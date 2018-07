Resumo Esportivo: Cruzeiro se sagra tetracampeão brasileiro

De forma incontestável, o Cruzeiro conquistou seu tetracampeonato brasileiro neste domingo, ao bater o Goiás por 2 a 1. No clássico paulista, na Arena Pantanal, o São Paulo venceu o Santos e garantiu uma vaga na Copa Libertadores de 2015. No entanto, a rodada não foi boa para o Palmeiras, que perdeu para o Coritiba e se aproximou da zona de rebaixamento. Lionel Messi marcou três na vitória do Barcelona sobre o Sevilla e se isolou como maior goleador do Campeonato Espanhol, com 253 gols. Lewis Hamilton confirmou o favoritismo e se sagrou bicampeão da Fórmula 1 com o primeiro lugar no GP de Abu Dabi. Roger Federer garantiu a taça inédita para Suíça na Copa Davis, ao derrotar Richard Gasquet por 3 sets a 0.

CRUZEIRO

A equipe mineira finalmente confirmou a conquista do tetracampeonato brasileiro ao derrotar o Goiás por 2 a 1, no Mineirão. Debaixo de uma forte chuva, o Cruzeiro abriu o placar com Ricardo Goulart, aos 13 minutos do primeiro tempo. Mesmo sem brigar por nada na competição, os goianos não deixaram de correr e empataram aos 22, em um golaço de Samuel. Éverton Ribeiro, aos 17 minutos da segunda etapa, marcou o segundo e sacramentou a conquista do segundo Brasileiro em sequência.

SÃO PAULO X SANTOS

O tricolor paulista garantiu sua vaga na Libertadores ao derrotar o Santos por 1 a 0, em jogo disputado na Arena Pantanal. O mistão são-paulino chegou aos 69 pontos após o garoto Boschilia marcar aos nove minutos do segundo tempo. O Santos, que não luta por mais nada no torneio, continua estacionado nos 47 pontos, agora na 11ª posição.

CORINTHIANS

O Corinthians ficou próximo de garantir uma vaga na Libertadores após a vitória suada sobre o Grêmio na Arena, pelo placar mínimo. O peruano Guerrero foi, mais uma vez, o herói da equipe ao marcar o único tento do jogo. Agora com 66 pontos na tabela de classificação, o Corinthians está a cinco pontos do Atlético-MG, quinto colocado, e a seis do próprio Grêmio – na sexta posição – faltando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

PALMEIRAS

Após a rodada deste fim de semana, o clube alviverde se complicou ainda mais no Brasileirão. Jogando fora de casa, o Palmeiras levou 2 a 0 do Coritiba e ficou apenas um ponto acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Enquanto os baianos enfrentam o Flamengo na próxima rodada, na Arena Amazônia, os paulistas vão ao sul desafiar o Internacional, que ainda briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

OUTROS JOGOS

Criciúma foi o primeiro time a ter o rebaixamento à Série B confirmado após empatar com o Flamengo por 1 a 1, em São Luís (MA). Botafogo e Bahia praticamente decretaram suas respectivas quedas neste fim de semana. Enquanto os cariocas levaram 2 a 0 da Chapecoense em Santa Catarina, os baianos foram derrotados em casa para o Atlético-PR, por 2 a 1. Também na parte de baixo, o Vitória entrou no Z-4 ao perder fora de casa para o Figueirense, por 2 a 0. No outro lado da tabela, o Inter voltou ao G-4 após ganhar de 2 a 1 do Atlético-MG, marcando gol do triunfo no último minuto de jogo. Já o Fluminense praticamente deu adeus à Libertadores após empatar em 2 a 2 com o Sport, fora de casa.

NÚMEROS DA RODADA

23 gols foram marcados na rodada, média de 2,3 por jogo. Cinco times não marcaram. Nenhum jogo terminou sem gols.

41 cartões amarelos foram distribuídos. Internacional, Santos, Sport, Criciúma e Palmeiras levaram quatro advertências cada.

2 gols contra foram marcados: Éwerton Pascoa (Sport), para o Fluminense, e Fahel (Bahia), para o Atlético-PR.

1 expulsão foi feita: Guilherme Santos (Bahia) levou o cartão vermelho depois de fazer falta dura e "matar" um contra-ataque.

Casa cheia: 56.729 pessoas lotaram o Mineirão para ver o título antecipado do Cruzeiro. Na Arena Corinthians, 36.307; no Beira-Rio, 33.440; na Arena Pantanal, para o clássico entre São Paulo e Santos, 33.247.

Casa vazia: 7.461 torcedores compareceram à Fonte Nova na derrota do Bahia para o Atlético-PR. Em Chapecó, 14.508 pagantes.

Sobe:

* Cruzeiro sagrou-se tetracampeão após 31 rodadas seguidas na liderança do Brasileirão.

* Pablo, atacante do Figueirense, marcou os dois gols diante do Vitória.

Desce:

* Criciúma apenas empatou com o Flamengo e foi o primeiro time rebaixado para a Série B em 2015.

* Marcelo Lomba, goleiro do Bahia, falhou no primeiro gol do Atlético-PR.

Artilheiros:

* 15 gols: Ricardo Goulart (Cruzeiro), Fred (Fluminense) e Henrique (Palmeiras).

* 14 gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro) e Barcos (Grêmio).

* 11 gols: Paolo Guerrero (Corinthians).

SÉRIE B

Depois de um ano longe, o Vasco finalmente garantiu o retorno para a Série A do Brasileirão em 2015, ao empatar com o Icasa em 1 a 1. O resultado também sacramentou o rebaixamento do time mineiro, que tem apenas 40 pontos, na 18.ª colocação, e não consegue mais alcançar Bragantino e América-RN, com 43. Assim, para a última rodada, uma vaga para a primeira divisão ainda está em aberto, sendo disputada por Boa Esporte, Atlético-GO, Ceará e Avaí e uma para a Série C, além do título, que ficará com Ponte Preta ou Joinville.

SÉRIE C

Diante de 37 mil torcedores do Paysandu, no Mangueirão, o Macaé conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, ao arrancar um empate em 3 a 3. Com mais gols marcados fora de casa, a equipe fluminense, que já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 1, ficou com o título, além da vaga para a segunda divisão. Os gols do campeão foram de João Carlos, que fez dois, e Diego Correa, enquanto Zé Antônio, Ruan e Rômulo marcaram para o time paraense.

CAMPEONATO ESPANHOL

Dia histórico para Lionel Messi, que superou Telmo Zarra como o maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol, marcando três gols na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, por 5 a 1, e chegando a marca de 253. O Real Madrid também goleou, com dois gols de Cristiano Ronaldo, fazendo 4 a 0 no Eibar, fora de casa, e continua liderando, com 30 pontos. O Atlético de Madrid também briga pela ponta, com 26, e bateu o Málaga, por 3 a 1. Nesta segunda-feira, Granada e Almería encerram a rodada.

12.ª RODADA

Athletic Bilbao 3 x 1 Espanyol

Atlético de Madrid 3 x 1 Málaga

Eibar 0 x 4 Real Madrid

Barcelona 5 x 1 Sevilla

Deportivo La Coruña 0 x 0 Real Sociedad

Rayo Vallecano 1 x 0 Celta de Vigo

Levante 2 x 1 Valencia

Elche 2 x 2 Córdoba

Villarreal 2 x 1 Getafe

CAMPEONATO INGLÊS

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Chelsea não teve problemas para vencer o West Bromwich, por 2 a 0 e segue com 32 pontos. Abaixo vem o Southampton, com apenas 25, que fecha a rodada nesta segunda-feira, diante do Aston Villa. Em busca de uma recuperação, o Manchester United ganhou mais uma, desta vez o clássico contra o Arsenal, e subiu três colocação, chegando ao quarto lugar, com 19 pontos. Já o Liverpool voltou a tropeçar, ao perder para o Crystal Palace, e chegou a três derrotas consecutivas, aparecendo em 12.º lugar, com 14 pontos.

12.ª RODADA

Chelsea 2 x 0 West Bromwich

Everton 2 x 1 West Ham

Leicester 0 x 0 Sunderland

Manchester City 2 x 1 Swansea

Newcastle 1 x 0 Queens Park Rangers

Stoke City 1 x 2 Burnley

Arsenal 1 x 2 Manchester United

Crystal Palace 3 x 1 Liverpool

Hull City 1 x 2 Tottenham

CAMPEONATO ALEMÃO

Na volta de Schweinsteiger, o Bayern de Munique goleou o Hoffenheim por 4 a 0, com direito a assistência do volante campeão mundial no Brasil, para Rode. Götze e Robben fizeram golaços e Lewandowski marcou o primeiro gol de cabeça da equipe no Campeonato Alemão. Com 23 pontos, sete a menos que o líder Bayern, o Wolfsburg foi surpreendido pelo Schalke 04. Outra surpresa na rodada foi o empate arrancado pelo Paderborn com o Borussia Dortmund, que voltou para a zona de rebaixamento e, para completar, ainda perdeu Marco Reus, com nova ruptura de ligamentos no tornozelo, desta vez no direito.

12.ª RODADA

Bayern de Munique 4 x 0 Hoffenheim

Hannover 1 x 3 Bayer Leverkusen

Paderborn 2 x 2 Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach 1 x 3 Eintracht Frankfurt

Mainz 2 x 2 Freiburg

Schalke 0 4 3 x 2 Wolfsburg

Colônia 1 x 2 Hertha Berlim

Hamburgo 2 x 0 Werder Bremen

Sttutgart 0 x 1 Augsburg

CAMPEONATO ITALIANO

Líder do Campeonato Italiano, com 31 pontos, a Juventus bateu a Lazio por 3 a 0, com dois gols de Pogba e um de Tevez. A Roma vem logo atrás, com 28, e bateu o Atalanta por 2 a 1, fora de casa. Já o Napoli vacilou e apenas empatou em 3 a 3 com o Cagliari. No clássico da rodada, Milan e Inter de Milão ficaram no 1 a 1. Genoa e Palermo encerram a rodada nesta segunda-feira.

12.ª RODADA

Atalanta 1 x 2 Roma

Lazio 0 x 3 Juventus

Torino 0 x 1 Sassuolo

Cesena 1 x 1 Sampdoria

Verona 1 x 2 Fiorentina

Napoli 3 x 3 Cagliari

Parma 0 x 2 Empoli

Udinese 1 x 1 Chievo

Milan 1 x 1 Inter de Milão

CAMPEONATO FRANCÊS

Com gol de Lavezzi no fim, o Paris Saint-Germain chegou a cinco vitórias consecutivas no Campeonato Francês, ao bater o Metz, por 3 a 2, fora de casa. Assim, a diferença para o líder é de apenas um ponto. O Olympique de Marselha também venceu na rodada, fazendo 3 a 1 no Bordeaux. Na terça-feira, Lille e Evian fecham a rodada.

14.ª RODADA

Metz 2 x 3 Paris Saint-German

Bastia 0 x 0 Lyon

Guingamp 0 x 1 Rennes

Lorient 1 x 0 Lens

Monaco 2 x 2 Caen

Nice 0 x 0 Reims

Nantes 0 x 0 Saint-Étienne

Montpellier 2 x 0 Toulouse

Olympique de Marselha 3 x 1 Bordeaux

FÓRMULA 1

Nico Rosberg marcou a pole position no sábado, mas não aproveitou a vantagem e foi ultrapassado por Lewis Hamilton, seu concorrente no Mundial de Pilotos, logo na largada do GP de Abu Dabi. Após parar nos boxes 35.ª volta, o alemão passou a ter problemas em seu carro e praticamente entregou a taça para o britânico, que cruzou a linha de chegada em primeiro e garantiu o título. O brasileiro Felipe Massa, que liderou algumas voltas da prova, chegou na segunda posição, seu melhor resultado em 2014. A corrida ainda marcou a despedida de Sebastian Vettel da Red Bull e de Fernando Alonso da Ferrari. O alemão fechou contrato com a escuderia italiana, enquanto o espanhol deve assinar com a McLaren, que estará sem Jenson Button na próxima temporada. O britânico ainda não sabe se continuará na Fórmula 1 em 2015.

FÓRMULA E

O inglês Sam Bird, da Virgin Racing, foi o vencedor da etapa da Malásia, que teve como destaque a performance do brasileiro Lucas di Grassi, que chegou em segundo após largar da 18.ª posição.

TÊNIS

A Suíça entrou para a história no tênis ao se tornar o 15.º país a faturar a Copa Davis. Com a vantagem de 2 a 1 diante da França em Lille, coube a Roger Federer marcar o ponto do título dos visitantes com uma fácil vitória por 3 sets a zero sobre Richard Gasquet (6/4. 6/2 e 6/2), garantindo uma das poucas taças que o número 2 do mundo não tinha em seu vasto currículo.

BOXE

O filipino Manny Pacquiao manteve o cinturão mundial dos meio-médios ao derrotar o norte-americano Chris Algieri em Macau, na China. Com a vitória, aumenta a expectativa por um duelo entre Pacquiao e o invicto Floyd Mayweather. No Mundial de Boxe feminino, em Jeju, na Coreia do Sul, a brasileira Clélia Costa foi eliminada pela norte-americana Marlen Esparza, mas garantiu uma medalha de bronze para o Brasil.

NBA

O Washington Wizards bateu o Milwaukee Bucks por 111 a 100, mantendo a vice-liderança na Conferência Leste. A nota triste do jogo fica por conta do brasileiro Nenê, que atuou apenas por seis minutos antes de voltar a sentir uma lesão no pé direito. Nesta rodada, Anderson Varejão marcou 13 pontos e 12 rebotes, mas o Cleveland Cavaliers foi derrotado pelo Toronto Raptors por 110 a 93. Mesmo sem TIago Spliter, o San Antonio Spurs superou o Brooklyn Nets por 99 a 87.