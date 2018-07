Resumo Esportivo: Corinthians e Palmeiras triunfam em amistosos

Conforme janeiro vai passando, os clubes brasileiros vão intensificando os seus respectivos trabalhos na pré-temporada, visando um melhor condicionamento físico e técnico no início do ano. Palmeiras e Corinthians tiveram compromissos neste sentido no fim de semana, e ambos saíram vitoriosos. Além dos rivais paulistas em campo, o fim de semana teve o argentino Messi marcando um hat-trick na goleada catalã para cima do Deportivo La Coruña, o término da 37ª edição do Rali Dacar, entre outros.

AMISTOSOS

Corinthians encerrou o seu período de pré-temporada nos Estados Unidos com vitória. O Alvinegro virou para cima do Bayer Leverkusen neste sábado, pela Florida Cup. Depois de Yurchenko abrir o placar para os alemães, o clube paulista chegou à vitória com dois gols do peruano Guerrero. No Allianz Parque, o Palmeiras também conseguiu a virada sobre o Shandong Luneng, da China, comandado pelo brasileiro Cuca. O meia argentino Montillo – outro conhecido da torcida brasileira – fez o primeiro gol do jogo, enquanto Leandro Pereira, Lucas e Cristaldo marcaram os tentos palmeirenses, garantindo o triunfo alviverde por 3 a 1.

CAMPEONATO ESPANHOL

Brilhante mais uma vez, Lionel Messi marcou três gols para o Barcelona e ajudou a sua equipe a derrotar o Deportivo La Coruña por 4 a 0 neste domingo, 18, pelo Campeonato Espanhol. Com saldo de 19 gols no campeonato, o argentino perde apenas para o português Cristiano Ronaldo que já soma no Espanhol 28 gols convertidos para o Real Madrid . Com o resultado de hoje, o Barcelona soma 44 pontos e se mantém na segunda colocação do Espanhol, ficando apenas com um ponto a menos que o Real Madrid, que ainda tem uma partida a menos. O Atlético de Madrid vem na sequência com 41 pontos.

19.ª RODADA

Córdoba 1 x 1 Eibar

Real Sociedad 0 x 1 Rayo Vallecano

Espanyol 1 x 0 Celta de Vigo

Getafe 0 x 3 Real Madrid

Atlético de Madrid 2 x 0 Granada

Deportivo La Coruña 0 x 4 Barcelona

Elche 1 x 0 Levante

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea não deu chances e goleou o Swansea City com dois gols dos brasileiros Diego Costa e Oscar, respectivamente. Com o triunfo e a derrota do Manchester City diante do Arsenal, o time de José Mourinho abriu cinco pontos de vantagem na liderança. O surpreendente Southampton triunfou sobre o Newcastle e continua na terceira posição, dois pontos a frente do Manchester United, que passou pelo Queens Park Rangers fora de casa. O Liverpool, que tenta se recuperar na tabela, bateu o Aston Villa por 2 a 0.

22ª RODADA

Aston Villa 0 x 2 Liverpool

Burnley 2 x 3 Crystal Palace

Leicester City 0 x 1 Stoke City

Queens Park Rangers 0 x 2 Manchester United

Swansea City 0 x 5 Chelsea

Tottenham 2 x 1 Sunderland

Newcastle United 1 x 2 Southampton

West Ham United 3 x 0 Hull City

Manchester City 0 x 2 Arsenal

CAMPEONATO FRANCÊS

Com o retorno de Lavezzi e Cavani, afastados por terem chegado atrasados à reapresentação do elenco após o período de folgas de fim de ano, o Paris Saint-Germain encerrou sua sequência de três tropeços seguidos no Campeonato Francês. David Luiz foi um dos destaque da partida e marcou o seu aos 30 minutos. Lucas não balançou a rede, mas deu assistência para o terceiro gol da equipe, convertido por Pastore. Com a vitória por 4 a 2 contra o Évian, o PSG assume o terceiro lugar, com 41 pontos. À sua frente estão o Olympique de Marselha, com 44 pontos, e o Lyon, com 45.

21.ª RODADA

Bordeaux 1 x 2 Nice

Lens 0 x 2 Lyon

Caen 4 X 1 Reims

Lorient 1 x 0 Lille

Metz 2 x 3 Montpellier

Monaco 1 x 0 Nantes

Toulouse 1 x 1 Bastia

Paris Saint-German 4 x 2 Évian

Rennes 0 x 0 Saint-Étienne

Olympique de Marselha 2 x 1 Guingamp

CAMPEONATO ITALIANO Juventus aproveitou o empate entre Roma e Palermo, por 1 a 1, para abrir cinco pontos na liderança do Campeonato Italiano. Em Turim, os comandados de Massimiliano Allegri fizeram 4 a 0 no Hellas Verona, com dois gols de Tevez, que lidera a tabela de artilheiros da competição. 19ª RODADA Palermo 1 x 1 Roma Empoli 0 x Inter Lazio 0 x 1 Napoli Udinese 2 x 2 Cagliari Parma 0 x 2 Sampdoria Genoa 3 x 3 Sassuolo Milan 0 x 1 Atalanta Chievo 1 x 2 Fiorentina Cesena 2 x 3 Torino Juventus 4 x 0 Hellas Verona

COPA SÃO PAULO Em jogo marcado por uma briga entre torcedores e Polícia Militar nos arredores da Arena Barueri, o Corinthians fez 2 a 0 no Goiás e garantiu a classificação para as quartas de final da Copinha. O São Paulo demorou, mas marcou no finalzinho para bater o Criciúma por 1 a 0. Outro que continua lutando pelo título do torneio é o Palmeiras , que fez 3 a 1 em cima do Ituano, no sábado. No mais, o Fluminense surpreendeu negativamente ao ser eliminado pelo Botafogo-SP, em Bauru, que ganhou do Tricolor por 3 a 1.

SUL-AMERICANO SUB-20 Brasil não fez um bom jogo e acabou derrotado pelo anfitrião Uruguai, que, pelo alto, chegou à vitória por 2 a 0. Pereiro e Arambarri marcaram de cabeça os tentos da Celeste, líder do Grupo B, com seis pontos conquistados em duas partidas. O Brasil tem os mesmos três pontos que o segundo colocado Chile, mas leva desvantagem no saldo de gols. A seleção brasileira volta a jogar na próxima segunda-feira, às 22h, contra a Venezuela.

COPA AFRICANA DE NAÇÕES O torneio de seleções da África começou neste fim de semana com um show de empates. Tirando o Gabão, que fez 2 a 0 em Burkina Faso, todos os outros times que entraram em campo neste fim de semana empataram em 1 a 1. Pelo Grupo A, a anfitriã Guiné Equatorial abriu a competição em igualdade com o Congo; no Grupo B, Zâmbia e República Democrática do Congo empataram, assim como a Tunísia com Cabo Verde.

HANDEBOL Após perder para o Catar por 28 a 23, na estreia do Mundial disputado em Doha, o Brasil volta a não conseguir um resultado positivo em seu segundo jogo na competição. Dando esperança para a pequena torcida que acompanhava o jogo no último sábado, 17, o Brasil deu trabalho, mas não foi suficiente para derrotar a seleção espanhola. A equipe europeia ganhou a partida por 29 a 27. Jordi Ribera , técnico da seleção brasileira, gostou da atuação da equipe diante da Espanha, mas foi sincero ao falar que o Brasil precisa, mais que nunca, de uma vitória no Mundial do Catar. 'A sensação foi boa, mas não somamos pontos. Precisamos pontuar'. A vitória não é um peso para gente, é a nossa realidade', declarou o técnico.

RALI DACAR A 37ª sétima edição do Rali Dacar, sétima realizada na América do Sul, terminou no último sábado, em Buenos Aires. Nos quadriciclos , o polonês Rafal Sonik acabou com hegemonia sul-americana dos últimos cincos anos e terminou na primeira colocação. Já nos caminhões , o trio russo formado por Trio de Mardeev, Belyaev e Svistunov não teve dificuldades e dominou a categoria. Outro que venceu com sobras foi o príncipe catari, Nasser Al-Attiyah . O membro da realeza conseguiu cinco vitórias durante as 13 etapas nos carros. Nas duas rodas, o espanhol Marc Coma contou com a punição contra Paulo Gonçalves para garantir seu quinto título. Grande destaque do Brasil na competição foi André Suguita. O piloto se tornou o primeiro brasileiro a completar a prova a bordo de um quadriciclo e conseguiu um expressivo 10.º lugar na classificação geral da categoria.

NBA O brasileiro Nenê Hilário foi o cestinha do Washington Wizards na vitória sobre o Brooklyn Nets, por 99 a 90. O pivô deixou a quadra 20 pontos, seis rebotes e duas assistências em novo triunfo da franquia da capital dos EUA, que está na segunda posição da Conferência Leste. No Oeste, o Houston Rockets não foi páreo para o líder Golden State Warriors : 131 a 106. A dupla sensação do basquete norte-americano, Stephen Curry e Klay Thompson, combinou para 54 pontos contra a forte equipe texana do cestinha da temporada James Harden.