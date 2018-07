Resumo Esportivo: Corinthians bate Palmeiras no Paulistão

Costa do Marfim brilha na Copa Africana de Nações, Real perde no clássico de Madrid e vê Barcelona colar na liderança do Campeonato Espanhol, Bayern de Munique volta a vencer no Alemão e Palmeiras perde o primeiro dérbi do Allianz Parque. Veja o que foi destaque no fim de semana esportivo.

PELO BRASIL

No primeiro dérbi paulista do Allianz Parque, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, em jogo marcado por confronto de palmeirenses com a Polícia Militar, nos arredores do estádio, e confusão entre organizadas corintianas do lado de dentro. O São Paulo bateu o XV de Piracicaba por 2 a 0, enquanto o Santos fez 2 a 1 no Red Bull Brasil. No Carioca, o Botafogo goleou o Bonsucesso na reabertura do Engenhão, o Flamengo venceu o Resende por 2 a 1, mesmo placar que o Fluminense fez no Bangu. Somente o Vasco tropeçou, ao empatar em 1 a 1 com o Tigres. O Cruzeiro também ficou no empate simples com a Caldense, mas o Atlético-MG bateu o Mamoré por 2 a 0. No Rio Grande do Sul, o Internacional ganhou a primeira no estadual, diante do Novo Hamburgo, enquanto o Grêmio se recuperou de derrota no meio da semana, fazendo 3 a 1 no Avenida.

CAMPEONATO INGLÊS

Depois de bater o Aston Villa por 2 a 1, o Chelsea ainda contou com um empate do Manchester City com o Hull City para abrir sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Os empates foram maioria na 24.ª rodada: sete em dez jogos, incluindo West Ham e Manchester United e Everton e Liverpool. O Arsenal perdeu para o Tottenham por 2 a 1, de virada.

24.ª RODADA

Tottenham 2 x 1 Arsenal

Aston Villa 1 x 2 Chelsea

Leicester 0 x 1 Crystal Palace

Manchester City 1 x 1 Hull City

Queens Park Rangers 0 x 0 Southamptom

Swansea 1 x 1 Sunderland

Everton 0 x 0 Liverpool

Burnley 2 x 2 West Bromwich

Newcastle 1 x 1 Stoke City

West Ham 1 x 1 Manchester United

CAMPEONATO ESPANHOL

No clássico de Madrid, o Atlético levou a melhor e fez 4 a 0 no Real, chegando a 50 pontos, na terceira colocação, e diminuindo a vantagem do líder, que continua com 54. O Barcelona goleou o Athletic Bilbao por 5 a 2, com direito a gols de Suárez, Messi e Neymar. Nesta sexta-feira, Elche e Rayo Vallecano fecham a rodada do Campeonato Espanhol.

22.ª RODADA

Deportivo La Coruña 2 x 0 Eibar

Atlético de Madrid 4 x 0 Real Madrid

Villarreal 2 x 0 Granada

Levante 4 x 1 Málaga

Real Sociedad 1 x 1 Celta de Vigo

Córdoba 1 x 2 Almería

Getafe 2 x 1 Sevilla

Espanyol 1 x 2 Valencia

Athletic Bilbao 2 x 5 Barcelona

CAMPEONATO ALEMÃO

Depois de dois tropeços - uma derrota e um empate - na volta do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique voltou a ganhar neste sábado, diante do Sttutgart, fora de casa, e continua na liderança, com 29 pontos, 8 a mais que o Wolfsburg, que também venceu na rodada. Ainda brigando na parte de baixo da tabela, o Borussia Dortmund bateu o Freiburg por 3 a 0 e chegou ao 16.º lugar, com 19 pontos.

20.ª RODADA

Schalke 04 1 x 0 Borussia Mönchengladbach

Freiburg 0 x 3 Borussia Dortmund

Stuttgart 0 x 2 Bayern de Munique

Colônia 0 x 0 Paderborn

Mainz 0 x 2 Hertha Berlim

Wolfsburg 3 x 0 Hoffenheim

Hamburgo 2 x 1 Hannover

Werder Bremen 2 x 1 Bayer Leverkusen

Augsburg 2 x 2 Eintracht Frankfurt

CAMPEONATO ITALIANO

Disparada no topo do Campeonato Italiano, a Juventus não teve problemas no clássico com o Milan e venceu por 3 a 1, com direito a gol de Tévez. Logo atrás, com sete pontos a menos, a Roma também ganhou e continua tentando tirar a vantagem, equanto a Inter bateu o Palermo pro 3 a 0. Nesta segunda-feira, Lazio e Genoa se enfrentam o Estádio Olímpico e na quarta Parma e Chievo fecham a rodada.

22.ª RODADA

Verona 1 x 3 Torino

Juventus 3 x 1 Milan

Fiorentina 3 x 2 Atalanta

Cagliari 1 x 2 Roma

Empoli 2 x 0 Cesena

Napoli 3 x 1 Udinese

Sampdoria 1 x 1 Sassuolo

Inter de Milão 3 x 0 Palermo

CAMPEONATO FRANCÊS

Em briga na parte de cima da tabela, Lyon e Paris Saint-Germain ficaram no 1 a 1 com pênalti convertido por Ibrahimovic. O Lyon continua na liderança, com 50 pontos e o PSG chega em terceiro lugar, com 48. O vice Olympique de Marselha também empatou seu jogo, contra o Rennes.

24.ª RODADA

Saint-Étienne 3 x 3 Lens

Rennes 1 x 1 Olympique de Marselha

Bastia 2 x 0 Metz

Caen 2 x 0 Toulouse

Evian 0 x 1 Bordeaux

Montpellier 1 x 2 Lille

Reims 1 x 3 Llorient

Guingamp 1 x 0 Monaco

Nice 0 x 0 Nantes

Lyon 1 x 1 Paris Saint-Germain

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

Depois de 23 anos de jejum, a Costa do Marfim conquistou seu segundo título na Copa Africana de Nações nos pênaltis, por 9 a 8, após ficar no empate sem gols com Gana. O goleiro marfinense Boubacar Barry Copa defendeu a cobrança do goleiro ganense, Brimah Razak, e, logo em seguida, converteu o seu pênalti. Na disputa de terceiro lugar, a seleção do Congo, do goleiro Kidiaba, levou a melhor diante da Guiné Equatorial, também nas penalidades (4 a 2).

SUL-AMERICANO SUB-20

A seleção brasileira olímpica fechou de forma melancólica a sua campanha no Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao perder para a Colômbia por 3 a 0. Mesmo com a pior campanha desde 1979, a equipe comandada por Alexandre Gallo terminou na quarta posição e garantiu vaga no Mundial Sub-20. O título ficou com a Argentina, que bateu o Uruguai por 2 a 1 e, de quebra, eliminou o time celeste dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016.

TÊNIS

A promessa de confronto equilibrado entre Rússia e Polônia equilibrado não se concretizou. Liderada por Maria Sharapova e Svetlana Kuznetsova, as russas não se intimidaram com a torcida contra em Cracóvia e fizeram 4 a 0 na seleção liderada pelas irmãs Agnieska e Urszula Radwanska. Nos outros confrontos, a França bateu a Itália por 3 a 2 em Genoa, enquanto a Alemanha massacrou a Austrália em Stuttgart. Pelo Zonal Americano, o Brasil levou uma virada surpreendente do Paraguai e está fora dos playoffs para o Grupo Mundial e a República Checa se classificou em cima do Canadá.

RÚGBI

Após vencer Fiji e China, a seleção brasileira feminina de rúgbi se classificou para as quartas de final no Super Desafio BRA de Rugby 7's, etapa brasileira do Circuito Mundial, disputado na Arena Barueri, mas não foi páreo para a França e perdeu a partida por 31 a 0.