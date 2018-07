Resumo Esportivo: São Paulo atropela Serrano na estreia da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior abriu o calendário do futebol brasileiro em 2015. O São Paulo goleou o Serrano-PB por 7 a 0, mas o Santos não conseguiu sair do 0 a 0 com a Penapolense. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona tropeçaram e o Atlético de Madrid aumentou a pressão nos líderes, ao bater o Levante. Tiago Splitter foi destaque da NBA e Jon Jones assegurou seu cinturão dos médio-pesados. Confira as principais notícias do primeiro fim de semana esportivo do ano.

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

Em busca do tricampeonato da Copinha, o Santos não começou na competição com o pé direito e apenas empatou sem gols com a Penapolense. Por outro lado, o São Paulo estreou atropelando o Serrano-PB por 7 a 0. Depois de um atraso no jogo por conta da falta de ambulância na Arena Barueri, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Guaicurus, do Mato Grosso do Sul. Flamengo Grêmio e Atlético-MG golearam seus adversários, Sampaio Corrêa, Rio Preto e Sete de Setembro-AL, respectivamente. O Palmeiras estreia nesta segunda-feira, diante da Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo.

1.ª RODADA

Santos 0 x 0 Penapolense

Cruzeiro 3 x 0 ABC

Flamengo 4 x 1 Sampaio Corrêa

São Paulo 7 x 0 Serrano-PB

Grêmio 4 x 1 Rio Preto

Botafogo 0 x 0 XV de Piracicaba

Sport 2 x 1 Paulista

Coritiba 2 x 1 Red Bull Brasil

Vasco 2 x 0 Araxá

Taboão da Serra 2 x 0 Chapecoense

América-MG 1 x 1 Santa Cruz

Atlético-GO 2 x 2 Avaí

Atlético-MG 5 x 2 Sete de Setembro-AL

Corinthians 1 x 1 Guaicurus

Goiás 0 x 0 Rio Claro

Atlético-PR 0 x 0 São Caetano

Figueirense 2 x 1 Santo André

COPA DA INGLATERRA

Pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Chelsea não teve problemas para vencer o Watford, com gols de Willian, Diego Costa e Kurt Zouma. De virada, o Manchester City também conseguiu a classificação para a quarta rodada do torneio, após superar o susto diante do Sheffield e vencer por 2 a 1. Diante do lanterna da terceira divisão inglesa, Yeovil Town, o Manchester United teve dificuldade, mas ganhou por 2 a 0. Herrera e Di Maria fizeram os gols. O Arsenal também ganhou seu jogo, diante do Hull City, por 2 a 0. Nesta segunda-feira, o Liverpool enfrenta o Wimbledon.

CAMPEONATO ESPANHOL

No mesmo fim de semana que Fernando Torres foi recebido por uma multidão no Vicente Calderón, o Atlético de Madrid aproveitou tropeços dos líderes para fazer pressão no Campeonato Espanhol, batendo o Levante por 3 a 1. O Real Madrid perdeu para o Valencia e encerrou uma sequência de 22 vitórias, sem conseguir superar o recorde do Coritiba, que tem 24. Outro que também não teve um bom desempenho foi o Barcelona, que acabou derrotado pelo Real Sociedad, com gol contra de Jordi Alba, e viu o Atlético encostar, com 38 pontos. Córdoba e Granada fecham a rodada nesta segunda-feira.

17.ª RODADA

Atlético de Madrid 3 x 1 Levante

Sevilla 1 x 0 Celta de Vigo

Elche 2 x 2 Villarreal

Deportivo La Coruña 1 x 0 Athletic Bilbao

Málaga 1 x 2 Almería

Getafe 1 x 2 Rayo Vallecano

Valencia 2 x 1 Real Madrid

Espanyol 1 x 2 Eibar

Real Sociedad 1 x 0 Barcelona

UFC

Defendendo o cinturão dos médio-pesados pela oitava vez consecutiva, Jon Jones foi até o quinto round contra Daniel Cormier, em disputa equilibrada, mas chegou conseguiu alcançar sua 12.ª vitória. A decisão foi unânime entre os jurados: triplo 49-46 para Jones, que agora é o terceiro lutador mais bem-sucedido em defesa de cinturão, atrás apenas de Georges St-Pierre (nove vezes) e Anderson Silva (dez).

TÊNIS

No Torneio de Exibição de Abu Dabi, Novak Djokovic, número 1 do mundo, desistiu de jogar a final por conta de uma febre e Andy Murray ficou com o bicampeonato do amistoso. Rafael Nadal derrotou Stan Wawrinka por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/3 e ficou com a terceira colocação. Em Brisbane, na Austrália, Andrea Petkovic e Jelena Jankovic, cabeças de chave, foram eliminadas logo na partida de estreia. Na abertura da Copa Hopman, a Polônia venceu a Austrália com facilidade: Agnieszka Radwanska bateu Casey Dellacqua por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) e Jerzy Janowicz fez 2 sets a 1 em Matthew Ebden (3/6, 7/5 e 6/0).

NBA

Com 16 pontos, Tiago Splitter foi o destaque da vitória do San Antonio Spurs sobre o Washington Wizards por 101 a 92. Foi o 17.º triunfo consecutivo dos atuais campeões da NBA diante do time de Nenê Hilário, que não perde desde 12 de novembro de 2005. Na volta de Rajon Rondo ao TD Garden, mas dessa vez como adversário do Boston Celtics, o Dallas Mavericks venceu por 119 a 101 e o armador brilhou, sendo o cestinha da partida, com 29 pontos, sendo 15 apenas no primeiro quarto.

RALI DACAR

Os brasileiros não tiveram bom desempenho na estreia da temporada 2015 do Rali Dacar, na Argentina. Entre as motos, Jean Azevedo chegou apenas na 28.ª colocação na prova que foi vencida pelo britânico Sam Sunderland. Entre os carros, a história não foi muito diferente, Guilherme Spinelli, ao lado de seu navegador Youssef Haddad, chegou em 29.º lugar e não aprovou seu desempenho.