Resumo Esportivo: Palmeiras surpreende e contrata Dudu

O Palmeiras pegou todos de surpresa na manhã de domingo ao anunciar a contratação do atacante Dudu, cobiçado por Corinthians e São Paulo desde o fim do ano passado. O Alviverde conseguiu passar o “chapéu” nos rivais após garantir a compra de 100% dos direitos econômicos do ex-gremista, em operação que deve custar ao todo R$ 19 milhões aos cofres palmeirenses. Na Espanha, o Barcelona deu um tempo na crise que assola o clube ao fazer 3 a 1 em cima do Atlético de Madrid, enquanto o Santos foi eliminado da Copa São Paulo ainda na primeira fase.

COPA SÃO PAULO

Quem decepcionou entre os grandes paulistas foi o Santos , eliminado na primeira fase da Copinha após perder para o Linense, por 2 a 1. O clube, atual tricampeão do torneio, ficou em terceiro lugar do Grupo D, com apenas quatro pontos conquistados. Já Corinthians, Palmeiras São Paulo terminaram em primeiro nas suas respectivas chaves. Entre os outros grandes do Brasil, o Inter também caiu fora da competição ao perder para o Ituano.

CONFRONTOS DA PRÓXIMA FASE

Ceará x Palmeiras

Corinthians x Grêmio Prudente

São Paulo x Atlético-PR

Cruzeiro x Vasco

Bahia x Fluminense

Paraná x Grêmio

Botafogo x Botafogo-SP

Flamengo x Taboão da Serra

Avaí x Atlético-MG

Coritiba x Vitória

Goiânia x Linense

Sport x Ituano

Goiás x Guarani

Figueirense x Mirassol

São Caetano x Inter de Limeira

Criciúma x Lemense

CAMPEONATO ESPANHOL

A rodada na Espanha foi marcada pelo clássico entre Barcelona e Atlético de Madrid, disputado no Camp Nou. Com gols do trio sul-americano formado por Neymar, Messi e Suárez, o Barça espantou a crise que rondou o clube durante a semana ao fazer 3 a 1 nos madrilenhos – Mandzukic marcou, de pênalti, para o Atlético. Mesmo com a vitória catalã, o Real Madrid se manteve na liderança do torneio ao fazer 3 a 0 no Espanyol.

18ª RODADA

Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid

Real Madrid 3 x 0 Espanyol

Almería 0 x 2 Sevilla

Málaga 1 x 1 Villarreal

Eibar 2 x 1 Getafe

Granada 1 x 1 Real Sociedad

Athletic Bilbao 1 x 2 Elche

Levante 0 x 0 Deportivo La Coruña

SEGUNDA-FEIRA

Rayo Vallecano x Córdoba

CAMPEONATO INGLÊS

Chelsea conseguiu se descolar do Manchester City na liderança após a 21ª rodada da Premier League. Os comandados de José Mourinho chegaram aos 49 pontos após aplicarem 2 a 0 no Newcastle, com gols de Oscar e Diego Costa. Os citizens alcançaram os 47 pontos com o empate com o Everton – com direito a gol do brasileiro Fernandinho. Também na parte de cima da tabela, o Manchester United perdeu a terceira posição ao ser derrotado em casa pelo Southampton, que roubou a colocação do United. Arsenal Tottenham , West Ham e Liverpool , respectivamente, são as outras equipes próximas do G-4.

21.ª RODADA

Chelsea 2 x 0 Newcastle

Everton 1 x 1 Manchester City

Manchester United 0 x 1 Southampton

Arsenal 3 x 0 Stoke City

Sunderland 0 x 1 Liverpool

Crystal Palace 2 x 1 Tottenham

Swansea 1 x 1 West Ham

Leicester City 1 x 0 Aston Villa

West Bromwich 1 x 0 Hull City

Burnley 2 x 1 Queens Park Rangers

CAMPEONATO FRANCÊS

A competição ganhou um novo líder ao término da 20ª rodada. O Lyon aproveitou os tropeços de PSG e Olympique de Marselha para assumir a ponta do Francês após a vitória por 3 a 0 sobre o Toulouse. Com 42 pontos, a equipe está um ponto na frente do Olympique, que foi derrotado pelo Montpellier por 2 a 1. Já o PSG levou a virada do Bastia depois de abrir 2 a 0 no placar – Lucas fez o primeiro gol do jogo – e caiu para a quarta colocação, sendo ultrapassado pelo Saint-Étienne na tabela. Se a competição terminasse hoje, os parisienses estariam fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

20.ª RODADA

Bastia 4 x 2 PSG

Montpellier 2 x 1 Olympique de Marselha

Lyon 3 x 0 Toulouse

Reims 1 x 2 Saint-Étienne

Monaco 0 x 0 Bordeaux

Nantes 0 x 0 Metz

Évian 1 x 1 Rennes

Lille 1 x 0 Caen

Nice 3 x 1 Lorient

Guingamp 2 x 0 Lens

CAMPEONATO ITALIANO

Juventus conseguiu se descolar da Roma após a rodada do fim de semana na Itália. A equipe de Turim alcançou os 43 pontos com o triunfo fora de casa sobre o Napoli, por 3 a 1, enquanto os romanos foram apenas a 40 após o empate em 2 a 2 no clássico com a Lazio. O jogo teve como destaques Totti, que marcou os dois gols da Roma, e o brasileiro Felipe Anderson, que deu uma assistência e deixou a sua marca na partida. No mais, a Inter de Milão fez 3 a 1 no Genoa em casa, e o Milan deixou a vitória escapar nos últimos instantes do empate em 1 a 1 com o Torino.

18ª RODADA

Napoli 1 x 3 Juventus

Roma 2 x 2 Lazio

Torino 1 x 1 Milan

Inter de Milão 3 x 1 Genoa

Fiorentina 4 x 3 Palermo

Sampdoria 1 x 0 Empoli

Sassuolo 1 x 1 Udinese

Verona 3 x 1 Parma

Atalanta 1 x 1 Chievo

Cagliari 2 x 1 Cesena

TÊNIS

O fim de semana foi de decisões no tênis. Roger Federer fez história na conquista do Torneio de Brisbane, domingo, contra Milos Raonic. O suíço chegou à 1000ª vitória na carreira ao bater o canadense por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (2/7) e 6/4. Federer só está atrás de Jimmy Connors, com 1.253 triunfos e Ivan Lendl, com 1.071, como o tenista que mais ganhou na história do esporte. No mais, Sharapova levou a taça em Brisbane no feminino; a Polônia conquistou a Copa Hopman sobre os EUA; David Ferrer ganhou o Torneio de Doha; Wawrinka foi o vencedor do Torneio de Chennai; Venus Williams foi campeã em Auckland e Simona Halep faturou a taça em Shenzen, na China.

BASQUETE

Chicago Bulls viveu um misto de emoções na NBA. Na sexta-feira, a equipe foi derrotada fora de casa, pelo Washington Wizards por 102 a 86. Um dos destaques da partida foi o brasileiro Nenê, que saiu de quadra com um "double-double" - dois dígitos em dois fundamentos - ao somar 15 pontos e 11 rebotes. Já no sábado, os Bulls triunfaram em sua arena ao bater o Milwaukee Bucks por 95 a 87, com o astro Pau Gasol marcando nada menos do que 46 pontos na partida.

RALI DACAR