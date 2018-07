Resumo Esportivo: Flamengo é campeão com gol no fim e Ituano bate Santos

SÃO PAULO - O fim de semana de estaduais garantiu títulos de norte a sul do Brasil. Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Atlético-GO, Figueirense e Bahia foram campeões em finais de grandes clássicos. Ituano e Londrina foram as surpresas das rodadas, mas com grandes méritos. No tênis, Houston e Casablanca tiveram espanhóis nas finais, enquanto na milionária luta do boxe, Manny Pacquiao recuperou o título mundial dos meio médios ligeiros. Confira como foi o fim de semana esportivo.

CAMPEONATO PAULISTA

Mesmo vencendo por 1 a 0 no tempo normal, o Santos não foi páreo e acabou derrotado pelo Ituano nas penalidades (7 a 6). Além de derrubar o time da Vila, o clube de Itu chega ao seu segundo título estadual (o primeiro foi em 2002) batendo também Palmeiras e São Paulo durante a campanha vitoriosa.

CAMPEONATO CARIOCA

Após ser eliminado da Libertadores pelo Léon, na última quarta, o Flamengo se sagrou campeão carioca ao empatar com o Vasco por 1 a 1, no Maracanã. O título era do Vasco até o fim do jogo, com gol marcado por Douglas, mas Márcio Araújo, em posição de impedimento, fez o dele e o time rubro-negro ergueu a taça.

CAMPEONATO GAÚCHO

O Rio Grande Sul continuará mais um ano vermelho. O Internacional derrotou o Grêmio por 4 a 1 e garantiu o tetracampeonato gaúcho, após ter vencido também a primeira partida da decisão.

CAMPEONATO MINEIRO

Na centésima edição do Campeonato Mineiro, quem levantou a taça foi o Cruzeiro. No Mineirão, a equipe azul celeste garantiu o troféu pela 36ª vez em história após 0 a 0 contra o Atlético-MG. O clube se aproveitou do regulamento. O empate também sem gols da semana passada ajudou o elenco de Marcelo Oliveira. O Cruzeiro liderou o campeonato na primeira fase e foi o único time invicto com 11 vitórias e 4 empates.

OUTROS ESTADUAIS

Outros campeões estaduais também foram conhecidos neste domingo. No Campeonato Baiano, o Bahia empatou com o Vitória por 2 a 2 e garantiu o seu 45.º título. A notícia triste foi a briga de torcidas registradas antes do clássico. Em Santa Catarina, com gol relâmpago, o Figueirense conseguiu reverter o placar do primeiro jogo e bateu o Joinville na final por 2 a 1. Ainda na região sul, o Londrina superou o Maringá nos pênaltis e foi campeão Paranaense. A disputa se deu após dois empates. Domingo, cerca de 20 mil pessoas lotaram o estádio em Maringá. E em Goiás, o título do Atlético Goianiense também veio com emoção. A conquista foi confirmada com o gol do zagueiro Lino aos 48 minutos do segundo tempo. Antes disso, o goleiro do Atlético, Márcio, já havia defendido pênalti de Araújo, atacante do Goiás.

INGLATERRA

O Liverpool está cada vez mais perto de se tornar campeão inglês. A equipe venceu a "final" contra o Manchester City por 3 a 2 com gol salvador do brasileiro Philippe Coutinho e subiu para 77 pontos. O rival estaciona nos75. O Chelsea, segundo colocado, bateu o Swansea por 1 a 0 e está com 75 pontos. Outro destaque é o Everton, que venceu seu sétimo jogo seguido e subiu para a quarta colocação. Ainda no país, o final de semana foi de decisão dos finalistas da Copa da Inglaterra. O Arsenal, que superou o Wigan nos pênaltis, enfrenta o Hull City, que superou o Sheffield United neste domingo em um eletrizante 5 a 3.

ESPANHA

O Atlético de Madrid continua vivendo grande momento e está se aproximando do título do Campeonato Espanhol. A equipe venceu o Getafe e agora tem três pontos de vantagem para o segundo colocado, o Real Madrid, que goleou na rodada. Já o Barcelona, que havia sido eliminado da Liga dos Campeões, teve outro fracasso e perdeu para o Granada. Após o jogo, o brasileiro Neymar foi alvo de racismo de torcedores.

ITÁLIA

Na Itália, a Roma continua sua caça à Juventus. A equipe da capital venceu a Atalanta com mais uma grande exibição do marfinense Gervinho e subiu para 79 pontos, cico pontos atrás da líder, que só joga nesta segunda-feira. O terceiro colocado Napoli também venceu. Jogando em casa, o ex-time de Maradona bateu a Lazio por 4 a 2 em uma grande jornada de Higuaín, autor de três gols no jogo. Entre os outros jogos, destaque para os times de Milão, que venceram na rodada. Enquanto o Milan bateu o Catania pelo placar mínimo, a Inter de Milão goleou a Sampdoria por 4 a 0.

ALEMANHA

A rodada foi marcada por uma surpresa na Alemanha. O Bayern de Munique, campeão por sete rodadas de antecedência, foi goleado pelo Borussia Dortmund por 3 a 0 dentro de sua casa, onde não perdia há quase dois anos. A vitória coloca o time de Dortmund muito perto do vice-campeonato. Outro time que ganhou bem foi o Wolfsburg. A equipe do volante da seleção, Luís Gustavo, bateu o Nurnberg por 4 a 1 e foi para 50 pontos, na briga por uma vaga na Liga dos Campeões com o Bayer Leverkusen, que também venceu.

FRANÇA

Ao início da rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain tinha tudo para confirmar o seu título e diminuir um pouco a dor da eliminação na Liga dos Campeões após derrota no meio de semana para o Chelsea. Porém, a equipe parisiense perdeu o clássico com o Lyon e deu pelo menos um pouco de esperança para o Monaco, que está dez pontos atrás.

BOXE

Manny Pacquiao recuperou o título mundial dos meio médios ligeiros, na madrugada deste domingo, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, ao vencer o norte-americano Timothy Bradley, por pontos, após 12 rounds. Os três jurados foram unânimes em apontar o filipino como vencedor: 116 a 112 (para dois) e 118 a 110. Na preliminar, Esquiva Falcão também venceu. O brasileiro derrotou o norte-americano Pubilo Pena e obteve a segunda vitória consecutiva como profissional.

VÔLEI

O Cruzeiro bateu o Sesi por 3 sets a 0 e sagrou-se campeão da Superliga masculina de vôlei. O técnico Bernardinho venceu o duelo individual contra José Roberto Guimarães e levou o Unilever para a decisão da Superliga feminina, onde enfrenta o vencedor de Sesi contra Molico/OSasco.

STOCK CAR

Na inovadora rodada dupla da Stock Car, no circuito de Santa Cruz do Sul (RS), Valdeno Brito e Antonio Pizzonia foram os vencedores. Valdeno levou a primeira, com duração de 40 minutos e valendo 24 pontos, enquanto Pizzonia foi melhor na segunda, de 20 minutos e valendo 15 pontos.

TÊNIS

Com dois torneios 250 disputados nesta semana, Fernando Verdasco e Guillermo Garcia-Lopez quebraram o jejum que durava desde 2010 e garantiram os títulos de Houston e Casablanca, respectivamente.