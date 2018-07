Resumo Esportivo: Real Madrid é campeão do Mundial de Clubes

Fechando as competições de futebol de 2014, o Real Madrid levantou a taça do Mundial de Clubes, ao bater o San Lorenzo, por 2 a 0, com gols de Sergio Ramos e Gareth Bale. Na Alemanha, o Bayern de Munique terminou o primeiro turno invicto, batendo o Mainz de virada, e na França o Olympique de Marselha foi o melhor. O Manchester City alcançou o Chelsea na liderança do Inglês, mas no Espanhol o Barcelona continua em segundo. Gabriel Medina e sagrou campeão mundial de surfe e no UFC Lyoto Machida derrotou o americano CB Dollawy. Confira os destaques do fim de semana esportivo.

MUNDIAL DE CLUBES

O Real Madrid é o novo campeão do mundo. A equipe espanhola superou o San Lorenzo por 2 a 0 em Marrakesh, no Marrocos e conquistou o Mundial de Clubes de 2014. A taça é a quarta conquista intercontinental do gigante espanhol, que se igualou ao Boca Juniors como maior campeão. Além disso, o clube ainda viu o zagueiro Sergio Ramos, que marcou dois gols na competição, sendo eleito o craque do torneio. O astro Cristiano Ronaldo, apesar de não balançar as redes, foi o segundo.

CAMPEONATO INGLÊS

O Campeonato Inglês tem novo líder, pelo menos em número de pontos. O Manchester City venceu o Crystal Palace por 3 a 0 no sábado e chegou aos 39 pontos, igualando a pontuação do Chelsea, que só joga pela rodada nesta segunda-feira. O Manchester United, que vinha de seis vitórias consecutivas, não passou de um empate com o Aston Villa por 1 a 1 e, com 32 pontos, viu a aproximação do West Ham, que superou o lanterna Leicester e é atualmente o quarto colocado. No clássico da rodada, Liverpool e Arsenal empataram em 2 a 2, com a equipe da 'terra dos Beatles' marcando o gol de empate já nos acréscimos do segundo tempo.

17.ª RODADA

Manchester City 3 x 0 Crystal Palace

Aston Villa 1 x 1 Manchester United

Hull City 0 x 1 Swansea City

Queens Park Rangers 3 x 2 West Bromwich

Southampton 3 x 0 Everton

Tottenham 2 x 1 Burnley

West Ham 2 x 0 Leicester

Newcastle 0 x 1 Sunderland

Liverpool 2 x 2 Arsenal

CAMPEONATO ALEMÃO

De virada, o Bayern de Munique bateu o Mainz pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão, com gols de Schweinsteiger e Robben, e fechou o ano invicto na liderança, com 45 pontos, 14 vitórias e 3 empates. O segundo colocado, Wolfsburg fez 2 a 1 no Colônia e tem 11 pontos a menos. Já o Borussia Dortmund, que perdeu para o Werder Bremen por 2 a 1, se livrou da lanterna por conta do tropeço do Freiburg, diante do Hannover, mas fechou o primeiro turno em 17.º.

17.ª RODADA

Mainz 1 x 2 Bayern de Munique

Bayer Leverkusen 1 x 1 Eintracht Frankfurt

Sttutgart 0 x 0 Paderborn

Werder Bremen 2 x 1 Borussia Dortmund

Augsburg 2 x 1 Borussia Mönchengladbach

Schalke 04 0 x 0 Hamburgo

Wolfsburg 2 x 1 Colônia

Hertha Berlin 0 x 5 Hoffenheim

Freiburg 2 x 2 Hannover

CAMPEONATO ESPANHOL

O Barcelona goleou o Córdoba, já no fim do jogo, por 5 a 0 e continua perseguindo o Real Madrid, que tem um jogo a menos. Outro que goleou na 16.ª rodada do Campeonato Espanhol foi o Atlético de Madrid, fazendo 4 a 1 no Athletic Bilbao e ainda em busca do topo. O campeão mundial, Real Madrid, faz o último jogo do ano diante do Sevilla, na terça-feira, mas mesmo assim está garantido como líder, com 39 pontos.

16.ª RODADA

Celta de Vigo 0 x 1 Almería

Barcelona 5 x 0 Córdoba

Levante 1 x 1 Real Sociedad

Eibar 0 x 1 Valencia

Rayo Vallecano 1 x 3 Espanyol

Villarreal 3 x 0 Deportivo La Coruña

Granada 1 x 1 Getafe

Elche 1 x 2 Málaga

Athletic Bilbao 4 x 1 Atlético de Madrid

CAMPEONATO ITALIANO

Mesmo fora de casa, a Juventus não teve dificuldades para bater o Cagliari, por 3 a 1, e continua na liderança do Campeonato Italiano, com 39 pontos. Na sequência vem a Roma, com 36, que tropeçou diante do sétimo colocado, Milan, ficando no 0 a 0. A Inter de Milão con tinua em situação delicada, no meio da tabela, com 20 pontos, mas arrancou um empate em 2 a 2 com a Lazio.

16.ª RODADA

Cagliari 1 x 3 Juventus

Napoli 2 x 0 Parma

Sassuolo 1 x 1 Cesena

Roma 0 x 0 Milan

Verona 0 x 1 Chievo

Atalanta 3 x 3 Palermo

Fiorentina 1 x 1 Empoli

Sampdoria 2 x 2 Udinese

Torino 2 x 1 Genoa

Inter de Milão 0 x 2 Lazio

CAMPEONATO FRANCÊS

O Olympique de Marselha é o "campeão" do primeiro turno do Campeonato Francês. A equipe comandada pelo argentino Marcelo Bielsa venceu o Lille por 2 a 1 e alcançou os 41 pontos na tabela, três à frente do milionário e poderoso Paris Saint-Germain, que ficou no 0 a 0 com o Montpellier e conheceu seu terceiro tropeço consecutivo. Já o Lyon conseguiu ultrapassar o Paris Saint-Germain ao golear o Bordeaux por 5 a 0. Um dos destaques na rodada também para a vitória do tradicional Lens, que, com os três pontos conquistados, deixou a zona de rebaixamento.

19.ª RODADA

Lens 2 x 0 Nice

Paris Saint-Germain 0 x 0 Montpellier

Caen 1 x 1 Bastia

Lorient 1 x 2 Nantes

Mets 0 x 1 Monaco

Rennes 1 x 3 Reims

Toulouse 1 x 1 Guingamp

Olympique de Marselha 2 x 1 Lille

Saint-Etienne 3 x 0 Evian

Bordeaux 0 x 5 Lyon

UFC

No último UFC da temporada, realizado em Barueri, no Brasil, os brasileiros se destacaram e cumpriram o objetivo: vencer. Entre as principais lutas do card, Lyoto Machida levou o Ginásio José Corrêa ao êxtase depois de nocautear CB Dollaway pelo UFC Fight Night Combate em apenas um minuto e dois segundos do primeiro round. Renan Barão também fez bonito e garantiu a vitória com uma finalização sobre o canadense Mitch Gagnon restando apenas três minutos para o fim. O UFC deve retornar ao estado de São Paulo no 2.º semestre do ano que vem, possivelmente na nova arena do Palmeiras.

NATAÇÃO

Tricampeã mundial na maratona aquática, Ana Marcela Cunha fechou o seu ano contabilizando mais um título para a sua carreira. A nadadora conquistou neste domingo a 51.ª edição da Travessia Mar Grande/Salvador ao fechar a prova em 1 hora e 43 minutos, faturando assim o hexacampeonato da competição.

VELA

Na vela, Robert Scheidt, bicampeão olímpico e grande nome da vela nacional, faturou o título da classe Laser na Copa Brasil de Vela ao triunfar a disputa que aconteceu na praia de São Francisco, em Niterói, neste sábado.

SURFE

O Brasil tem um novo ídolo esportivo: o surfista Gabriel Medina, que conquistou nesta sexta-feira o título mundial em Pipeline, no Havaí, diante de adversários experientes e campeões como Kelly Slater e Mick Fanning. É a primeira vez na história que o País garante um troféu na elite desse esporte. Outros brasileiros já brilharam na modalidade, mas nunca haviam chegado tão longe quanto o garoto de Maresias, no litoral paulista.