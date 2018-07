RESUMO: Zebra na Fórmula 1 e no Paulista são destaque

Final de semana onde possíveis zebras foram destaque no Brasil e no mundo. Na segunda etapa da Fórmula 1, Sebastian Vettel, que parecia distante de conseguir competir com os carros das Mercedes, venceu o GP da Malásia deixando Lewis Hamilton e Nico Rosberg para trás. Já em São Paulo a vítima foi o Palmeiras que perdeu para o Red Bull no momento em que parecia deslanchar na temporada. Sem surpresa foi o resultado da seleção brasileira contra o Chile. Confira tudo que aconteceu no final de semana esportivo: