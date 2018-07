Resumo Esportivo: Damião faz dois e Botafogo é rebaixado

Na penúltima rodada do Brasileirão, o Santos bateu o Botafogo, com dois gols do criticado Leandro Damião, e decretou o rebaixamento do time carioca. O Corinthians foi goleado pelo Fluminense, mas garantiu a classificação para a Libertadores por conta do tropeço do Grêmio diante do Bahia. Na despedida de Kaká do Morumbi, o São Paulo apenas empatou com o Figueirense. E o Palmeiras perdeu para o Internacional, no Beira-Rio, mas ainda depende só de si para não cair. O Joinville aproveitou vacilo da Ponte Preta para ser campeão da Série B. Borussia Dortmund assumiu a lanterna do Campeonato Alemão, Juventus venceu o clássico de Turim e a Roma bateu a Inter de Milão, de virada. Rubens Barrichello conquistou o título da Stock Car e a Porsche levou as 6 Horas de São Paulo. Confira os principais destaques do fim de semana esportivo.

SANTOS x BOTAFOGO

O Botafogo confirmou a segunda queda à Série B em sua história após perder para o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro. Os dois gols de Leandro Damião fizeram a equipe carioca estacionar nos 33 pontos, na vice-lanterna do Brasileirão. Seis pontos atrás do Palmeiras, o clube entra na última rodada sem chances de escapar da segundona. O time cumpre tabela na rodada derradeira do torneio contra o Atlético-MG, no Maracanã. O camisa 9 santista, contratação mais cara da história do clube, desabafou após o jogo que se sentiu injustiçado e não teve oportunidades na equipe comandada por Enderson Moreira.

PALMEIRAS

A derrota para o Internacional no sábado, por 3 a 1, fez o alviverde continuar na briga contra o rebaixamento. O time, que viu Taiberson, Fabrício e – ironicamente – Valdivia marcarem para o Inter, não entrou no Z-4 graças ao Flamengo, que goleou o Vitória na Arena Amazônia. Agora, o Palmeiras tem que vencer o Atlético-PR em casa para não depender de ninguém. Caso não vença, terá que torcer para Vitória e Bahia tropeçarem em Santos e Coritiba, respectivamente.

CORINTHIANS

O time do Parque São Jorge garantiu a sua vaga na Libertadores do próximo ano, mesmo sendo goleado pelo Fluminense no Maracanã. A derrota por 5 a 2 para o tricolor carioca só não foi desastrosa pelo fato do Grêmio ter perdido para o Bahia neste domingo. O resultado tirou dos gaúchos qualquer chance de alcançarem o Corinthians. O jogo, que contou com uma série polêmicas envolvendo a arbitragem, teve Mano Menezes expulso na segunda etapa.

SÃO PAULO

O empate em 1 a 1 com o Figueirense em pleno Morumbi foi o de menos para o torcedor são-paulino neste domingo. Os mais de 33 mil torcedores presentes no estádio aproveitaram o dia para festejar os ídolos Rogério Ceni e Kaká. Enquanto o primeiro teve a renovação do contrato anunciada durante a semana, o segundo fez o seu último jogo no Morumbi antes de partir para o Orlando City, clube que o meia defenderá em 2015.

OUTROS JOGOS

O Flamengo manteve o Palmeiras fora da zona de rebaixamento após vencer o Vitória por 4 a 0, na Arena Amazônia. Quem também ajudou um paulista foi o Bahia, que fez 1 a 0 no Grêmio, na Arena Fonte Nova, garantindo o Corinthians na próxima Libertadores. O resultado também manteve os baianos vivos até na Série A até a última rodada. No mais, o já rebaixado Criciúma empatou em 2 a 2 com o Sport no Heriberto Hulse; os reservas do Cruzeiro empataram em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá; o Atlético-PR fez 1 a 0 no Goiás em Curitiba, e o Atlético-MG viu sua faixa de campeão da Copa do Brasil ser carimbada pelo Coritiba, que bateu os mineiros no Independência por 2 a 1.

NÚMEROS DA RODADA

30 gols foram marcados na rodada, média de três por jogos. Quatro times não marcaram. Só o Coritiba venceu como visitante.

40 cartões amarelos distribuídos. O Goiás foi o time mais indisciplinado: cinco advertências e duas expulsões.

2 gols contra foram marcados: Kadu (Vitória), para o Flamengo, e Ralf (Corinthians), para o Fluminense.

9 expulsões foram feitas na rodada: Fabrício (Internacional), Bruno César e Allione (Palmeiras), Escudero (Vitória), Marlon (Fluminense), William (Figueirense), Geromel (Grêmio), Jackson e Thiago Mendes (Goiás).

Casa cheia: 41.148 pessoas assitiram à vitória do Internacional sobre o Palmeiras, no Beira-Rio. No Morumbi, 33.421; na Arena Amazônia 20.057; no Maracanã, 18.509.

Casa vazia: 2.498 torcedores foram apoiar o já rebaixado Criciúma. Na Vila Belmiro, 4.269; na Fonte Nova, 5.316.

Sobre:

* Fluminense goleou o Corinthians no Maracanã, com dois gols de Fred.

* Leandro Damião, atacante do Santos, marcou os dois gols no Botafogo.

Desce:

* Botafogo foi derrotado pelo Santos e confirmou o rebaixamento para a Série B.

* Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, falhou no gol do Figueirense.

Artilheiros:

* 17 gols: Fred (Fluminense)

* 15 gols: Ricardo Goulart (Cruzeiro) e Henrique (Palmeiras)

* 14 gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro) e Barcos (Grêmio)

SÉRIE B

A Ponte Preta perdeu a chance de conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar em 1 a 1 com o Náutico, assim, o Joinville se sagrou campeão, mesmo com a derrota para o Oeste, por 1 a 0. O Avaí garantiu a última vaga para a Série A de 2015 ao derrotar o Vasco por 1 a 0. Já o último rebaixado foi o América-RN, ao ser goleado por 4 a 1 pelo Paraná.

No entanto, a segunda divisão, que já terminou nos gramados, ainda pode ter uma reviravolta. O Icasa, rebaixado para a Série C, pode ser excluído da competição por ter acionado a Justiça Comum no início do ano para tentar o acesso para a elite do futebol. Caso o time cearense seja considerado culpado no julgamento previsto para o dia 18 de dezembro, seus jogos serão invalidados ou registrados como W.0.. Em ambos os casos, o América-MG se beneficiaria e ficaria com a quarta vaga para a Série A.

CAMPEONATO ESPANHOL

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid chegou a 16 vitórias consecutivas na temporada 2014/15 ao bater o Málaga por 2 a 1, com duas assistências de Cristiano Ronaldo, para Benzema e Bale. O Barcelona sofreu, mas conseguiu vencer o Valencia no último lance, com gol de Busquets, e está a dois pontos dos merengues. Já o Atlético de Madrid, terceiro colocado, dez 2 a 0 no Deportivo La Coruña e chegou aos 29 pontos, mas a partida foi ofuscada pela morte de um torcedor do Deportivo em briga entre as torcidas. Almería e Rayo Vallecano fecham a 13.ª rodada nesta segunda-feira.

13.ª RODADA

Real Sociedad 3 x 0 Elche

Getafe 1 x 2 Athletic Bilbao

Espanyol 2 x 1 Levante

Málaga 1 x 2 Real Madrid

Celta de Vigo 0 x 1 Eibar

Atlético de Madrid 2 x 0 Deportivo La Coruña

Sevilla 5 x 1 Granada

Córdoba 0 x 1 Villarreal

Valencia 0 x 1 Barcelona

CAMPEONATO ALEMÃO

Com um golaço de Robben, o Bayern de Munique bateu o Hertha Berlim fora de casa por 1 a 0 e tem sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão. No outro extremo, o Borussia Dortmund perdeu mais uma, desta vez de 2 a 0 para o Eintracht Frankfurt, e agora é o lanterna, com apenas 11 pontos em 13 jogos. Segundo colocado, o Wolfsburg venceu o Borussia Mönchengladbach com um placar simples e tem 26 pontos.

13.ª RODADA

Freiburg 1 x 4 Sttutgart

Bayer Leverkusen 5 x 1 Colônia

Augsburg 3 x 1 Hamburgo

Werder Bremen 4 x 0 Paderborn

Hertha Berlin 0 x 1 Bayern de Munique

Schalke 04 4 x 1 Mainz

Hoffenheim 4 x 1 Hannover

Wolfsburg 1 x 0 Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt 2 x 0 Borussia Dortmund

CAMPEONATO INGLÊS

Após 12 rodadas do Campeonato Inglês o líder Chelsea ficou sem marcar na 13.ª e apenas empatou sem gols com o Sunderland. O Manchester City aproveitou para chegar aos 27 pontos, seis abaixo, e assumiu o segundo lugar, ao bater o Southamptom por 3 a 0, fora de casa. Vindo de três derrotas seguidas, o Liverpool conseguiu bater o Stoke City pelo placar simples, mas ainda aparece no meio da tabela, em 11.º. Já o Manchester United continua em quarto, ao fazer 3 a 0 no Hull City.

13.ª RODADA

West Bromwich 0 x 1 Arsenal

Burnley 1 x 1 Aston Villa

Liverpool 1 x 0 Stoke City

Manchester United 3 x 0 Hull City

Queens Park Rangers 3 x 2 Leicester

Swansea 1 x 1 Crystal Palace

West Ham 1 x 0 Newcastle

Sunderland 0 x 0 Chelsea

Southamptom 0 x 3 Manchester City

Tottenham 2 x 1 Everton

CAMPEONATO ITALIANO

No clássico de Turim, o Bruno Peres, ex-Santos, marcou para o Torino, mas a Juventus acabou vencendo por 2 a 1, com gol de Pirlo nos acréscimos do segundo tempo, e continua na liderança do Campeonato Italiano. Já a Inter de Milão perdeu para a Roma, segunda colocada, de virada, por 4 a 2. O Milan bateu a Udinese por 2 a 0 e subiu duas colocações, aparecendo em quinto. Sampdoria e Napoli fecham a 13.ª rodada nesta segunda-feira.

13.º RODADA

Sassuolo 2 x 1 Verona

Chievo 0 x 0 Lazio

Cagliari 0 x 4 Fiorentina

Cesena 0 x 3 Genoa

Empoli 0 x 0 Atalanta

Milan 2 x 0 Udinese

Palermo 2 x 1 Parma

Juventus 2 x 1 Torino

Roma 4 x 2 Inter de Milão

CAMPEONATO FRANCÊS

Foi de pênalti que Ibrahimovic garantiu a vitória do Paris Saint-Germain diante do Metz, por 3 a 2. A equipe tem um ponto a menos que o líder Olympique de Marselha, que bateu o Bordeaux por 3 a 1 e chegou a 34. O Lyon aparece em terceiro, mas apenas empatou em 0 a 0 com o Bastia. Lille e Evian encerram a 14.ª na quarta-feira.

14.ª RODADA

Metz 2 x 3 Paris Saint-Germain

Bastia 0 x 0 Lyon

Guingamp 0 x 1 Rennes

Lorient 1 x 0 Lens

Monaco 2 x 2 Caen

Nice 0 x 0 Reims

Nantes 0 x 0 Saint-Étienne

Montpellier 2 x 0 Toulouse

Olympique de Marselha 3 x 1 Bordeaux

BASQUETE

Kevin Love teve sua melhor atuação pelo Cleveland Cavaliers na NBA e comandou a vitória da equipe de Ohio sobre o Indiana Pacers por 109 a 97, em casa. Com o resultado, o Cleveland passou a ter uma campanha positiva, de oito vitórias e sete derrotas. LeBron James terminou o jogo com 19 pontos e o brasileiro Anderson Varejão, lesionado, não participou.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Mesmo sem clube, o brasileiro Sergio Sasaki conquistou a medalha de prata em etapa da Copa do Mundo de ginástica disputada em Stuttgart. A competição teve prova por equipes na sexta e no sábado, com o Brasil faturando um bom quarto lugar e sendo derrotado apenas por potências da modalidade.

FÓRMULA 1

Sebastian Vettel fez neste fim de semana sua estreia com o carro da Ferrari em teste em Fiorano, Itália. O piloto alemão utilizou o mesmo modelo que Fernando Alonso usava, em 2012, quando foi vice-campeão.

HANDEBOL

Seleção brasileira feminina de handebol garantiu o título do Torneio Internacional da Espanha, neste domingo, ao vencer as donas da casa em Málaga por 24 a 10. Sem contar com Duda e Karol, a central Ana Paula chamou a responsabilidade e marcou metade dos gols brasileiros.

STOCK CAR

Rubens Barrichello voltou a celebrar um título no automobilismo neste domingo, feito que não ocorria desde 1991, na Fórmula 3 Inglesa. O piloto da Medley Full Time conquistou a Stock Car em 2014 após terminar a última prova da temporada, em Curitiba, na 3º posição.

6 HORAS DE SÃO PAULO

Seis anos depois de sua última corrida, Emerson Fittipaldi não teve um retorno memorável às pistas. Pouco depois de assumir o volante da Ferrari GT 458, um problema no câmbio o obrigou a recolher para os boxes e acabou na última posição com o trio formado ainda pelo italiano Alessandro Per Guidi e pelo norte-americano Jeff Segal. A Porsche foi a grande campeã da prova que foi encerada de forma prematura após uma fortíssima colisão do Porsche 919 conduzido por Mark Webber com a Ferrari de Matteo Cressoni na Curva do Café.