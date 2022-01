Retorno de Tom Brady aos Bucs na próxima temporada não é garantido

Se Tom Brady disputou o último jogo de uma carreira incrível, terminou com uma de suas derrotas mais duras após uma reação impressionante. Ensanguentado e dolorido pelas pancadas que recebeu do Los Angeles Rams, o sete vezes campeão do Super Bowl de 44 anos levou o Tampa Bay Buccaneers a reagir após estar perdendo por 27 a 3, apenas para ver a defesa permitir uma grande jogada no minuto final para configurar o field goal de 30 jardas de Matt Gay.

A vitória dos Rams por 30 a 27 no domingo levou Los Angeles para receber o San Francisco 49ers na final da NFC na próxima semana. Eles impediram o Tampa Bay de se tornar o primeiro campeão repetido da NFL desde que Brady levou o New England a títulos consecutivos após as temporadas 2003-04.

Os Rams também encerraram a carreira de Brady? "Sinceramente, pessoal, estou pensando neste jogo. Não estou pensando nos últimos cinco minutos a partir de agora", disse Brady. Ele tem contrato para 2022, mas seu retorno não é garantido. "Não pensei muito nisso, estou vivendo o dia a dia", continuou.

No final de setembro, ele disse que planeja jogar pelo menos mais uma temporada, mas indicou várias vezes que o retorno será uma decisão familiar. Questionado no mês passado quando saberá que é hora de se aposentar, Brady disse: "Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Acho que terei que, depois de cada ano, pensar sobre como é a situação para mim, pessoal e profissionalmente. Obviamente, eu adoro jogar. Eu não acho que meu amor vai embora. Acho que vou conseguir, é que as outras coisas estão meio que acontecendo na minha vida, em relação às situações familiares. Meus filhos não estão ficando mais jovens, e eu quero ter certeza de que eles tenham o que precisam também.''

O agente de Brady, Don Yee, disse na semana passada que não sabe quando Brady vai parar. "Ele pode continuar jogando, porque suas habilidades realmente são fora da curva. Convivo com atletas profissionais desde 1974 e já vi muitos tipos diferentes de atletas. Existem muitos atletas ótimos e fisicamente fortes, mas para continuar tentando fazer algo por um longo período de tempo e fazê-lo bem, você precisa ter outros dons. Você tem que querer levantar todas as manhãs para ser ótimo. E então ele ainda possui tudo isso e muito mais. Vai ser sua decisão, e eu nunca, jamais, falaria em seu nome sobre este assunto. Mas ele claramente ainda está se saindo muito bem.''

Brady estava jogando em um nível de elite até se deparar com os Rams. Ele não completou um passe em suas duas primeiras jogadas pela primeira vez em seus 47 playoffs, indo 0 a 4. Ele foi chamado para a primeira penalidade antidesportiva de sua carreira no primeiro tempo por argumentar uma chamada após uma rebatida.

Brady falhou em vários passes, teve dois turnovers e foi detido três vezes. Mas seu passe de touchdown de 55 jardas para Mike Evans com pouco mais de três minutos restantes deixou os Buccaneers em 27 a 20. Depois que os Rams perderam seu quarto fumble, Brady levou Tampa para o empate. Mas falhas defensivas permitiram que Matthew Stafford liderasse os Rams para a vitória.

Depois de liderar os Buccaneers ao seu segundo título do Super Bowl em sua primeira temporada em Tampa após 20 anos com o New England, Brady liderou a NFL em jardas passadas (5.316), touchdowns (43), finalizações (485) e tentativas (719) enquanto guiava os Bucs ao seu primeiro título da NFC South desde 2007.

O técnico Bruce Arians disse ao Tampa Bay Times na sexta-feira que ficaria "chocado" se Brady não voltasse para mais uma temporada com base na diversão que ele está tendo jogando e praticando a semana toda. Após a derrota para Los Angeles, Arians disse que a decisão "cabe a Tom".

Rob Ninkovich, que jogou com Brady nos Patriots de 2009-16, criou um rebuliço nesta semana quando disse que "não seria uma surpresa se Brady desistisse depois desta temporada".

Todos os jogadores perguntados sobre Brady disseram que o querem de volta, é claro. ` "Estou super agradecido por ele ter vindo para Tampa", disse Evans. "Ele é o melhor jogador da história... Ele é auto motivado e sabe o que quer. Espero que possamos recuperá-lo no próximo ano."

Brady é o líder de todos os tempos da NFL em muitas categorias, incluindo jardas de passe (84.520) e TDs (624). Ele é o único jogador a ganhar mais de cinco Super Bowls e foi o MVP do jogo cinco vezes. Ele liderou os Patriots de uma desvantagem de 28 a 3 para vencer o Atlanta no Super Bowl após a temporada de 2016. Sua defesa não lhe deu chance no final de fazer isso novamente contra os Rams.