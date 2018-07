Retirada de kits da São Silvestre começará na terça

Os corredores da Corrida de São Silvestre, que terá a sua 86.ª edição no próximo dia 31, poderão retirar os seus kits para a prova a partir desta terça-feira. Eles estarão disponíveis aos inscritos até quinta, no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. Os organizadores avisaram neste domingo que, assim como nos anos anteriores, o kit não poderá ser apanhado no dia da corrida.

Neste ano, o material para os corredores conta com uma série de novidades. A principal delas será a inclusão de um chip descartável que tem como objetivo aumentar a rapidez na dispersão dos corredores na chegada da prova e oferecer maior segurança aos 21 mil participantes. Além do chip descartável, o kit contém número de peito, guia de informações do atleta, manual do corredor e medalha de participação.

Até a prova de 2009, os corredores faziam fila para devolver o chip, que era emprestado, e acabavam atrapalhando na dispersão dos participantes e também ajudavam a complicar o trânsito das pessoas que circulavam na região para passar a virada do ano na Avenida Paulista.

"Todas essas mudanças foram feitas para promover a segurança e o conforto do corredor e público espectador. O Comitê Organizador da São Silvestre e do Réveillon, em conjunto com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e Polícia Militar, estudaram todas as alternativas de fluxo da região com critérios baseados na segurança do público, circulação, suporte médico durante a prova, acesso do público ao Réveillon e todo o processo de transição das pessoas da São Silvestre para o Réveillon", afirmou Thadeus Kassabian, diretor de operações da São Silvestre.