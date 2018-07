Retorno de Adriano ao time divide opiniões dentro do Corinthians

SÃO PAULO - O retorno de Adriano continua indefinido. Ninguém no Corinthians banca quando o atacante voltará a ser relacionado, após ter sido vetado na estreia no Campeonato Paulista. O preparador físico Fabio Mahseredjian entende que o jogador precisa de mais tempo para voltar a jogar em nível aceitável.

Depois da vitória de sábado contra o Mirassol, Mahseredjian disse que Adriano vai passar a semana treinando com ele e Bruno Mazziotti, fisioterapeuta.

Segundo o preparador físico, Adriano precisa fortalecer a panturrilha esquerda e principalmente perder peso - ainda está com mais de 100 quilos.

Outros integrantes da comissão técnica acham que Adriano deveria ser relacionado para a partida de domingo, contra o Linense, pela 3.ª rodada do Paulista - para quarta-feira, contra o Guaratinguetá, ele segue fora.

Quem é a favor que Adriano enfrente o Linense avalia que ficar só treinando não adianta. Ele precisa jogar para ganhar ritmo.

Há ainda um outro argumento - que agrada à diretoria: seria bom que Adriano jogasse contra o Linense no Pacaembu, mesmo fora de forma, para sentir a pressão da torcida, que já perdeu a paciência com ele. Segundo eles, seria uma forma de o atacante entrar mais rapidamente nos eixos.

DE OLHO NA GAROTADA

Após a vitória apertada em cima do Mirassol, por 2 a 1, no sábado, o técnico Tite foi bombardeado de perguntas sobre a utilização dos destaques do time na Copinha.

Antes de o time profissional estrear no Paulista, a garotada massacrava o Atlético-PR e se classificava à final - contra o Fluminense, na quarta-feira. "Se há qualidade, boto para jogar. Revelei 15 garotos na minha primeira passagem pelo Corinthians", orgulha-se Tite. O zagueiro Marquinhos, o lateral esquerdo Denner e o meia Matheus saem na frente porque já treinaram com os profissionais no ano passado.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Guaratinguetá, Liedson e Alex devem ser poupados.