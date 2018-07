Resumo Esportivo: São Paulo bate Palmeiras e Cruzeiro, o Santos

Dois clássicos importantes aconteceram na 34.ª rodada do Brasileirão: São Paulo bateu o Palmeiras por 2 a 0 e Fluminense fez 1 a 0 no Botafogo. Corinthians ainda briga por uma vaga no G-4 após vencer o Bahia e o Santos perdeu para o líder Cruzeiro. A Tombense conquistou o título da Série D, nos pênaltis, diante do Brasil de Pelotas. Pelas eliminatórias da Eurocopa, a Holanda goleou a Letônia, enquanto a Suécia empatou com Montenegro na bolta de Ibrahimovic, que marcou um gol. Roger Federer desistiu de jogar por conta de dores e Novak Djokovic ergueu o troféu do ATP Finals. Rubens Barrichelo chegou apenas em quatro lugar nas duas corridas de Salvador, mas continua na liderança da Stock Car. Confira os destaque do fim de semana esportivo.

SÃO PAULO x PALMEIRAS

Os dois rivais continuam com suas respectivas sinas no Campeonato Brasileiro. A vitória são-paulina por 2 a 0, com gols de Luis Fabiano e Rafael Toloi, permite com que o Tricolor siga sonhando com o título da competição - mesmo a quatro pontos do Cruzeiro. Já o alviverde fica a três pontos da zona de rebaixamento com a derrota, e agora precisa ganhar do Sport na próxima quarta-feira, dia de inauguração da Arena, para não se aproximar ainda mais do Z-4.

CORINTHIANS

O time alvinegro subiu para a quinta colocação com a vitória fora de casa sobre o Bahia, por 2 a 1. Malcom abriu o placar para a equipe do Parque São Jorge após aproveitar uma bola longa do goleiro Cássio, ainda no primeiro tempo. O Bahia cresceu no segunda etapa com a entrada e William Barbio, que cruzou bola rasteira para Kieza empatar o jogo. O triunfo veio com Renato Augusto, que aproveitou bola cruzada por Danilo para definir a partida.

SANTOS

O clube da Vila Belmiro continua a sua caminhada para terminar o Brasileirão em uma posição intermediária na tabela de classificação. O time agora é o 9º colocado depois da derrota em casa para o líder Cruzeiro, por 1 a 0. Para os mineiros, o gol de Ricardo Goulart aos 7 minutos do segundo tempo manteve o time quatro pontos acima do São Paulo – e com um jogo a mais – no topo do Campeonato.

OUTROS JOGOS

O Internacional embolou ainda mais a briga pela Libertadores ao derrotar o Goiás por 1 a 0, com direito a golaço de bicicleta de Paulão, e continua empatado com Grêmio, que bateu o Criciúma por 3 a 0, e Corinthians. Ainda na parte de cima, o Fluminense venceu o Botafogo (1 a 0) no clássico carioca e o Atlético-MG apenas empatou com o Figueirense (1 a 1)no Independência. No mais, o Flamengo suou, mas conseguiu superar o Coritiba (3 a 2) no Maracanã, o Sport surpreendeu o Atlético-PR (0 a 1) em Curitiba e o Vitória deu passo importante na luta contra o descenso ao derrotar a Chapecoense (1 a 0).

NÚMEROS DA RODADA

20 gols foram marcados na rodada, média de dois por jogo. Sete times passaram em branco. Nenhum jogo terminou sem gols.

44 cartões amarelos foram distribuídos. Fluminense e Criciúma foram os times mais indisciplinados: quatro advertências cada.

3 gols de cabeça foram marcados: Edson (Fluminense), Barcos (Grêmio) e Renato Augusto (Corinthians).

5 times venceram seus jogos como visitante: Vitória, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Sport.

Casa cheia: 36.850 torcedores assistiram ao clássico paulista no Morumbi. No Beira-Rio, 23.920; no Maracanã, 23.182.

Casa vazia: 4.094 pessoas foram à Vila Belmiro assistir à derrota do Santos para o Cruzeiro. Em Criciúma, 9.050; na Fonte Nova, 11.617.

Sobre:

* Grêmio está invicto há seis rodadas e venceu o Criciúma, a terceira vitória seguida.

* Paulão, zagueiro do Internacional, marcou um gol de bicicleta.

Desce:

* Santos não vence há cinco rodadas e perdeu o terceiro jogo seguido na Vila Belmiro.

* Cléo, atacante do Atlético-PR, perdeu um pênalti no 2.º tempo do jogo com o Sport.

Artilheiros:

* 15 gols: Henrique (Palmeiras)

* 14 gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro), Barcos (Grêmio) e Fred (Fluminense)

* 13 gols: Ricardo Goulart (Cruzeiro)

SÉRIE B

Faltando apenas três rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, duas vagas para a primeira divisão em 2015 ainda estão em aberto. Vasco, que poderia ter garantido a sua, perdeu para o Ceará, também interessado em uma delas, por 2 a 0, e ainda deu adeus à chance de título. Em briga direta na parte de baixo, o América-RN, 17.º colocado, bateu o Icasa, 18.º, por 2 a 0. Lutando no topo, Joinville e Ponte Preta se enfrentaram e os campineiros levaram a pior, perdendo por 3 a 1. Derrotado pelo Oeste, o Vila Nova foi a segunda equipe a confirmar o rebaixamento.

35.ª RODADA

Portuguesa 0 x 0 ABC

Paraná 2 x 0 Atlético-GO

Vila Nova 0 x 1 Oeste

Atlético-MG 3 x 0 Avaí

Ceará 2 x 0 Vasco

Joinville 3 x 1 Ponte Preta

Bragantino 2 x 1 Santa Cruz

Náutico 1 x 0 Luverdense

Sampaio Corrêa 3 x 0 Boa Esporte

América-RN 2 x 0 Icasa

SÉRIE D

Após o empate sem gols se repetir no jogo da volta, a Tombense precisou das penalidades máximas para conquistar o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Nas cobranças de pênaltis, o time mineiro fez 4 a 2 para fechar com chave de ouro o seu acesso para a terceira divisão.

ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA 2016

Na última rodada das eliminatórias da Eurocopa 2016 nesta temporada, a Holanda foi o principal destaque, se reabilitando diante da Letônia com goleada por 6 a 0. A Bélgica decepcionou ao empatar sem gols com o País de Gales. A Alemanha fez "apenas" 4 a 0 na pequena Gibraltar, que já tinha tomado duas goleadas por 7 a 0 de Irlanda e Polônia. Ibrahimovic marcou em sua volta à seleção sueca, mas a equipe cedeu empate a Montenegro. A Inglaterra continua 100% após bater a Eslovênia e a Itália fez 1 a 1 com a Croácia, com direito a falha de Buffon. Futura anfitriã, a França jogou amistoso com a Albânia, que folgou no Grupo I.

Holanda 6 x 0 Letônia

República Checa 2 x 1 Islândia

Turquia x Cazaquistão

Bélgica 0 x 0 País de Gales

Chipre 5 x 0 Andorra

Israel 3 x 0 Bósnia

Luxemburgo 0 x 3 Ucrânia

Macedônia 0 x 2 Eslováquia

Espanha 3 x 0 Bielo-rússia

Geórgia 0 x 4 Polônia

Alemanha 4 x 0 Gibraltar

Escócia 1 x 0 Irlanda

Inglaterra 3 x 1 Eslovênia

San Marino 0 x 0 Estônia

Suíça 4 x 0 Lituânia

Grécia 0 x 1 Ilhas Faroe

Hungria 1 x 0 Finlândia

Romênia 2 x 0 Irlanda do Norte

Áustria 1 x 0 Rússia

Moldávia 0 x 1 Liechtenstein

Montenegro 1 x 1 Suécia

Azerbaijão 0 x 1 Noruega

Bulgária x Malta

Itália 1 x 1 Croácia

Portugal 1 x 0 Armênia

Sérvia 1 x 3 Dinamarca

TÊNIS

A dupla composta pelo brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig até saiu na frente na decisão de duplas do ATP Finals, mas os experientes e multicampeões Bob e Mike Bryan conseguiram a virada para levantar o quarto troféu neste torneio, o 103.º na carreira. Já a final de simples não aconteceu por conta da desistência de Roger Federer, que alegou problemas físicos após ter que enfrentar uma batalha de quase 3 horas contra o compatriota Stan Wawrinka na semifinal. Com isto, Novak Djokovic, que bateu Kei Nishikori no sábado, faturou o seu terceiro título consecutivo no ATP Finals (o quarto no total) e igualou o feito do checo Ivan Lendl.

NBA

Com 32 pontos marcados, LeBron James foi o grande destaque da vitória sobre o Atlanta Hawks por 127 a 94. O brasileiro Anderson Varejão fez apenas dois pontos, mas se destacou nos fundamentos com 10 rebotes e cinco assistências. O Washington Wizard bateu Orlando Magic por 98 a 93 com 16 pontos de Nenê, ao passo que o compatriota Leandrinho teve atuação apagada no triunfo do Golden State Warriors sobre o Charlotte Hornets por 112 a 87.

STOCK CAR

Rubens Barrichello chegou em quarto lugar nas duas corridas realizadas no circuito de rua de Salvador e manteve a liderança na Stock Car. Apesar de ter ampliado a vantagem em relação a Átila Abreu para 14,5 pontos, Rubinho sofre ameaça de outros sete pilotos, que ainda podem chegar ao título da categoria em Curutiba, onde acontece a última etapa do ano.

UFC

No UFC 180, realizado no México, Fabrício Werdum nocauteou o neozelandês Mark Hunt com uma joelhada seguida de golpes no chão para faturar o cinturão interino do peso-pesado. O brasileiro aguarda a recuperação do norte-americano Cain Velásquez para disputar o título definitivo.