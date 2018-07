Resumo Esportivo: New England Patriots é campeão do Super Bowl

Na estreia dos campeonatos estaduais, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo não tiveram problemas para ganhar seus jogos, assim como Botafogo, Vasco e Fluminense. Quem se deu mal foi o Flamengo, que apenas empatou com o Macaé, em jogo marcado por briga de torcedores e jogadores no vestiário e na lesão de Paulo Victor, que deixou Alecsandro no gol. O New England Patriots foi campeão do Superbowl 49, Anderson Silva voltou ao UFC com vitória por decisão unânime dos juízes em cima de Nick Diaz. Novak Djokovic e Serena Williams foram campeões do Aberto da Austrália. Confira os detalhes do fim de semana esportivo.

SUPER BOWL

Tom Brady comandou o New England Patriots na conquista do seu quarto troféu Vince Lombardi. O quarterback se consolidou ainda mais como um dos maiores da história na vitória de 28 a 24 sobre o Seattle Seahawks, no estádio Universidade Phoenix, em Glendale, no Arizona. Os Patriots conseguiram a vitória após várias idas e vindas no placar, que entrou no último quarto do jogo marcando 24 a 14 para o Seattle. Mesmo com a reação espetacular no último quarto, o New England quase viu o adversário levar o Super Bowl 49, não conseguindo a conquista apenas no último lance, e por apenas uma jarda.

CAMPEONATO PAULISTA

Na abertura do Campeonato Paulista, o Palmeiras não teve dificuldades para bater o Audax por 3 a 1, no Allianz Parque. O São Paulo fez 3 a 1 na Penapolense, com direito ao gol de número 200 de Luis Fabiano, enquanto o Corinthians goleou o Marília por 3 a 0. Já o Santos não teve dificuldade para vencer o Ituano. O destaque da partida foi o atacante Geuvânio, que marcou dois gols.

1.ª RODADA

Bragantino 1 x 0 São Bernardo

Audax 1 x 3 Palmeiras

Rio Claro 0 x 1 Botafogo-SP

Capivariano 0 x 1 Red Bull Brasil

XV de Piracicaba 0 x 1 Mogi Mirim

Penapolense 1 x 3 São Paulo

Corinthians 3 x 0 Marília

Santos 3 x 0 Ituano

São Bento 0 x 0 Linense

Ponte Preta 2 x 3 Portuguesa

CAMPEONATO CARIOCA

Com a intenção de deixar 2014 para trás, o Botafogo estreou no Campeonato Carioca com vitória magra sobre o Boavista, por 1 a 0, em São Januário. O Flamengo teve diversos problemas na partida contra o Macaé: antes mesmo da bola rolar, torcedores agrediram jogadores do time adversário no vestiário. Dentro de campo, Paulo Victor se machucou no segundo tempo e, tendo realizado as três substituições, Luxemburgo passou as luvas para Alecsandro autor do gol que garantiu o empate em 1 a 1. O Vasco não teve problemas para passar pela Cabofriense, enquanto o Fluminense venceu o Friburguense com gol do artilheiro Fred.

1.ª RODADA

Botafogo 1 x 0 Boavista

Resende 1 x 0 Bonsucesso

Barra Mansa 0 x 1 Volta Redonda

Bangu 1 x 1 Madureira

Macaé 1 x 1 Flamengo

Tigres-RJ 1 x 1 Nova Iguaçu

Cabofriense 0 x 2 Vasco

Fluminense 2 x 1 Friburguense

CAMPEONATO MINEIRO

Com gols dos argentinos Dátolo e Lucas Pratto, o Atlético-MG começou bem no Campeonato Mineiro, ao bater o Tupi por 2 a 0. Já o Cruzeiro, teve dificuldade diante do Democrata, que saiu na frente, mas viu o atual campeão brasileiro virar o placar no segundo tempo.

1.ª RODADA

Atlético-MG 2 x 0 Tupi

URT 1 x 1 Boa Esporte

Caldense 1 x 0 Mamoré

Tombense 0 x 0 Vila Nova

Guarani-MG 0 x 0 América-MG

Democrata GV 1 x 2 Cruzeiro

CAMPEONATO GAÚCHO

A Lajeadense não teve medo diante do atual campeão gaúcho, Internacional, e garantiu o título simbólico da Recopa Gaúcha após empate em 1 a 1 e decisão nos pênaltis. Já o Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho com um 3 a 0 em cima da União Frederiquense. São Paulo-RS e Passo Fundo fecham a primeira rodada na terça-feira.

1.ª RODADA

Grêmio 3 x 0 União Frederiquense

Caxias 0 x 1 Brasil de Pelotas

Lajeadense 1 x 1 Internacional

Cruzeiro-RS 1 x 1 Veranópolis

Ypiranga-RS 0 x 0 Juventude

São José-RS 2 x 0 Avenida

Novo Hamburgo 2 x 2 Aimoré

CAMPEONATO INGLÊS

Em briga no topo da tabela, o líder Chelsea apenas empatou em 1 a 1 com o vice Manchester City e continua com cinco pontos de vantagem. Manchester United aproveitou para fazer 3 a 1 no Leicester e assumir a terceira colocação, enquanto o Arsenal goleou o Aston Villa e se firmou em quinto. Mais embaixo, em sétimo, o Liverpool bateu o West Ham por 2 a 0 e chegou a 38 pontos.

23.ª RODADA

Hull City 0 x 3 Newcastle

Crystal Palace 0 x 1 Everton

Liverpool 2 x 0 West Ham

Manchester United 3 x 1 Leicester

Stoke City 3 x 1 Queens Park Rangers

Sunderland 2 x 0 Burnley

West Bromwich 0 x 3 Tottenham

Chelsea 1 x 1 Manchester City

Arsenal 5 x 0 Aston Villa

Southamptom 0 x 1 Swansea

CAMPEONATO ESPANHOL

Sem Cristiano Ronaldo, que foi expulso na última rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid goleou o Real Sociedad por 4 a 1 e continua com ampla folga na liderança. O Atlético de Madrid bateu o Eibar fora de casa e ganhou moral para o clássico da próxima rodada, contra o Real. Já o Barcelona passou por um sufoco, chegando a perder para o Villarreal, mas garantiu a virada por 3 a 2 com Messi. Nesta segunda, o Málaga fecha a 21.ª rodada, diante do Valencia.

21.ª RODADA

Rayo Vallecano 1 x 2 Deportivo La Coruña

Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad

Eibar 1 x 3 Atlético de Madrid

Granada 1 x 0 Elche

Celta de Vigo 1 x 0 Córdoba

Levante 0 x 2 Athletic Bilbao

Almería 1 x 0 Getafe

Sevilla 3 x 2 Espanyol

Barcelona 3 x 2 Villarreal

CAMPEONATO ALEMÃO

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi surpreendido pelo Wolfsburg no início do returno e acabou goleado por 4 a 1, com direito a golaços de De Bruyne e Bas Dost, em dia de homenagens a Malanda. A diferença entre os dois agora é de oito pontos. Na outra ponta, o lanterna Borussia Dortmund empatou sem gols com o Bayer Leverkusen e, com 16 pontos, pode se complicar na luta contra o rebaixamento.

18.ª RODADA

Wolfsburg 4 x 1 Bayern de Munique

Hamburgo 0 x 2 Colônia

Freiburg 4 x 1 Eintracht Frankfurt

Sttutgart 0 x 1 Borussia Mönchengladbach

Mainz 5 x 0 Paderborn

Schalke 04 1 x 0 Hannover

Bayer Leverkusen 0 x 0 Borussia Dortmund

Werder Bremen 2 x 0 Hertha Berlim

Augsburg 3 x 1 Hoffenheim

CAMPEONATO ITALIANO

A Roma teve a chance de diminuir a diferença para a líder Juventus, mas apenas empatou em 1 a 1 com o Empoli. Por sorte, a Juve também tropeçou e ficou no 0 a 0 com a Udinese, e continua sete pontos a frente. A Inter continua em má fase e caiu três posições e chegou à 13.ª posição após perder para o Sassuolo. Já o Milan conseguiu se recuperar e fez 3 a 1 no Parma.

21.ª RODADA

Genoa 1 x 1 Fiorentina

Roma 1 x 1 Empoli

Sassuolo 3 x 1 Inter de Milão

Atalanta 2 x 1 Cagliari

Cesena 2 x 1 Lazio

Chievo 1 x 2 Napoli

Palermo 2 x 1 Verona

Torino 5 x 1 Sampdoria

Udinese 0 x 0 Juventus

Milan 3 x 1 Parma

CAMPEONATO FRANCÊS

Com Lucas no banco, o Paris Saint-Germain conseguiu mais uma importante vitória no Campeonato Francês, dessa vez sobre o Rennes, por 1 a 0 e é o terceiro colocado, com 47 pontos. O Olympique de Marselha, que tem a mesma pontuação e duas vitórias a mais, bateu o Evian pelo mesmo placar. Já o Lyon perdeu a chance de continuar com boa vantagem na liderança e apenas empatou sem gols com o Monaco.

23.ª RODADA

Paris Saint-Germain 1 x 0 Rennes

Olympique de Marselha 1 x 0 Evian

Lens 1 x 1 Bastia

Lorient 0 x 0 Montpellier

Metz 0 x 0 Nice

Nantes 1 x 1 Lille

Toulouse 1 x 0 Reims

Caen 1 x 0 Saint-Étienne

Bordeaux 1 x 1 Guingamp

Monaco 0 x 0 Lyon

UFC

Treze meses após a grave lesão na perna esquerda, Anderson Silva voltou ao octógono no combate principal do UFC 183. Diante de Nick Diaz, o "Spider" ganhou por decisão unânime dos juízes após cinco assaltos. Os brasileiros Thiago "Marreta", Rafael "Sapo", Thiago Alves e Thales Leite também foram bem sucedidos em suas lutas. O único que perdeu foi Rick "Monstro", que foi derrotado pelo compatriota Ildemar Marajó.

HANDEBOL

Supercampeã do handebol, a França confirmou o favoritismo e bateu o Catar na final do Mundial Masculino, por 25 a 22, e ficou com seu quinto título na competição. A vitória garantiu a participação dos franceses nos Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro.

TÊNIS

Número 1 do mundo, Novak Djokovic bateu o britânico Andy Murray e faturou o Aberto da Austrália. O quinto título do sérvio no torneio veio após 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (4/7), 6/3 e 6/0. Favorita no feminino, Serena Williams levantou o troféu ao vencer Maria Sharapova por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/5). Nas duplas, os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini levaram a melhor na surpreendente decisão diante dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, ganhando por 2 sets a 0 (duplo 6/4).