Resumo esportivo: Palmeiras perde e continua ameaçado

A rodada do Brasileirão não foi boa para os times paulistas. São Paulo e Corinthians foram derrotados e caíram na tabela, enquanto o Palmeiras, que também perdeu, segue na zona de rebaixamento. O Santos foi o único que ganhou, jogando no Pacaembu. Na Europa, Neymar fez seu primeiro hat-trick no Campeonato Espanhol e os brasileiros do Chelsea marcaram gols pelo Campeonato Inglês. O Flamengo conquistou o Torneio Intercontinental de Basquete, a seleção feminina de vôlei venceu mais uma no Mundial e o futebol feminino se sagrou campeão da Copa América. Confira os principais detalhes do fim de semana esportivo.

SÃO PAULO

O São Paulo completou o quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, sendo o segundo tropeço seguido no Morumbi. No último sábado, os cariocas saíram na frente com Fred, mas Alexandre Pato empatou poucos minutos depois. No entanto, Wagner e Conca marcaram e decretaram a derrota da equipe paulista, que saiu de campo vaiada pela torcida.

CORINTHIANS

Assim como o São Paulo, o Corinthians também vive uma fase irregular Brasileirão. Apesar da derrota diante do Atlético-PR ter sido apenas a quinta do time alvinegro no Brasileirão, o revés, junto com os triunfos dos rivais, tiraram o Corinthians do G-4 e o rebaixou ao sétimo posto.

PALMEIRAS

O Palmeiras tinha chance de sair da zona do rebaixamento nesta rodada e até saiu na frente contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. Contudo, um "apagão" no segundo tempo foi o suficiente para o time catarinense fazer três gols em quatro minutos e deixar o time paulista, que perdeu pela 14.ª vez no Brasileirão, na 17.ª posição na tabela.

SANTOS Mesmo sem Robinho e o goleiro Aranha, o Santos , que teve uma atuação segura no Pacaembu, contou com gols de Geuvânio e David Braz para vencer por 2 a 0. Mesmo com o triunfo, o time alvinegro ainda continua na modesta.

OUTROS JOGOS Cruzeiro empatou sem gols diante do Sport e viu a diferença para o Internacional , vice-líder do Campeonato Brasileiro e que bateu o Coritiba por 4 a 2 no Beira-Rio, cair para seis pontos. No duelo catarinense, Criciúma e Chapecoense ficaram na igualdade por 1 a 1, enquanto Grêmio Atlético-MG bateram Botafogo e Vitória, ambos os jogos pelo placar de 2 a 0. Já o Flamengo foi derrotado pelo Bahia, que se afasta da zona da degola, por 2 a 1.

NÚMEROS DA RODADA

26 gols foram marcados na rodada, média de 2,6 por jogo. Seis times não marcaram. Um confronto terminou sem gols.

39 cartões amarelos foram distribuídos. São Paulo e Grêmio foram os times mais indisciplinados: quatro advertências cada.

2 gols de pênalti: Cléo (Atlético-PR) e Emanuel Biancucchi (Bahia).

Casa cheia: 36.452 torcedores estiveram presentes na vitória do Bahia sobre o Flamengo, que teve o melhor público da rodada. Em seguida aparecem os jogos de Internacional (24.522), Atlético-PR (24.417) e Atlético-MG (20.877).

Casa vazia: 5.664 torcedores assistiram a Chapecoense x Criciúma, menor público da rodada, seguido por Figueirense (6.787), Santos (9.684) e Botafogo (10.462).

Sobe: * Atlético-MG conquistou a quarta vitória seguida, resultado que deixa o time no G-4. * Diego Tardelli fez um gol e foi o destaque da vitória do Atlético-MG diante do Vitória.

Desce:

* Corinthians perdeu o segundo jogo consecutivo e terminou a rodada na sétima colocação, longe do G-4.

* Kaká teve uma atuação abaixo do esperado. Lento, errou muitos passes.

Artilheiros:

* 12 gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro)

* 11 gols: Barcos (Grêmio) e Ricardo Goulart (Cruzeiro)

* 9 gols: Diego Tardelli (Atlético-MG), Fred (Fluminense), Alexandre Pato (São Paulo) e Henrique (Palmeiras)

SELEÇÃO FEMININA Com um empate por 0 a 0 diante da Colômbia, a Com um empate por 0 a 0 diante da Colômbia, a seleção brasileira feminina de futebol conquistou a Copa América pela sexta vez. O título garante uma vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto.

CAMPEONATO ESPANHOL

Neymar e Messi brilharam na rodada do Campeonato Espanhol. Diante do fraco Granada, o brasileiro fez seu primeiro hat-trick na competição, enquanto o argentino fez dois gols e deu três assistências, na goleada por 6 a 0. Rakitic marcou o outro do Barcelona, que assumiu a liderança. O Atlético de Madrid também goleou, por 4 a 0, o Sevilla, e é o terceiro. Já o Real Madrid, sexto colocado, bateu o Villarreal por 2 a 0.

6ª RODADA

Elche 0 x 1 Celta de Vigo

Villarreal 0 x 2 Real Madrid

Barcelona 6 x 0 Granada

Atlético de Madrid 4 x 0 Sevilla

Athletic Bilbao 0 x 0 Eibar

Levante 0 x 2 Rayo Vallecano

Getafe 1 x 0 Málaga

Deportivo La Coruña 0 x 1 Almería

Real Sociedad 1 x 1 Valencia

Córdoba 0 x 0 Espanyol

CAMPEONATO INGLÊS

Neste sábado, o Chelsea fez 3 a 0 no Aston Villa e é o líder do Campeonato Inglês, com 16 pontos. Oscar, Diego Costa e Willian marcaram os gols. O Liverpool ainda não deixou a má fase para trás, empatou em 1 a 1 com o Everton e só aparece em 13.º. O Manchester City bateu o Hull City por 4 a 2, enquanto o United conseguiu vencer o West Ham por 2 a 1, jogando em casa. Nesta segunda, Stoke City e Newcastle encerram a sexta rodada.

6ª RODADA

Liverpool 1 x 1 Everton

Chelsea 3 x 0 Aston Villa

Crystal Palace 2 x 0 Leicester

Hull City 2 x 4 Manchester City

Manchester United 2 x 1 West Ham

Southampton 2 x 1 Queens Park Rangers

Sunderland 0 x 0 Swansea

Arsenal 1 x 1 Tottenham

West Bromwich 4 x 0 Burnley

CAMPEONATO ALEMÃO

Fora de casa, o Bayern de Munique bateu o Colônia, por 2 a 0 e abriu dois pontos na liderança do Campeonato Alemão. O Borussia Mönchengladbach venceu o Paderborn, por 2 a 1, assumindo a segunda colocação, enquanto o adversário rapidamente caiu do topo para o 11.º lugar. Já o Borussia Dortmund aparece apenas em 12.º e perdeu para o Schalke 04, por 2 a 1.

6ª RODADA

Mainz 0 x 0 Hoffenheim

Freiburg 0 x 0 Bayer Leverkusen

Schalke 04 2 x 1 Borussia Dortmund

Colônia 0 x 2 Bayern de Munique

Paderborn 1 x 2 Borussia Mönchengladbach

Sttutgart 1 x 0 Hannover

Wolfsburg 2 x 1 Werder Bremen

Augsburg 1 x 0 Hertha Berlim

Hamburgo 1 x 2 Frankfurt

CAMPEONATO ITALIANO

Duas equipes ainda permanecem 100% no Campeonato Italiano, com 15 pontos. A Roma, que venceu o Verona por 2 a 0, jogando no Olímpico, e a Juventus, que fez 3 a 0 no Atalanta. A Udinese, terceira colocada, soma apenas nove pontos e joga com o Parma nesta segunda, assim como Palermo e Lazio. No San Siro, a Inter de Milão passou vergonha diante do Cagliari, perdendo por 4 a 1, enquanto o Milan apenas empatou em 1 a 1 com o Cesena.

5ª RODADA

Roma 2 x 0 Verona

Atalanta 0 x 3 Juventus

Sassuolo 0 x 1 Napoli

Cesena 1 x 1 Milan

Chievo 1 x 1 Empoli

Inter de Milão 1 x 4 Cagliari

Torino 1 x 1 Fiorentina

Genoa 2 x 1 Sampdoria

CAMPEONATO FRANCÊS

Primeiro colocado no Campeonato Francês, o Olympique de Marselha bateu o Saint-Étienne por 2 a 1, mesmo placar do Bordeaux, vice-líder, diante do Rennes. O Paris Saint-Germain ainda não deslanchou e, mesmo sendo o único invicto, empatou pela quinta vez, desta vez com o Toulouse, em 1 a 1, sem Ibrahimovic, Thiago Silva e Lavezzi.

8ª RODADA

Monaco 0 x 1 Nice

Toulouse 1 x 1 Paris Saint-Germain

Lille 1 x 0 Bastia

Lorient 0 x 2 Evian

Metz 3 x 0 Reims

Montpellier 2 x 1 Guingamp

Bordeaux 2 x 1 Rennes

Lens 0 x 0 Caen

Nantes 1 x 1 Lyon

Olympique de Marselha 2 x 1 Saint-Étienne

BASQUETE

O domingo foi histórico para o basquete do Flamengo. Após 35 anos, uma equipe brasileira volta a ser campeã do Torneio Intercontinental. O Rubro-negro enfrentou o Maccabi Tel Aviv, hexacampeão da Euroliga, no HSBC Arena e conseguiu reverter a desvantagem de três pontos do primeiro jogo. O placar final ficou em 90 a 77.

Já a seleção brasileira feminina não vem tendo vida fácil no Mundial. No 'grupo da morte', as brasileiras estrearam com derrota para a República Tcheca e também perderam para a Espanha. Na terça-feira, enfrentarão o Japão e precisam da vitória para continuar no campeonato.

VÔLEI

Neste domingo, a seleção brasileira feminina venceu sua quinta partida em cinco jogos no Mundial de Vôlei, mais uma de virada. Após conseguirem a reação contra as 'algozes' do Grand Prix, as turcas, o Brasil bateu a Sérvia pelo placar de 3 sets a 1 e terminou como líder da chave. Na próxima fase, as brasileiras terão pela frente Cazaquistão, Holanda, Estados Unidos e Rússia.

VÔLEI DE PRAIA O Grand Slam de Barueri de vôlei de praia marcou a volta de O Grand Slam de Barueri de vôlei de praia marcou a volta de Ricardo e Emanuel ao circuito internacional do esporte. A dupla campeã olímpica retomou as atividades após cinco anos afastada e chegou à final do torneio, mas acabou derrotada pelos holandeses Varenhorst e Nummerdor. Enquanto isso, no feminino, Larissa e Talita viraram a decisão sobre as italianas Menegatti e Orsi Toth e conquistaram o ouro.

TÊNIS

Em Shenzen, na China, Andy Murray precisou salvar cinco match points de Tommy Robredo para faturar o título. O britânico sequer chegava a uma final desde Wimbledon, em julho de 2013. A checa Petra Kvitova derrotou a canadense Eugene Bouchard na final do Torneio de Wuhan e garantiu sua vaga no Masters. Na Malásia, Kei Nishikori faturou seu sexto título da ATP, o terceiro do ano, ao derrotar Julien Benneteau por 2 sets a 0. O brasileiro Thomaz Bellucci chegou à final do Challenger de Orleans, mas foi derrotado pelo ucraniano Sergiy Stakhovsky.

STOCK CAR foram os vencedores das duas corridas da Stock Car disputadas em Santa Cruz do Sul (RS), na manhã deste domingo. Ambos buscaram a vitória após largarem na pole position na primeira e na segunda provas do dia, respectivamente. Matos subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na categoria. Thiago Camilo e Raphael Matos foram os vencedores das duas corridas da Stock Car disputadas em Santa Cruz do Sul (RS), na manhã deste domingo. Ambos buscaram a vitória após largarem na pole position na primeira e na segunda provas do dia, respectivamente. Matos subiu no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na categoria.

MOTOGP

Em uma das melhores corridas da MotoGP na temporada, o espanhol Jorge Lorenzo contou com uma estratégia eficiente e com quedas dos rivais, sob a chuva no Circuito de Aragão, para saltar do sétimo lugar da largada para a vitória neste domingo, 28, diante da torcida espanhola.

GINÁSTICA RÍTMICA

Depois de um "ato falho" na inscrição da ginasta Angélica Kvieczynski, que a tirou da disputa do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica, a equipe do Brasil ficou apenas na 15ª colocação, na Turquia, com 30.483 pontos, dentre 31 delegações. Mesmo assim, a técnica Camila Ferezin aprovou o desempenho de suas atletas: 'Foi uma grande evolução'. Bulgária (34.449), Itália (34.282) e Bielorrússia (34.133) subiram ao pódio.

JUDÔ

Com ótima atuação, a seleção brasileira derrotou a equipe do Japão no Desafio Internacional de Judô, disputado neste domingo, em São Paulo. Os judocas da casa venceram por 4 a 1 na série melhor de cinco confrontos. Entre os desafios realizados, na primeira luta, o judoca Rafael Silva superou Kenta Nishigata no golden score, na categoria acima de 90kg.