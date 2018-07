Resumo Esportivo: Corinthians ganha clássico com o Santos

No clássico paulista, o Corinthians levou a melhor em cima do Santos, jogando em Itaquera. O Palmeiras perdeu na despedida do Pacaembu, mas o São Paulo venceu e segue a perseguição ao Cruzeiro, que também ganhou na rodada do Brasileirão. Neymar marcou na vitória do Barcelona sobre o Almería e ultrapassou Messi na artilharia do clube na temporada. Nico Rosberg teve desempenho impecável e faturou o GP do Brasil, acirrando a disputa pelo título com Lewis Hamilton. Marc Márquez chegou a sua 13.ª vitória na MotoGP e bateu o recorde de Michael Doohan. Confira os destaques do fim de semana esportivo.

CORINTHIANS x SANTOS

No clássico paulista deste domingo, Guerrero decidiu para o Corinthians, que jogou em casa, logo aos sete minutos do primeiro tempo, com um bonito gol, após vacilo da zaga do Santos. O goleiro Aranha ainda foi peça importante para não aumentar o placar, fazendo boas defesas. Assim, a equipe corintiana embola ainda mais a briga no G-4.

SÃO PAULO

Com gols de Luis Fabiano e Kaká, o São Paulo conseguiu mais um bom resultado, desta vez diante do Vitória, que ainda fez um golaço com Kadu. Mesmo assim, a diferença para o líder Cruzeiro continua a mesma: cinco pontos. Já o adversário voltou para a zona de rebaixamento e aparece na 17.ª colocação, com 34 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeiro time fora da degola.

PALMEIRAS

Estacionado com 39 pontos, o Palmeiras perdeu para o time reserva Atlético-MG neste sábado, por 2 a 0, na despedida do Pacaembu. O time mineiro chegou ao G-4 do Brasileirão, mas foca suas atenções para a final da Copa do Brasil. Já os paulistas, em 14.º lugar, ainda não estão completamente livres do fantasma do rebaixamento.

OUTROS JOGOS

Cruzeiro começou a rodada com um susto: o Criciúma saiu na frente no início do jogo e segurou o resultado até o segundo tempo. No entanto, o líder conseguiu a virada e venceu por 3 a 1, mantendo a vantagem no topo. Outro que saiu na frente e bobeou foi o Flamengo, que empatou em 2 a 2 com o Sport. Os cariocas não fizeram uma boa rodada: Fluminense perdeu para o Coritiba por 1 a 0, enquanto o Botafogo tomou 2 a 0 do Atlético-PR. No clássico gaúcho, o Grêmio quebrou um tabu de dois anos e bateu o Inter por 4 a 1. Goiás complicou o Bahia no Z-4 ao fazer 3 a 0. Já o Figueirense venceu a Chapecoense por 1 a 0 e respira na tabela.

NÚMEROS DA RODADA

26 gols foram marcados na rodada, média de 2,6 por jogo. Seis times passaram em branco: Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Bahia e Chapecoense. O Grêmio foi o mais ofensivo: quatro gols.

39 cartões amarelos foram distribuídos. Fluminense e Criciúma foram os mais indisciplinados: cinco advertências.

1 jogador recebeu o cartão vermelho: Júnior César (Botafogo) foi expulso nos minutos finais da partida.

Nenhum gol de pênalti foi marcado na rodada. Também não houve gol contra.

Casa cheia: 43.456 torcedores lotaram a Arena do Grêmio no clássico gaúcho. Na Arena Corinthians (31.089), no Mineirão (28.475); no Pacaembu (24.368).

Casa vazia: 2.609 torcedores foram até o estádio de Volta Redonda assistir a derrota do Botafogo para o Atlético-PR, sendo o pior público da rodada. No Couto Pereira (10.223).

Sobe:

* Grêmio goleou o rival Internacional por 4 a 1 no clássico gaúcho.

* Alán Ruiz, meia do Grêmio, entrou no final do Gre-Nal e marcou dois gols.

Desce:

* Vitória perdeu para o São Paulo no Barradão e se complicou na luta contra o rebaixamento.

* Ibson, meia do Sport, teve atuação ruim diante do Flamengo e foi substituído ainda no intervalo.

Artilheiros:

* 15 gols: Henrique (Palmeiras)

* 14 gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro) e Fred (Fluminense)

* 13 gols: Barcos (Grêmio)

SÉRIE B

Depois do Joinville confirmar o acesso para a elite em 2015 no início da 34.ª rodada da Série B, a líder Ponte Preta também subiu, um ano após o rebaixamento, ao bater o Bragantino por 2 a 0, no Nabi Abi Chedid. A equipe campineira agora vai em busca da taça da segunda divisão do Brasileirão. Terceiro colocado, o Vasco conseguiu uma vitória importante na luta pelo acesso, diante do ABC, no Maracanã.

CAMPEONATO INGLÊS

O Chelsea continuou firme na liderança ao derrotar o Liverpool, fora de casa, por 2 a 1. Após o turco Emre Can abrir o placar para os reds, o zagueiro Cahill e o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa viraram para os azuis, que chegaram aos 29 pontos com a vitória. Já o Liverpool segue irregular e agora amarga a 11.ª colocação no Inglês, com apenas 14 pontos – quatro abaixo da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Quem permanece surpreendendo é o Southampton, que fez 2 a 0 no Leicester City neste sábado, continuando na segunda posição, agora com 25 pontos.

11.ª RODADA

Liverpool 1 x 2 Chelsea

Manchester United 1 x 0 Crystal Palace

Burnley 1 x 0 Hull City

Southampton 2 x 0 Leicester City

West Ham 0 x 0 Aston Villa

Queens Park Rangers 2 x 2 Manchester City

Tottenham 1 x 2 Stoke City

Sunderland 1 x 1 Everton

West Bromwich 0 x 2 Newcastle

Swansea 2 x 1 Arsenal

CAMPEONATO ALEMÃO

O Bayern de Munique ampliou o seu estoque de goleadas neste fim de semana. Quem testemunhou a força dos bávaros em seus domínios foi o Eintracht Frankfurt, que viu Thomas Müller, três vezes, e Shaqiri construírem o placar de 4 a 0 para os comandados de Guardiola. O Bayern lidera o Alemão com 27 pontos, quatro na frente do Wolfsburg, que fez 2 a 0 no Stuttgart neste domingo. No mais, o Borussia Dortmund venceu o Monchengladbach – terceiro colocado – com um gol contra bizarro e atingiu os 10 pontos, saindo da zona de rebaixamento.

11.ª RODADA

Hertha Berlin 0 x 2 Hannover 96

Hoffenheim 3 x 4 Colônia

Augsburg 3 x 0 Paderborn

Freiburg 2 x 0 Schalke 04

Bayer Leverkusen 0 x 0 Mainz

Eintracht Frankfurt 0 x 4 Bayern de Munique

Werder Bremen 2 x 0 Stuttgart

Wolfsburg 2 x 0 Hamburgo

Borussia Dortmund 1 x 0 Borussia Mönchengladbach

CAMPEONATO ESPANHOL

O Real Madrid continua com a sua sequência de goleadas no torneio. A vítima da vez foi o Rayo Vallecano, que perdeu por 5 a 1 para os merengues no Santiago Bernabéu. Os gols merengues foram marcados por Gareth Bale, Sergio Ramos, Toni Kroos, Benzema e Cristiano Ronaldo, respectivamente. Com 27 pontos, o Real continua dois à frente do Barcelona, que suou a camisa para, de virada, fazer 2 a 1 no Almería fora de seus domínios. O uruguaio Luis Suárez foi o destaque da partida ao dar as duas assistências para os gols do brasileiro Neymar e de Jordi Alba.

11.ª RODADA

Córdoba 0 x 0 Deportivo La Coruña

Almería 1 x 2 Barcelona

Getafe 0 x 0 Elche

Real Madrid 5 x 1 Rayo Vallecano

Málaga 2 x 1 Eibar

Celta de Vigo 0 x 0 Granada

Sevilla 1 x 1 Levante

Espanyol 1 x 1 Villarreal

Valencia 0 x 0 Athletic Bilbao

Real Sociedad 2 x 1 Atlético de Madrid

CAMPEONATO ITALIANO

A Juventus manteve a vantagem de três pontos para a Roma na liderança após a impiedosa goleada sobre o Parma, em sua arena, por 7 a 0. O destaque da partida foi o argentino Carlitos Tevez, responsável por uma verdadeira pintura no quarto gol da Velha Senhora. A Roma conseguiu alcançar os 25 pontos na tabela após vencer o Torino no Estádio Olímpico por 3 a 0. O Napoli, com 21 pontos após o triunfo sobre a Fiorentina, completa a zona de classificação para a Liga dos Campeões.

11.ª RODADA

Sassuolo 0 x 0 Atalanta

Sampdoria 2 x 2 Milan

Cagliari 1 x 1 Genoa

Empoli 2 x 1 Lazio

Palermo 1 x 1 Udinese

Juventus 7 x 0 Parma

Chievo 2 x 1 Cesena

Fiorentina 0 x 1 Napoli

Roma 3 x 0 Torino

Inter de Milão 2 x 2 Hellas Verona

CAMPEONATO FRANCÊS

A briga pelo título ficou mais acirrada após a 13.ª rodada. Jogando em casa, o PSG fez 2 a 0 no Olympique de Marselha, ainda líder da competição, com 28 pontos. A equipe parisiense, que abriu o placar com o brasileiro Lucas no primeiro tempo, chegou aos 27 pontos e assumiu a segunda colocação após a vitória. O terceiro colocado é Lyon, que fez 3 a 1 no Guingamp, em casa, neste domingo.

13.ª RODADA

Rennes 1 x 0 Lorient

Lens 1 x 2 Bordeaux

Caen 1 x 2 Nantes

Évian 1 x 0 Nice

Toulouse 3 x 0 Metz

Bastia 2 x 0 Montpellier

Lyon 3 x 1 Guingamp

Reims 2 x 0 Lille

Saint-Éttiene 1 x 1 Monaco

Paris Saint-Germain 2 x 0 Olympique de Marselha

FÓRMULA 1

Após dominar todos os treinos, o alemão Nico Rosberg contou com um erro de Lewis Hamilton para faturar o GP do Brasil e diminuir a diferença em relação ao britânico, líder do Mundial de Pilotos, para apenas 17 pontos. O brasileiro Felipe Massa completou o pódio, dando um prêmio da consolação aos torcedores presentes em Interlagos.

MOTOGP

Campeão antecipado da MotoGP, o espanhol Marc Márquez faturou a etapa de Valência e chegou a 13 vitórias na temporada, superando o recorde do australiano Michael Doohan, que venceu 12 corridas em 1997. O italiano Valentino Rossi, que cravou sua 50.ª pole position, ficou com o vice-campeonato na categoria.

TÊNIS

Na abertura do ATP World Tour Finals, Roger Federer e Kei Nishikori bateram Milos Raonic e Andy Murray e saíram na frente no Grupo A do torneio. Nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo, que faz parceria com o croata Ivan Dodig, superaram a dupla Daniel Nestor/Nenad Zimonjic, enquanto os espanhóis Marc López e Marcel Granollers venceram os franceses Julien Benneateau e Edouard Roger-Vasselin. No feminino, a equipe da República Checa prevaleceu sobre a Alemanha para faturar o seu terceiro título na Fed Cup.

BASQUETE

Em duelo de invictos na NBA, o Golden State Warriors, do brasileiro Leandrinho, se deu melhor e bateu o Houston Rockets por 98 a 87 para se tornar o único time com 100% de aproveitamento na temporada 2014/2015. O brasileiro Anderson Varejão marcou 15 pontos e ajudou o Cleveland Cavaliers, que teve uma atuação irregular de LeBron James, a bater o Denver Nuggets e encerrar uma sequência de duas derrotas.

BOXE

A dois meses de completar 50 anos, o russo Sergey Kovalev não deu chances ao norte-americano Bernard Hopkins e, por decisão unânime dos juízes, passa a ser o dono dos cinturões das três principais divisões dos meio-pesados, tendo 55 vitórias, dois empates e sete derrotas no seu cartel.

UFC

No UFC de Uberlândia, realizado no ginásio Sabiazinho, Maurício Shogun não foi páreo diante do norte-americano Ovince St. Preux, que derrotou o brasileiro em 34 segundos após nocautear o adversário com um cruzado de esquerda seguido de uma sequência de socos no chão.