Resumo Esportivo: Corinthians estreia arena e Atlético de Madrid é campeão

SÃO PAULO - Em fim de semana histórico, o Corinthians foi surpreendido pelo Figueirense, lanterna do Campeonato Brasileiro, na inauguração oficial de sua arena. O meia Giovanni Augusto foi o destaque, por ter feito o primeiro gol do estádio, na vitória do time catarinense.

Na Europa, os principais campeonatos foram encerrados, com direito a recorde de pontuação no Italiano, da Juventus, fim de jejuns, de Arsenal e Atlético de Madrid, conquista polêmica do Bayern de Munique e promessa de reestruração do Barcelona, que fechou a temporada 2013/2014 sem títulos. No primeiro jogo da final Leste da NBA, o Indiana Pacers saiu na frente ao ganhar do Miami Heat. Campeão na França, Marc Márquez continua soberano na MotoGP. Novak Djokovic e Serena Willians levantaram taças em Roma e Manuel Márquez bateu Alvarado por decisão unânime no boxe.

Confira as principais notícias do mundo esportivo neste fim de semana.

ARENA CORINTHIANS

A arena de abertura da Copa do Mundo está aprovada. Neste domingo, o novo estádio recebeu pouco mais de 36 mil torcedores durante a partida entre Corinthians e Figueirense e teve apenas problemas pontuais, como a inesperada chuva, que incomodou quem estava nos setores vips do estádio. O Corinthians alcançou a maior renda de sua história, com R$ 3.029.801,70.

PALMEIRAS

O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão ao bater o Vitória por 1 a 0 no Estádio Barradão, em Salvador. Marquinhos Gabriel marcou o gol palmeirense aos quatro minutos do segundo tempo. Foi a terceira vitória consecutiva sob o comando do técnico interino, Alberto Valentim.

SÃO PAULO

Com dois gols de Paulo Henrique Ganso, o São Paulo foi ao Rio de Janeiro e bateu o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. O time de Muricy Ramalho, com o resultado, coloca ponto final à série de três empates seguidos. Além disso, a equipe conquistou a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.

SANTOS

Jogando em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Santos saiu na frente do Atlético-MG, com um gol do meia Cícero aos 37 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, porém, o ex-jogador do clube, André, marcou dois e virou o placar.

CORINTHIANS

Na estreia em seu novo estádio, o Corinthians acabou derrotado pelo Figueirense por 1 a 0. O meia Giovanni Augusto fez o primeiro gol da arena corintiana aos dois minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time treinado por Mano Menezes ocupa a oitava colocação do campeonato, com oito pontos.

OUTROS JOGOS

Líder do Brasileirão, o Internacional ficou no empate sem gols com o Criciúma, no Heriberto Hülse. O Cruzeiro bateu o Coritiba em casa, por 3 a 2, e chegou ao segundo lugar no torneio, com 10 pontos. A surpresa ficou por conta do Grêmio, que fez 1 a 0 no Fluminense e chegou ao G-4. Atlético-PR e Chapecoense empataram em 1 a 1 e a partida entre Sport e Bahia foi adiada para a próxima quarta-feira por conta da greve do policiais na Grande Recife.

SÉRIE B

A quinta rodada da Série B foi marcada pela demissão do técnino Argel Fucks, que entregou o cargo após mais uma derrota da Portuguesa. O time da capital paulista sofreu uma virada em casa diante do América-RN e está na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos. O América-MG bateu o Vila Nova por 2 a 0 e lidera o torneio, com 13 pontos. O Joinville tem a mesma pontuação, mas fica na segunda colocação por ter saldo de gols menos (nove a seis).

CAMPEONATO ESPANHOL

Na base do sacrifício, o Atlético de Madrid empatou com o Barcelona em 1 a 1, em pleno Camp Nou, e ergueu a taça do Campeonato Espanhol, encerrando um jejum de 18 anos. Com isso, o Barça fecha a temporada sem títulos, o que resultou na saída do técnico Tata Martino, logo após o jogo de sábado. Mesmo vencendo o Bétis, o Osasuna caiu para a segunda divisão, em partida marcada pelo desabamento do alambrado do Estádio El Sadar. O Valladolid também foi rebaixado.

RACISMO NA ESPANHA

O futebol espanhol teve mais um caso de racismo neste domingo. Na partida entre Llagostera e Racing Santander, pela 3.ª divisão do país, uma torcedora fez gestos imitando um macaco para o marfinense Mamadou Koné, que se pronunciou nas redes sociais: "A respeito desta senhora, melhor não dizer nada... Já se retrata sozinha".

CAMPEONATO ITALIANO

Após conquistar o tricampeonato antecipadamente, a Juventus bateu o recorde de pontos do Italiano, ao derrotar o Cagliari na última rodada, e chegar aos 102. Mesmo fazendo 2 a 1 no Sassuolo, o Milan fechou a temporada sem vaga em nenhuma competição europeia pela primeira vez desde 1998/1999. A última vaga para a Liga Europa ficou com o Parma. O atacante Antonio di Natale encerrou sua carreira com gol no empate da Udinese com a Sampdoria.

COPA DA ALEMANHA

Sem a vaga na decisão da Liga dos Campeões, ao Bayern de Munique, campeão alemão antecipado, restava a decisão da Copa da Alemanha. Diante do Borussia Dortmund, o time comandado por Pep Guardiola fez 2 a 0 na prorrogação, gols de Robben e Muller, e levantou a taça. No entanto, um lance polêmico ainda no tempo regulamentar foi o destaque. Dante "salvou" uma bola cabeceada por Hummels além da linha de fundo, mas o árbitro não marcou o gol, o que mudou o rumo da partida.

COPA DA INGLATERRA

Mais um time europeu encerrou um longo jejum neste fim de semana. Depois de nove anos, o Arsenal voltou a ser campeão ao bater o Hull City por 3 a 2, em Wembley, faturando a Copa da Inglaterra. Com direito a desfile pelas ruas de Londres, jogadores e torcida comemoraram o feito após a equipe começar o jogo perdendo por 2 a 0, antes de virar de forma heróica.

COPA DE PORTUGAL

Derrotado nos pênaltis pelo Sevilla na final da Liga Europa, na quarta-feira, o Benfica tirou o gosto amargo da boca e pode comemorar neste domingo. A equipe ganhou do Rio Ave, com o magro placar de 1 a 0, mas que foi suficiente para conquistar a Copa de Portugal, em Lisboa. O gol do título foi marcado pelo argentino Nicolas Gaitan.

TÊNIS

De virada, Novak Djokovic bateu o espanhol Rafael Nadal e conquistou seu terceiro título do Masters 1.000 de Roma, colocando o sérvio em boas condições para a disputa do número 1 do ranking em Roland Garros. No feminino, Serena Williams não teve trabalho para bater a local Sara Errani e faturar a taça na capital italiana.

MOTOGP

Marc Márquez, da Repsol Honda, manteve o favoritismo e conseguiu mais uma vitória, desta vez no Grande Prêmio da França. Mesmo com a pole position, o piloto espanhol largou mal, mas se recuperou com tranquilidade de sobra para levantar a quinta taça seguida na temporada. Valentino Rossi e Alvaro Bautista completaram o pódio em Le Mans.

BOXE

Na noite de sábado, Juan Manuel Márquez derrotou o norte-americano Mike Alvarado por decisão unânime dos árbitros, na Califórnia, em luta válida pelos pesos meio-médios do boxe. A vitória pode ter sido o último passo antes de uma nova luta do lutador mexicano contra seu grande rival, Manny Pacquiao.

NBA

Jogando em casa, o Indiana Pacers saiu na frente na decisão da Conferência Leste e bateu o Miami Heat por 107 a 96, na primeira partida da série melhor de sete.