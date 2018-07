Resumo esportivo: clássicos e retorno de Kaká marcam rodada

As maiores torcidas do Brasil tiveram um final de semana dos sonhos. Corinthians e Flamengo venceram os clássicos estaduais e garantiram uma semana mais tranquila dentro e fora de campo, enquanto os rivais se afundam em problemas e dívidas. Na Fórmula 1, Ricciardo voltou a tirar o brilho das Mercedes e venceu o GP da Hungria após ultrapassagem em Alonso no fim. Massa acabou em quinto, a frente do companheiro Bottas. Confira como foi o fim de semana esportivo.

CLÁSSICO PAULISTA

O Corinthians venceu o seu primeiro clássico no Itaquerão, em São Paulo. Ganhou neste domingo do rival Palmeiras por 2 a 0, resultado que valeu muito mais que os três pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Em sua 12.ª rodada. Foi um placar que entrou para a história centenária - essa que está sendo recontada a partir da construção de uma nova e desejada arena. O Palmeiras, adversário à altura e que jogou de igual para igual mesmo com um time tecnicamente inferior, conta os dias para inaugurar sua nova casa e dar o troco.

Além da derrota em campo, o Palmeiras vai ter prejuízo na conta bancária como saldo do clássico deste domingo contra o Corinthians. Isso porque a torcida alviverde quebrou várias cadeiras no estádio Itaquerão e caberá à diretoria do time visitante pagar a conta, conforme acordo feito entre as duas diretorias antes da partida.

CLÁSSICO CARIOCA

Duas semanas depois de receber Messi, Klose e Müller, entre outros, na final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha, o estádio do Maracanã foi reaberto neste domingo para Mamute, Bolatti, Cáceres e pouco mais duas dezenas de jogadores de Flamengo e Botafogo, ambos em situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. Sem qualidade técnica, o clássico valeu três pontos para o clube rubro-negro com a vitória por 1 a 0, que o fez sair da lanterna, mas ainda na zona de rebaixamento da competição.

RETORNO DE KAKÁ

Kaká reestreou no São Paulo com gol, mas ouviu as mesmas vaias de quando deixou o clube, 11 anos atrás. Dessa vez, no entanto, ele foi o único poupado da insatisfação dos torcedores: os apupos foram para o resto do time, que destoou do meia e acumulou mais uma fraca exibição na temporada. A partida ruim culminou na derrota por 2 a 1 para o Goiás, a segunda seguida no Brasileirão e resultado que deixa a equipe longe até da briga pelo G-4.

OUTROS JOGOS

No sábado, Santos e Cruzeiro venceram seus adversários catarinenses sem difuculdades. Enquanto o Santos fez 3 a 0 na Chapecoense, o líder do Brasileirão derrotou o Figueirense por 5 a 0. Fora de casa, O Vitória derrotou o Criciúma, assim como o Internacional, que sofreu para levar três pontos do Bahia pelo placar mínimo. Em dia de homenagem a Suassuna, o Sport derrotou o Atlético-MG, ainda sem Ronaldinho. Sem torcida na Arena da Baixada, o Fluminense derrrotou o Atlético-PR enquanto a Arena Grêmio viu mais uma queda da equipe da casa, para o Coritiba, assim como a saída de Enderson Moreira.

FUTEBOL INTERNACIONAL

As coisas não andam nada bem no San Siro. Neste domingo, no segundo teste do time de Fillippo Inzaghi, o Milan levou 5 a 1 do Manchester City em um amistoso realizado na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA). Na quinta, a equipe já havia enfrentado o Olympiakos, da Grécia, e perdido por 3 a 1. Vitória, só contra o minúsculo Renate, da terceira divisão, e por apenas 2 a 0.

Entre os jogos do dia, destaque para o Bayern de Munique, que faturou a Copa Telekom com uma vitória por 3 a 0 sobre o Wolfsburg na final, e para Diego Costa, que marcou seu primeiro gol pelo Chelsea no triunfo por 2 a 1 diante do Ol Ljubljana, da Eslovênia.

FÓRMULA 1

Em uma prova imprevisível, cheia de reviravoltas e só definida a duas voltas para o fim, o australiano Daniel Ricciardo venceu um movimentado GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo, 27. O piloto da Red Bull chegou ao fim da corrida com o carro mais inteiro e aí mostrou toda sua qualidade para levar a melhor na batalha com os experientes Fernando Alonso e Lewis Hamilton e faturar sua segunda vitória na temporada - é o único que conseguiu vencer em 2014 além da Mercedes.

TÊNIS

Três torneios de Nível ATP foram disputados nesta semana. O norte-americano John Isner conquistou neste domingo o bicampeonato no Torneio de Atlanta, nos Estados Unidos.Ele confirmou o favoritismo e bateu o israelense Dudi Sela por 2 sets a 0. Foi o nono título na carreira de Isner, sendo sete apenas nos Estados Unidos.

O espanhol Pablo Andujar conquistou o título do Torneio de Gstaad, na suíça. Ele derrotou com certa tranquilidade na decisão o argentino Juan Monaco, em sets diretos. Já uruguaio Pablo Cuevas conquistou o Torneio de Umag, na Croácia, depois de bater o espanhol Tommy Robredo, cabeça 2 e atual campeão do evento, por 2 sets a 0. Em Baku, Elina Svitolina derrota Jovanovski e faturou o bi do Torneio.

BASQUETE

A seleção brasileira masculina de basquete teve a vitória nas mãos neste sábado, diante da Argentina, mas errou demais nos momentos finais de partida e acabou derrotada por 64 a 59. Melhor para os argentinos, que chegaram a seis pontos e terminaram na primeira colocação do Grupo A do Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado em Isla Margarita, na Venezuela.

VELA

Evento regular do calendário nacional, o Campeonato Sudeste Brasileiro de Laser costuma receber apenas velejadores amadores. Neste ano, como aconteceu uma semana antes do evento-teste dos Jogos Olímpicos do Rio, reuniu algum dos melhores atletas do mundo na classe Laser do iatismo. Encerrada neste domingo, a competição na Baía de Guanabara teve a vitória de Robert Scheidt.

ATLETISMO

Izabela Rodrigues foi para a final do lançamento do disco no Mundial Júnior de Eugene com a melhor marca, atendendo à sua expectativa e a de seu técnico, João Paulo Alves da Cunha. Mas a brasileira teve um desempenho quase perfeito na disputa por medalhas e, no início da madrugada deste sábado, garantiu o primeiro ouro do Brasil na competição até 19 anos. A cerimônia do pódio será neste sábado, às 18h50 (horário de Brasília) – o SporTV3 transmite o torneio. No último dia, Mateus de Sá bateu o recorde brasileiro da categoria para conquistar o bronze no salto triplo.