Sociedad

Eibar 1 x 1 Granada

Málaga 4 x 0 Rayo Vallecano

Espanyol 0 x 0 Deportivo La Coruña

Sevilla x Villarreal

Getafe x Atlético de Madrid

CAMPEONATO ITALIANO

Milan e Fiorentina ficaram na igualdade por 1 a 1, a Inter de Milão conseguiu uma importante vitória fora de casa sobre o Cesena e o Napoli goleou o Hellas Verona por 6 a 2. A líder Juventus venceu o Palermo por 2 a 0 e aumentou a distância em relação à segunda colocada Roma, que empatou fora de casa, em três pontos.

8.ª RODADA

Empoli 0 x 4 Cagliari

Parma 1 x 3 Sassuolo

Sampdoria 0 x 0 Roma

Chievo 1 x Genoa

Juventus 2 x 0 Palermo

Udinese 2 x 0 Atalanta

Cesena 0 x 1 Inter de Milão

Lazio 2 x 1 Torino

Napoli 6 x 2 Hellas Verona

Milan 1 x 1 Fiorentina

CAMPEONATO INGLÊS

A 9.° rodada do Inglês não abalou a liderança do Chelsea, que empatou em 1 a 1 com o Manchester United. O West Ham derrotou o Manchester City por 2 a 1, enquanto o Arsenal venceu o Sunderland por 2 a 0, ultrapassando o Liverpool, que empatou sem gols com o Hull. O Southampton continua surpreendendo na competição ao derrotar o Stoke City por 1 a 0, resultado que leva o time à vice-liderança, com 19 pontos.

9.ª RODADA

West Ham 2 x 1 Manchester City

Liverpool 0 x 0 Hull City

Southampton 1 x 0 Stoke City

Sunderland 0 x 2 Arsenal

West Bromwich 2 x 2 Crystal Palace

Swansea City 2 x 0 Leicester

Tottenham 1 x 2 Newcastle

Burnley 1 x 3 Everton

Manchester United 1 x 1 Chelsea

CAMPEONATO ALEMÃO

Neste sábado, o Borussia Mönchengladbach perdeu a chance de encostar no líder Bayern de Munique ao empatar sem gols em casa. O Bayer Leverkusen chegou a marca de cinco jogos de invencibilidade no campeonato ao derrotar o Schalke por 1 a 0, pela 9.ª rodada da competição. O Borussia Dortmund foi superado pelo Hannover e foi derrotado por 1 a 0. O Hamburgo voltou à zona do rebaixamento ao perder para o Hertha Berlin por 3 a 0.

9.ª RODADA

Augsburg 2 x 0 Freiburg

Hoffenheim 1 x 0 Paderborn

Borussia Dortmund 0 x 1 Hannover

Eintracht Frankfurt 4 x 5 Stuttgart

Hertha Berlim 3 x 0 Hamburgo

Bayer Leverkusen 1 x 0 Schalke 04

Wolfsburg 3 x 0 Mainz

Borussia Mönchengladbach 0 x 0 Bayern de Munique

CAMPEONATO FRANCÊS

Lucas foi o grande destaque na 11.ª rodada do Campeonato Francês ao marcar dois gols pelo PSG, que derrotou em casa a equipe de Bordeaux por 3 a 0 e reduziu a vantagem para o líder Olympique de Marselha, derrotado pelo Lyon por 1 a 0.

11.ª RODADA

Paris Saint- German 3 x 0 Bordeaux

Bastia 1 x 3 Monaco

Caen 2 x 1 Lorient

Évian 0 x 2 Nantes

Reims 1 x 0 Montpellier

Rennes 2 x 0 Lille

Guingamp 2 x 7 Nice

Saint-Étienne 1 x 0 Metz

Lyon 1 x 0 Olympique de Marselha

TÊNIS

Roger Federer não tomou conhecimento do belga David Goffin e venceu o rival por duplo 6/2. Com o sexto título no ATP 500 da Basileia, o suíço se aproxima de Novak Djokovic na briga pela liderança do ranking da ATP. Em Valência, o britânico Andy Murray virou para cima de Tommy Robredo para faturar a terceira taça na temporada. Em Cingapura, Serena Williams se vingou de Simona Halep e bateu a romena para ganhar o Masters da WTA pela quinta vez na carreira.

MOTOGP

O espanhol Marc Márquez voltou a vencer no MotoGP, dessa vez na etapa de Sepang, na Malásia. O jovem piloto, que não ganhava há quatro corridas, chegou ao 12.º triunfo na temporada, igualando o recorde que pertencia ao australiano Michael Doohan. Márquez, que já tem o bicampeonato da categoria garantido, pode superar a marca de Doohan caso vença o GP de Valência, o último da temporada.

UFC

O brasileiro José Aldo sofreu, mas conseguiu manter o cinturão no peso pena no UFC. Lutando no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o lutador venceu o americano Chad Mendes por decisão unânime dos juízes. Aldo saiu com o rosto bastante desfigurado do confronto. O peso pena agora ostenta sete defesas de título bem sucedidas, chegando a 25 vitórias, em 26 lutas no UFC. Outro brasileiro que se deu bem foi Fabio Maldonado, que conquistou uma vitória por nocaute sobre Hans Stringer.

VÔLEI

O destaque no vôlei foi a conquista do Campeonato Paulista Masculino pelo Taubaté, que bateu o Sesi por 3 sets a 2, com parciais de 25/16, 25/17, 24/26 e 22/25 e 15/12 , no Ginásio de Abaeté. Contando com Sidão, Lipe, Rapha e Felipe - vice-campeões mundiais com a seleção brasileira – em seu elenco, o Taubaté é um dos principais candidatos a ficar com o título da Superliga Masculina de Vôlei, que se inicia no próximo sábado.