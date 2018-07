Resumo esportivo: paulistas ganham em rodada antecipada

Antes das eleições presidenciais no Brasil, os times entraram em campo pela 27.ª rodada do Brasileirão. Corinthians, São Paulo e Santos saíram vitoriosos de seus confrontos e o Palmeiras ficou focado no pleito que acontece em novembro, após vencer a Chapecoense durante a semana.

Na Europa, Cristiano Ronaldo deu show no Real Madrid, Lucas fez gol pelo PSG e o Bayern de Munique goleou o Hannover. Os Estados Unidos se sagraram campeões do Mundial de Basquete Feminino e as meninas do Brasil avançaram invictas no vôlei. O GP do Japão ainda ficou marcado pelo grave acidente do francês Jules Bianchi, da Marussia. Confira como foi o fim de semana esportivo.

CORINTHIANS

Em Itaquera, o Corinthians não teve problemas para fazer 3 a 0 no Sport e encostar no G-4 do Brasileirão. O resultado deixou a equipe na sexta colocação, com 43 pontos, assim como Grêmio e Atlético-MG, quinto e quarto colocados, respectivamente. Anderson Martins, Guerrero e Luciano marcaram os gols.

SÃO PAULO

Com pênalti cobrado e convertido pelo goleiro Rogério Ceni, o São Paulo voltou a vencer, após quatro rodadas, e continua sua perseguição ao Internacional, vice-líder. A partida contra o Grêmio ficou marcada pela expulsão do técnico Felipão, que questionou a arbitragem. Há apenas 11 rodadas do fim do campeonato, a diferença para o líder é de 10 pontos.

SANTOS

Robinho estragou a noite de comemoração de Léo Moura ao fazer o gol da vitória do Santos, no Maracanã. O capitão do Flamengo completou 500 jogos com a camisa rubro-negra. Na oitava colocação, a equipe paulista ainda sonha com uma classificação para a Libertadores, enquanto os cariocas, na 13ª, ainda não estão livres do fantasma do rebaixamento.

PALMEIRAS

Depois de vencer a Chapecoense por 4 a 2 na quinta-feira, o Palmeiras aproveitou o fim de semana para focar nas eleições para presidente do clube, dia 29 de novembro. O atual mandatário, Paulo Nobre, apresentou sua chapa, assim como dois opositores, Luiz Carlos Granieri e Wlademir Pescarmona. No dia 13 de outubro elas serão oficializadas ao Conselho Deliberativo para aprovação, antes que os sócios possam escolher em quem votar.

OUTROS JOGOS

Lanterna do Brasileirão, o Coritiba bateu o Atlético-PR por 1 a 0 no clássico paranaense, mesmo resultado do Goiás, diante do Figueirense. No topo da tabela, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1, abrindo nove pontos de vantagem. O Vitória conseguiu o mesmo placar diante do Botafogo, que agora é o 19.º colocado. Diante do Atlético-MG, o Criciúma surpreendeu e venceu por 3 a 1. No Mané Garrincha, Fluminense e Bahia empataram em 1 a 1.

CAMPEONATO INGLÊS

Com gol de Diego Costa, o Chelsea venceu o clássico contra o Arsenal e disparou na liderança do Campeonato Inglês, somando 19 pontos. Logo em seguida vem o Manchester City, atual campeão, com apenas 14, após bater o Aston Villa, fora de casa. O Liverpool voltou a vencer, após três rodadas, fazendo 2 a 1 no West Bromwich. O Manchester United aparece em quarto lugar, com 11 pontos, e ganhou do Everton, por 2 a 1.

7ª RODADA

Hull City 2 x 0 Crystal Palace

Leicester 2 x 2 Burnley

Liverpool 2 x 1 West Bromwich

Sunderland 3 x 1 Stoke City

Swansea 2 x 2 Newcastle

Aston Villa 0 x 2 Manchester City

Manchester United 2 x 1 Everton

Chelsea 2 x 0 Arsenal

Tottenham 1 x 0 Southampton

West Ham 2 x 0 Queens Park Rangers

CAMPEONATO ALEMÃO

No sábado, o líder do Campeonato Alemão, Bayern de Munique, goleou o Hannover, por 4 a 0, com dois gols de Lewandowski e dois de Robben, e no dia seguinte os jogadores aproveitaram a folga na Oktoberfest. Com dois pontos de diferença, o Borussia Mönchengladbach é o vice e venceu o Mainz por 1 a 0. O Dortmund aparece apenas na 13.ª colocação, com sete pontos, após tropeçar diante do Hamburgo.

7ª RODADA

Hertha Berlim 3 x 2 Sttutgart

Bayer Leverkusen 2 x 2 Paderborn

Borussia Dortmund 0 x 1 Hamburgo

Hoffenheim 2 x 1 Schalke 04

Werder Bremen 1 x 1 Freiburg

Bayern de Munique 4 x 0 Hannover

Frankfurt 3 x 2 Colônia

Wolfsburg 1 x 0 Augsburg

Borussia Mönchengladbach 1 x 0 Mainz

CAMPEONATO ESPANHOL

Messi e Neymar fizeram os gols da vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano e a equipe da Catalunha segue no topo do Campeonato Espanhol, com 19 pontos. Na quarta colocação aparece o Real Madrid aparece na quarta colocação, que goleou o Athletic Bilbao por 5 a 0, com direito a hat-trick de Cristiano Ronaldo e dois gols de Benzema. O português fez 13 gols em seis jogos do torneio. O Atlético de Madrid perdeu a chance de subir na tabela ao perder por 3 a 1 para o Valencia, vice-líder.

7ª RODADA

Getafe 1 x 1 Córdoba

Valencia 3 x 1 Atlético de Madrid

Rayo Vallecano 0 x 2 Barcelona

Eibar 3 x 3 Levante

Almería 2 x 2 Elche

Málaga 2 x 1 Granada

Sevilla 4 x 1 Deportivo La Coruña

Celta de Vigo 1 x 3 Villarreal

Espanyol 2 x 0 Real Sociedad

Real Madrid 5 x 0 Athletic Bilbao

CAMPEONATO FRANCÊS

Ainda sem Lavezzi e Ibrahimovic, o PSG empatou pela sexta vez no Campeonato Francês, desta vez com o Monaco, em 1 a 1. O brasileiro Lucas fez um gol, mas Martial igualou o placar. O Olympique de Marselha, que bateu o Caen por 2 a 1, é o líder isolado, com 22 pontos, seguido pelo Bordeaux, com 17, que perdeu nesta rodada, por 1 a 0, para o Reims.

9ª RODADA

Reims 1 x 0 Bordeaux

Caen 1 x 2 Olympique de Marselha

Bastia 0 x 2 Lorient

Evian 3 x 0 Metz

Nice 1 x 1 Montpellier

Rennes 2 x 0 Lens

Saint-Étienne 0 x 1 Toulouse

Guingamp 0 x 1 Nantes

Lyon 3 x 0 Lille

Paris Saint-Germain 1 x 1 Monaco

CAMPEONATO ITALIANO

Em clássico no topo da tabela, a Juventus venceu a Roma por 3 a 2 e somou 18 pontos, contra os 15 do vice-líder do Campeonato Italiano. A Inter de Milão perdeu mais uma, desta fez tomando 3 a 0 da Fiorentina, fora de casa, e aparece apenas em 10.º lugar. Já o Milan não teve problemas para bater o Chievo por 2 a 0.

6ª RODADA

Verona 1 x 0 Cagliari

Milan 2 x 0 Chievo

Empoli 3 x 0 Palermo

Lazio 3 x 2 Sassuolo

Parma 1 x 2 Genoa

Sampdoria 1 x 0 Atalanta

Udinese 1 x 2 Cesena

Juventus 3 x 2 Roma

Fiorentina 3 x 0 Inter de Milão

Napoli 2 x 1 Torino

VÔLEI

Depois de bater a Rússia no sábado, por 3 sets a 1, a seleção brasileira de vôlei feminino derrotou os Estados Unidos por 3 sets a 0 e avanõu invicta para a terceira fase do Mundial, realizado na Itália e espera o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

BASQUETE

Favorita no Mundial de Basquete Feminino, a seleção dos Estados Unidos se sagrou campeã, na Turquia, ao vencer a Espanha por 77 a 64. Este foi o nono título da equipe norte-americana.

TÊNIS

Com parciais de 6/0 e 6/2, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, faturou o pentacampeonato em Pequim, diante do checo Tomas Berdych. No feminino, a russa Maria Sharapova também foi campeã, derrotando a checa Petra Kvitova, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/3. Depois de levantar o troféu em Kuala Lumpur, o japonês Kei Nishikori ficou com o título em Tóquio, ao bater o canadense Milos Raonic por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/4, resultado que o deixará na sexta colocação no ranking da ATP, a melhor de sua carreira.

FÓRMULA 1 O GP do Japão ficou marcado pelo grave acidente do francês Jules Bianchi , da Marussia. O piloto atingiu um guindaste que estava removendo o carro do alemão Adrian Sutil, da Sauber, que bateu na proteção de pneus faltando 13 voltas para o fim da prova. Bianchi sofreu lesão na cabeça e passou por cirurgia , que foi bem sucedida, de acordo com o hospital. Hamilton chegou em primeiro, mas minimizou a vitória, que o deixa com boa vantagem na disputa do Mundial de Pilotos. Ainda no domingo, o ex-piloto italiano Andrea de Cesaris , de 55 anos, se envolveu em um acidente de moto em Roma e morreu no local.

BOXE Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, Esquiva Falcão fez mais uma vítima. O brasileiro venceu o norte-americano Austin Marcum por nocaute técnico no segundo round e continua invicto em sua carreira profissional com cinco vitórias.

GINÁSTICA ARTÍSTICA Liderada por Arthur Zanetti e Diego Hypolito, a equipe brasileira de ginástica artística se classificou em sétimo lugar na final masculina por equipes, na China. Com o resultado, o Brasil conquistou uma vaga inédita no Mundial de 2015, que será realizado em Glasgow. Sem Jade Barbosa, lesionada, Flávia Saraiva e Rebecca Andrade, que ainda não têm 16 anos, a equipe feminina já deu adeus ao Mundial na China, depois do primeiro dia de competições.

NATAÇÃO Recordista mundial júnior dos 100 metros livre, Matheus Santana conquistou a medalha de prata na prova de 50 metros no Campeonato Sul-Americano de Natação, em Mar del Plata, na Argentina. Ele fez 23s16 e foi superado apenas pelo local Frederico Grabich. Maior medalhista olímpico da história, Michael Phelps fará nova pausa na carreira para passar por tratamento, depois de ter sido preso por dirigir bêbado.

JUDÔ

Na Copa Pan-Americana de Judô, disputada em Barbados, a brasileira Mariana Silva venceu a mexicana Andrea Gutierrez na final e ficou com o ouro e com uma vaga garantida para o Pan-Americano de Toronto, do ano que vem.