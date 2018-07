Resumo Esportivo: Santos derrota o Palmeiras em clássico

Em domingo de clássico, o Brasileirão ficou marcado por uma briga entre torcidas organizadas de Santos e Palmeiras, na Rodovia Anchieta, que acabou com uma pessoa morta. Em campo, a equipe santista venceu. O Corinthians colou no G-4 e o São Paulo reassumiu a vice-liderança. Oscar, Philippe Coutinho e Neymar brilham na Europa. Na MotoGP, Valentino Rossi foi campeão na Austrália. Medina e Slater foram eliminados em Portugal. Artemus de Almeida faturou o GP São Paulo CSI-W Indoor de Hipismo e a equipe do Quênia dominou a Maratona Internacional de São Paulo. Confira as principais notícias do fim de semana esportivo.

CLÁSSICO PAULISTA

Após três jogos de invencibilidade, o Palmeiras foi derrotado pelo Santos no clássico paulista, por 3 a 1. Gabriel, duas vezes, e Geuvânio marcaram para a equipe santista e Henrique diminuiu. O resultado ligou o alerta para o time alviverde, que ainda precisa de algumas vitórias para não voltar a ser ameaçado pelo rebaixamento.

SÃO PAULO

Contra o Bahia, o São Paulo levou a melhor e reassumiu a vice-liderança do Brasileirão, ao vencer por 2 a 1, com gols de Ganso e Rogério Ceni. Fahel ainda diminuiu no fim do jogo. Agora a diferença dos paulistas para o primeiro colocado, Cruzeiro, é de sete pontos.

CORINTHIANS

Vindo de uma eliminação humilhante para o Atlético-MG, na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu bater o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 1, mesmo sem uma atuação convincente. No entanto, a vitória garantiu a quinta colocação, colado no G-4.

OUTROS JOGOS

Cada vez mais isolado na liderança, o Cruzeiro se recuperou das duas derrotas seguidas no Brasileirão e bateu o Vitória, por 1 a 0, com gol de Dedé. Com o mesmo resultado, o Atlético-MG derrotou a Chapecoense e se firmou no G-4. O Figueirense goleou o lanterna Coritiba por 4 a 0. Goiás e Grêmio empataram sem gols, enquanto Botafogo e Sport ficaram no 1 a 1. O Fluminense também voltou à boa fase, fazendo 4 a 2 no Criciúma, no Maracanã. Já o Flamengo perdeu para o Atlético-PR, de virada, por 2 a 1.

VIOLÊNCIA

Antes mesmo de a bola rolar no Pacaembu, uma briga entre torcedores marcou o domingo. Um grupo da Mancha Alviverde , do Palmeiras, emboscou dois ônibus com integrantes da Torcida Jovem do Santos, munidos de paus, pedras e rojões, na Rodovia Anchieta. O palmeirense Leonardo da Mata Santos, de 21 anos, morreu atropelado. Uma pessoa ainda foi baleada e outras quatro ficaram detidas. O caso está sob os cuidados do 2.º DP de São Bernardo do Campo e até o momento seis pessoas foram detidas.

SÉRIE D As quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro tiveram seu desfecho neste domingo. Brasil de Pelotas, Confiança, Londrina e Tombense garantiram acesso à Série C ao bater Brasiliense, Anapolina, Jacupiense e Moto Club, respectivamente.

NÚMEROS DA RODADA 27 GOLS foram marcados na rodada, média de 2,7 por jogo. Cinco times não marcaram. Um jogo terminou sem gols. foram marcados na rodada, média de 2,7 por jogo. Cinco times não marcaram. Um jogo terminou sem gols. 54 CARTÕES AMARELOS foram distribuídos. O Santos foi o time mais indisciplinado, com seis advertências. 1 JOGADOR recebeu o cartão vermelho e foi expulso: Rodrigo Souza (Criciúma), depois de cometer um pênalti. 3 GOLS foram marcados através de pênaltis: Fred (Fluminense), Cléo (Atlético-PR) e Marco Antônio (Figueirense). CASA CHEIA: 33.641 torcedores presenciaram a vitória do Corinthians no Beira-Rio, com o melhor público da rodada. No Pacaembu (22.055); no Independência (20.558). CASA VAZIA: 2.384 foi o público da partida entre Botafogo e Sport, em Volta Redonda, o pior da rodada. No Serra Dourada (3.044); no Orlando Scarpelli (4.126). SOBE * Santos venceu o clássico contra o Palmeiras. Foi a quarta vitória em cinco jogos. * Gabriel, atacante do Santos, marcou dois gols no clássico. DESCE * Coritiba foi goleado pelo Figueirense e está na lanterna do Brasileirão. * Alex, meia do Coritiba, não teve inspiração e pouco apareceu no jogo. ARTILHEIROS * 14 gols: Henrique (Palmeiras). * 13 gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro). * 12 gols: Fred (Fluminense) e Barcos (Grêmio).

LOTECA Concurso 626 1. Internacional 1 x 2 Corinthians 2. Goiás 0 x 0 Grêmio 3. São Paulo 2 x 1 Bahia 4. Joinville 3 x 0 Ceará 5. Santa Cruz 1 x 0 Vasco 6. Bragantino 2 x 1 América-RN 7. Sampaio Corrêa 1 x 1 Náutico 8. Atlético-PR 2 x 1 Flamengo 9. Botafogo 1 x 1 Sport 10. Fluminense 4 x 2 Criciúma 11. Figueirense 4 x 0 Coritiba 12. Atlético-MG 1 x 0 Chapecoense 13. Ferroviária 3 x 1 Adeco (SP) 14. Pinheirense x Vitória (PE) Prêmio para 14 acertos: R$ 1.405.730,06 FUTEBOL INTERNACIONAL CAMPEONATO ESPANHOL No Espanhol, Barcelona e Real Madrid venceram suas partidas no sábado, exatamente uma semana antes do clássico entre as duas equipes. Em casa, os catalães fizeram 3 a 0 no Eibar, com gols de Xavi, Neymar e Messi, respectivamente, e continuaram na liderança, agora com 22 pontos. Já o Real Madrid aplicou impiedosos 5 a 0 no Levante, fora de casa, com mais um show de Cristiano Ronaldo. O português fez dois gols no massacre madrilenho. Com o resultado, o Real subiu para o 3.º lugar, com 18 pontos. Ainda na parte de cima da tabela, o Sevilla assumiu a 2.ª colocação após bater o Elche fora de casa, indo a 19 pontos. 8.ª RODADA Granada 0 x 1 Rayo Vallecano Levante 0 x 5 Real Madrid Athletic Bilbao 1 x 1 Celta de Vigo Barcelona 3 x 0 Eibar Córdoba 1 x 2 Málaga Atlético de Madrid 2 x 0 Espanyol Deportivo la Coruña 3 x 0 Valencia Elche 0 x 2 Sevilla Villarreal 2 x 0 Almería

CAMPEONATO INGLÊS O Chelsea continua disparado na liderança. No sábado, a equipe comandada por José Mourinho contou com grande atuação de Oscar para superar o Crystal Palace, fora de casa, por 2 a 1. O brasileiro marcou um golaço de falta e deu assistência para o espanhol Cesc Fàbregas definir o placar para o líder do Inglês, agora com 22 pontos, cinco acima do Manchester City . Os citizens chegaram aos 17 pontos após golearem o Tottenham, em casa, por 4 a 1. Quem continua surpreendendo são o Southampton, em 3.º, e o West Ham, provisoriamente na 4.º colocação. Enquanto o primeiro chegou aos 16 pontos após aplicar incríveis 8 a 0 no Sunderland, o segundo atingiu 13 pontos com a vitória sobre o Burnley. Porém, o West Ham pode perder sua posição caso o Manchester United vença o West Bromwich nesta segunda-feira. No mais, o Liverpool agora tem 13 pontos, na 5.ª colocação, após bater o Queens Park Rangers neste domingo, por 3 a 2, com o brasileiro Philippe Coutinho marcando para o time.

8.ª RODADA

Manchester City 4 x 1 Tottenham Arsenal 2 x 2 Hull City Burnley 1 x 3 West Ham Crystal Palace 1 x 2 Chelsea Everton 3 x 0 Aston Villa Newcastle 1 x 0 Leicester Southampton 8 x 0 Sunderland Queens Park Rangers 2 x 3 Liverpool Stoke City 2 x 1 Swansea

CAMPEONATO ALEMÃO O Bayern de Munique continua absoluto no topo da Bundesliga. O time comandado por Pep Guardiola fez 6 a 0 no Werder Bremen, na Allianz Arena, e chegou a sete jogos seguidos – contando partidas da Liga dos Campeões – sem ser vazado. Os destaques da goleada foram Mario Gotze e Philipp Lahm, com dois gols cada. Xabi Alonso, cobrando falta por debaixo da barreira, e Thomas Muller, de pênalti, fecharam o placar. O time da Baviera tem 20 pontos, quatro acima do Borussia Monchengladbach, segundo colocado, que venceu neste fim de semana o Hannover, fora de casa, por 3 a 0. Na terceira posição está o Mainz, que fez 2 a 1 no Augsburg, e agora tem 14 pontos, mesma pontuação de Hoffenheim e Wolfsburg, nas 4.ª e 5.ª colocação do Alemão. Quem segue em má fase é o Borussia Dortmund, que foi derrotado fora de casa pelo Colônia, por 2 a 1, permanecendo com 7 pontos, na 14.ª posição. 8.ª RODADA Bayern de Munique 6 x 0 Werder Bremen Mainz 2 x 1 Augsburg Sttutgart 3 x 3 Bayer Leverkusen Colônia 2 x 1 Borussia Dortmund Hannover 0 x 3 Borussia Mönchengladbach Freiburg 1 x 2 Wolfsburg Schalke 04 2 x 0 Hertha Berlim Hamburgo 1 x 1 Hoffenheim Paderborn 3 x 1 Frankfurt

CAMPEONATO ITALIANO O fim de semana colocou um pouco mais de tempero no Italiano. O empate da líder Juventus com o Sassuolo, fora de casa, por 1 a 1, permitiu com que a Roma encostasse no time de Turim. Agora a Juve, com 19 pontos, está a apenas um na frente dos romanos, que, em casa, fizeram 3 a 0 no Chievo, com gols de Destro, Pjanic e Totti. Este, inclusive, chega à marca de 293 tentos pelo clube da capital. Quem perdeu a chance de colar no topo foi a Sampdoria, que apenas empatou com o Cagliari neste domingo, fora de casa, estacionando na terceira posição, agora com 15 pontos. Outro destaque da rodada foi a vitória do Milan sobre o Cagliari por 3 a 1, fora de casa, com direito a gol contra do zagueiro brasileiro Rafael Marques – ex-Atlético-MG e Grêmio – e dois tentos do japonês Honda. Com o resultado, a tradicional equipe italiana pulou para o 4.º lugar, com 14 pontos. O brasileiro que mais se destacou na rodada foi o meia Hernanes, – ex-São Paulo – autor do gol de empate da Inter de Milão com o Napoli, por 2 a 2, nos acréscimos do jogo. 7.ª RODADA Roma 3 x 0 Chievo Sassuolo 1 x 1 Juventus Fiorentina 0 x 2 Lazio Atalanta 1 x 0 Parma Cagliari 2 x 2 Sampdoria Verona 1 x 3 Milan Palermo 2 x 1 Cesena Torino 1 x 0 Udinese Inter de Milão 2 x 2 Napoli

CAMPEONATO FRANCÊS O Olympique de Marselha continua fazendo grande campanha na França. A vítima da vez foi o Toulouse, derrotado em 2 a 0 pela equipe comandada pelo argentino Marcelo Bielsa, que lidera a competição com 25 pontos, sete acima do PSG, segundo colocado. A equipe do brasileiro Lucas voltou a vencer após dois empates seguidos. Os parisienses fizeram 3 a 1 no Lens, fora de casa, com gols de Cabaye, Maxwell – o brasileiro, inclusive, marcou um golaço – e Cavani, de pênalti. O terceiro colocado é o Bordeaux, com os mesmos 18 pontos do PSG, que apenas empatou com o Caen, que está na zona de rebaixamento. 10.ª RODADA Lens 1 x 3 Paris Saint-Germain Lorient 0 x 1 Saint-Étienne Lille 1 x 2 Guingamp Metz 0 x 0 Rennes Monaco 2 x 0 Evian Nantes 1 x 1 Reims Nice 0 x 1 Bastia Olympique de Marselha 2 x 0 Toulouse Bordeaux 1 x 1 Caen Montpellier 1 x 5 Lyon

TÊNIS O fim de semana teve títulos e polêmica envolvendo gente graúda no tênis. O britânico Andy Murray conquistou o Torneio de Viena ao derrotar o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 7/5. Outro campeão foi o croata Marin Cilic, que continuou sua boa fase ao superar o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com duplo 6 /4, faturando o Torneio de Moscou. Já o brasileiro Thomaz Bellucci garantiu-se neste domingo na chave principal do Torneio de Valência, que começará a ser disputada a partir desta segunda. O tenista furou o qualifying ao passar pelo lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpischev, recebeu multa de US$ 25 mil e uma suspensão de um ano imposta pela WTA depois de ter feito declarações sexistas contra as irmãs Williams.

JUDÔ Única atleta da seleção principal do Brasil a participar do Campeonato Brasileiro de Judô, Rafaela Silva comemorou mais uma conquista na competição pela categoria até 57kg. Foi a primeira competição da judoca após o Mundial, que se prepara para o Desafio Pan-Americano de Judô, na próxima segunda-feira.

VÔLEI DE PRAIA Talita e Larissa faturaram seu sexto título na temporada. A dupla, que disputou oito campeonatos até agora, chegou a 37 jogos de invencibilidade ao vencer a etapa de Campinas (SP) do circuito Brasileiro. Agatha e Bárbara Seixas ficaram com a segunda colocação, e Juliana e Maria Elisa com a terceira.

MOTOGP Campeão antecipado da temporada 2014 da MotoGP, Marc Márquez cometeu um erro que custou mais um pódio durante a etapa da Austrália, domingo. O espanhol caiu a dez voltas do fim, dando a liderança para o veterano e heptacampeão Valentino Rossi, que só precisou se manter na posição para ficar com a 82.ª vitória de sua carreira. Com o título já definido, a expectativa é para saber se Márquez conseguirá bater o recorde de vitórias em uma temporada nas últimas duas provas do calendário. No dia 26 de outubro, os pilotos voltam à pista para a etapa da Malásia, em Sepang. A última prova está marcada para o dia 9 de novembro, com a etapa de Valência, na Espanha.