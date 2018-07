Resumo Esportivo: Corinthians é campeão da Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior foi conquistada por alguém já familiarizado com o seu gostinho. O Corinthians não teve vida fácil, mas conseguiu vencer o Botafogo-SP, no Pacaembu, por 1 a 0. Este foi o nono título da Copinha na história alvinegra, que agora tentará aproveitar alguns destes garotos no time de cima. O fim de semana também teve o time principal corintiano em campo, em jogo festivo, e os rivais Palmeiras e São Paulo testando seus elencos em amistosos de pré-temporada.

COPA SÃO PAULO

O tradicional torneio de base chegou ao fim neste fim de semana. O Corinthians conquistou a competição pela nona vez ao bater o Botafogo-SP no Pacaembu, por 1 a 0. Para chegar ao gol, o Alvinegro contou com um frango do goleiro Talles, que, por ironia do destino, vinha fazendo uma grande Copinha até então. Aos mais de 36 mil corintianos presentes no estádio, ficou o gostinho do primeiro título conquistado em 2015.

AMISTOSOS

Já o Palmeiras , neste domingo, fez amistoso contra o Red Bull Brasil na nova arena e despachou os adversários por 3 a 2. Mais de 20 mil pessoas estiveram presentes e puderam assistir à estreia de diversos reforços, entre eles, o 'badalado' Dudu. O jogador entrou no segundo tempo, quando o Palmeiras vencia por 1 a 0, e teve boa atuação. Com bons passes e arrancadas, ele iniciou a jogada do terceiro gol, anotado por Alan Patrick, que também fazia sua estreia. Os dois primeiros gols do Palmeiras foram marcados pelos argentinos Allione e Cristaldo. Já os gols do Red Bull Brasil foram marcados por Lulinha e Anderson Marques.

No sábado, o Corinthians sofreu para derrotar o Corinthian-Casuals, time amador da Inglaterra que disputa a sétima divisão nacional, em jogo festivo. O clube inglês inspirou o nome e é considerado 'embrião' da equipe do Parque São Jorge. O alvinegro teve de suar para furar o bloqueio adversário, mas conseguiu com Danilo apenas aos 33 minutos do segundo tempo. Com dois gols, Luciano fechou o placar em 3 a 0 na estreia de Tite na Arena Corinthians.

COPA DA INGLATERRA

Atual líder do Campeonato Inglês, o Chelsea foi eliminado da Copa da Inglaterra ao perder de virada para o Bradford, da terceira divisão. Outro grande que tropeçou na competição foi o Manchester City que foi derrotado pelo Middlesbrough, mesmo com o time titular em campo. O Arsenal garantiu uma vaga nas oitavas de final com dificuldade ao bater o Brighton por 3 a 2. Já o Liverpool fará um segundo jogo diante do Bolton, após empatar sem gols, mesmo caso do Manchester United, que enfrentará novamente o Cambridge.

CAMPEONATO ESPANHOL

Ainda com um jogo a menos, o Real Madrid continua na liderança do Campeonato Espanhol, com 48 pontos, depois de vencer o Córdoba, com Cristiano Ronaldo sendo expulso. Vice-líder, o Barcelona atropelou o Elche, por 6 a 0, com show de Neymar e Messi, que marcaram dois gols cada. O Atlético de Madrid continua na cola, em terceiro lugar, com 44 pontos, e não teve problemas para bater o Rayo Vallecano, por 3 a 1. Getafe e Celta de Vigo fecham a 20.ª rodada na segunda-feira.

20.ª RODADA

Córdoba 1 x 2 Real Madrid

Elche 0 x 6 Barcelona

Atlético de Madrid 3 x 1 Rayo Vallecano

Real Sociedad 1 x 0 Eibar

Villarreal 1 x 0 Levante

Athletic Bilbao 1 x 1 Málaga

Espanyol 3 x 0 Almería

CAMPEONATO ITALIANO

Juventus abriu mais pontos na liderança do Campeonato Italiano por conta de um tropeço da Roma , segunda colocada, que apenas empatou com a Fiorentina. Pogba deu show diante do Chievo e a Juve chegou aos 49 pontos, enquanto o rival tem 42. O Milan continua em má fase, aparecendo em 10.º lugar, com 26 pontos, assim como a Inter de Milão, e perdeu para a Lazio. Na segunda-feira, Empoli e Udinese se enfrentam às 16h e, logo em seguida, Napoli e Genoa fecham a rodada.

20.ª RODADA

Cagliari 2 x 1 Sassuolo

Lazio 3 x 1 Milan

Verona 1 x 0 Atalanta

Inter de Milão 0 x 2 Torino

Juventus 2 x 0 Chievo

Parma 1 x 2 Cesena

Sampdoria 1 x 1 Palermo

Fiorentina 1 x 1 Roma

CAMPEONATO FRANCÊS

O Lyon levou a melhor diante do Metz e se isolou na primeira colocação do Campeonato Francês, com 48 pontos. O Olympique de Marselha perdeu a oportunidade de continuar na cola do líder ao perder para o Nice e agora soma 44 pontos, assim como o Paris Saint-Germain , que bateu o Saint-Étienne, por 1 a 0, com gol de pênalti convertido por Ibrahimovic.

22.ª RODADA

Nice 2 x 1 Olympique de Marselha

Lille 0 x 1 Monaco

Bastia 0 x 0 Bordeaux

Guingamp 3 x 2 Lorient

Montpellier 4 x 0 Nantes

Evian 1 x 0 Toulouse

Lyon 2 x 0 Metz

Reims 0 x 0 Lens

Rennes 1 x 4 Caen

Saint-Étienne 0 x 1 Paris Saint-Germain