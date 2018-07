Resumo Esportivo: Flamengo bate líder, mas São Paulo perde

Cada vez mais perto do fim do Brasileirão, as equipes no topo da tabela estão se revezando nos tropeços. Desta vez, Cruzeiro e São Paulo perderam seus jogos e o Internacional bateu o Fluminense, reassumindo a vice-liderança. Corinthians e Santos também foram derrotados, mas o Palmeiras superou o Grêmio. Pelas eliminatórias da Eurocopa de 2016, a Alemanha foi surpreendida pela Polônia e a Espanha se reabilitou diante de Luxemburgo.

Na F-1, Lewis Hamilton venceu o GP da Rússia, o primeiro da história, seguido pelo companheiro Nico Rosberg, garantindo o primeiro título do Mundial de Construtores da Mercedes. Ainda em velocidade, Marc Márquez faturou o bicampeonato da MotoGP e Anderson Varejão foi ovacionado pela torcida brasileira na emocionante partida entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat, pela pré-temporada da NBA, no Rio. Confira os principais acontecimentos do fim de semana esportivo.

CORINTHIANS

Após vencer o Cruzeiro na última rodada, o Corinthians tinha boas chances de terminar a 28.ª rodada no G-4 do Brasileirão, mas o gol solitário de Wallyson garantiu a vitória do Botafogo, que saiu da lanterna e cortou o embalo do rival paulista, que vinha de vitória sobre o líder Cruzeiro.

PALMEIRAS

No reencontro com o técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras não se apavorou e, com gols de Mouche e do jovem lateral-direito João Pedro, bateu o Grêmio por 2 a 1, resultado que afasta um pouquinho mais o Palmeiras da zona do rebaixamento. O time agora soma 34 pontos, e ocupa a 12ª posição. Domingo, faz clássico com o Santos, no Pacaembu.

SÃO PAULO

Desfalcado de Ganso e Kaká, o São Paulo não teve uma tarde feliz jogando no Estádio Independência. Apesar do equilíbrio, o atacante Juan, após grande jogada de Alex Silva, marca o gol da vitória do Atlético-MG, derrubando o São Paulo para a terceira posição do Nacional, sete pontos atrás do líder Cruzeiro.

SANTOS

O Criciúma não tomou conhecimento e venceu o Santos por 3 a 0 no Heriberto Hulse, resultado que ajuda o time catarinense na luta contra o descenso. Com 30 pontos, o Criciúma está na 18.ª posição, mas apenas um ponto atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

OUTROS JOGOS

Com a derrota do Cruzeiro diante do Flamengo por 3 a 0, o Internacional, que bateu o Fluminense por 2 a 1, é o novo vice-líder do Brasileirão, seis pontos atrás da equipe mineira. O Goiás também superou o Coritiba por 3 a 0, enquanto a Chapecoense, com um homem a menos, suou para derrotar o Bahia fora de casa. O Atlético-PR contou com o retorno do atacante Dellatorre para vencer o Figueirense por 3 a 0, enquanto que o Vitória deixou a zona do rebaixamento após triunfar sobre o Sport.

NÚMEROS DA 28ª RODADA

24 GOLS foram marcados, média de 2,4 por jogo. Sete times não balançaram as redes. Nenhum jogo terminou sem gols.

43 CARTÕES AMARELOS foram distribuídos. Vitória e Criciúma foram os mais indisciplinados, com quatro advertências cada.

3 CARTÕES VERMELHOS foram dados. Bolatti (Botafogo), Barcos (Grêmio) e Tiago Luís (Chapecoense) foram expulsos.

2 GOLS foram marcados em cobranças de pênalti: Wallyson (Botafogo) e Barcos (Grêmio).

CASA CHEIA - 36.645 torcedores assistiram à vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro no Maracanã, sendo o melhor público da rodada. No Pacaembu, 26.940; no Beira-Rio, 24.655; na Fonte Nova, 22.162; e no Independência, 15.288.

Casa vazia: apenas 1.392 torcedores estiveram na vitória do Goiás sobre o Coritiba, no Serra Dourada, registrando o pior público da rodada. Em Criciúma, 9.276 pagantes.

SOBE

* Palmeiras venceu o terceiro jogo seguido e se afastou da zona de rebaixamento.

* Erik, atacante do Goiás, marcou um gol de letra no Coritiba.

DESCE

* Cruzeiro, líder do Brasileirão, perdeu a segunda partida consecutiva e em ambas não marcou gol.

* Dedé, zagueiro do Cruzeiro, fez um gol contra no jogo com o Flamengo.

ARTILHEIROS

* 13 gols: Henrique (Palmeiras)

* 12 gols: Barcos (Grêmio)

* 11 gols: Fred (Fluminense) e Ricardo Goulart (Cruzeiro)

SELEÇÃO BRASILEIRA

Com dois gols e muito brilho de Diego Tardelli, a seleção brasileira faturou o Superclássico das Américas, disputado na China, diante da Argentina. Jefferson também teve boa atuação, ao defender pênalti cobrado por Messi, quando o Brasil ainda vencia por 1 a 0.

ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

Com duas rodadas seguidas das eliminatórias da Eurocopa de 2016, o fim de semana europeu foi repleto de gols. A surpresa foi a seleção alemã, que, desfalcada, perdeu por 2 a 0 para a Polônia, com falha do goleiro Neuer. No mesmo grupo, a Irlanda atropelou Gibraltar por 7 a 0. Depois de perder para a Eslováquia por 2 a 1, na quinta-feira, a Espanha se reabilitou diante de Luxemburgo, ganhando por 4 a 0. Mesmo com Ibrahimovic no banco, a Suécia venceu Liechtenstein por 2 a 0. Rooney marcou e garantiu a vitória da Inglaterra por 1 a 0 diante da Estônia. De folga pelo Grupo I, Portugal foi derrotado pela futura anfitriã, França, em um amistoso.

CONFIRA OS RESULTADOS

Armênia 1 x 1 Sérvia

Albânia 1 x 1 Dinamarca

Romênia 1 x 1 Hungria

Finlândia 1 x 1 Grécia

Irlanda do Norte 2 x 0 Ilhas Faroe

Irlanda 7 x 0 Gibraltar

Escócia 1 x 0 Geórgia

Polônia 2 x 0 Alemanha

Luxemburgo 0 x 4 Espanha

Bielo-rússia 1 x 3 Eslováquia

Ucrânia 1 x 0 Macedônia

Estônia 0 x 1 Inglaterra

Lituânia 0 x 2 Eslovênia

Áustria 1 x 0 Montenegro

Rússia 1 x 1 Moldávia

Suécia 2 x 0 Liechtenstein

BASQUETE

O Cleveland Cavaliers derrotou o Miami Heat por 122 a 119 em jogo que teve final emocionante no HSBC Arena, na zona oeste do Rio de Janeiro. A partida ficou marcada por ser o primeiro encontro de LeBron James com a equipe onde conquistou seus dois títulos da NBA. Outro destaque do jogo foi a recepção calorosa da torcida com o brasileiro Anderson Varejão.

VÔLEI

O sonho brasileiro de conquistar seu primeiro título no Mundial Feminino de Vôlei foi adiado mais uma vez. No sábado, as meninas do Brasil fizeram sua pior partida na competição e perderam para os Estados Unidos por 3 sets a 0. Um dia depois, as comandadas de José Roberto Guimarães volta à quadra e derrotaram a Itália por 3 sets a 2, no tie-break, e garantiram a medalha de bronze. O título da competição ficou com os Estados Unidos.

VÔLEI DE PRAIA

As brasileiras Juliana e Maria Elisa deram um passo grandioso para conquistar o título da atual temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, elas faturaram o título do Open de Xiamen ao derrotarem na decisão as chinesas Fan Wang e Yuan Yue por 2 sets a 1.

TÊNIS

Após a atuação de gala contra Novak Djokovic na semifinal, o suíço Roger Federer suou, mas venceu o francês para faturar o Masters 1.000 de Xangai, o 23.º título em torneios deste porte, acirrando a briga pela liderança do ranking da ATP. Nas Os irmãos Bryan levantaram a taça nas duplas, completando o Golden Masters. No feminino, a australiana Samantha Stosur, a checa Karolina Pliskova e a norte-americana Alison Riske ganharam os Torneios de Osaka (Japão), Linz (Áustria) e Tianji (China) respectivamente.

FÓRMULA 1

O inglês Lewis Hamilton superou seu companheiro de equipe Nico Rosberg para vencer a primeira prova realizada no GP da Rússia. no circuito de Sochi. A prova ficou marcada pela conquista do título do Mundial de Construtores pela Mercedes. O brasileiro Felipe Massa teve problemas no treino de classificação e terminou a corrida no 11º lugar, enquanto seu companheiro da Williams, Valtterri Bottas, terminou no 3º lugar.

GP2

Na GP2, O britânico Jolyon Palmer conquistou neste sábado o título da temporada 2014 da GP2 por antecipação, considerada a principal categoria de acesso à Fórmula 1, ao vencer a primeira das duas corridas realizadas em Sochi, na Rússia. Segundo colocado no campeonato, o brasileiro Felipe Nasr foi chamado para os boxes para cumprir um drive-trough enquanto o safety-car estava na pista. Assim, ele precisou fazer mais uma passagem nos boxes e terminou a prova na 18ª colocação.

MOTOGP

Na MotoGP, o espanhol Marc Márquez confirmou o favoritismo e se tornou bicampeão da categoria com um segundo lugar na etapa do Japão. Ainda restem três provas a serem disputadas na principal categoria de motovelocidade.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

O Brasil teve um fim de semana histórico no Mundial de Ginástica Artística, em Nanning, na China. No sábado, 11, os competidores do País subiram duas vezes ao pódio, com a segunda colocação de Arthur Zanetti nas argolas e o terceiro lugar de Diego Hypolito no solo. No domingo, Sérgio Sasaki ficou com a quinta colocação na disputa do salto e garantiu a melhor posição do País na disputa por equipes: sexto lugar.

SURFE

O começo da etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe foi adiado por conta da ressaca do mar. Os ventos com mais de 100 km/h que chegaram ao litoral de Peniche, no último domingo, não prejudicaram apenas os surfistas, mas também os organizadores, que tiveram parte da estrutura do campeonato destruída.

TROFÉU BRASIL DE ATLETISMO

No Troféu Brasil de Atletismo, realizado no Ibirapuera, neste fim de semana, o grande destaque foi a velocista Ana Cláudia Lemos, que faturou o ouro nas provas de 100m, 200m e no revezamento 4x100m. No masculino, Aldemir Gomes fez o tempo de 20s32 e foi o melhor colocado nos 200m. Núbia Aparecida Soares, de 18 anos, bateu o recorde sul-americano juvenil do salto triplo, com 14,22m e foi ouro. Outra quebra de recorde, desta vez no lançamento de dardo, foi feita por Jucilene Sales Lima, com 62,89m. Ronald Julião foi o primeiro, pela 10.ª vez consecutiva, no arremesso de disco.