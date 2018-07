Retorno do Dacar à Argentina tem melhor dia de brasileiro

O Rali Dacar 2015 retornou nesta quarta-feira (14) à Argentina, na cidade de Cachi, na província de Salta, com as posições inalteradas no Top 5 do acumulado das motos. A décima etapa, realizada em 371 quilômetros de trechos cronometrados e que abriu a primeira parte da segunda maratona, na qual os participantes não podem ter assistência externa na manutenção dos veículos, serviu para o tetracampeão Marc Coma ganhar gordura na liderança da categoria. O espanhol da KTM terminou a especial na segunda colocação, pouco mais de um minuto atrás do vencedor Joan Barreda (Honda), e aumentou a vantagem para o português vice-líder Paulo Gonçalves (Honda) na corrida contra o relógio.

Com três especiais para o término da 37ª edição da prova, Coma possui 7min35s de distância sobre o luso. Apenas os dois devem protagonizar até o último dia a disputa pela primeira posição, já que o terceiro colocado, o chileno Pablo Quintanilla, da KTM, está mais de 31 minutos atrás do ponteiro.

Após ver na segunda-feira suas chances de título sumirem, Joan Barreda tem buscado terminar o rali da melhor maneira possível. Durante o trecho desta tarde, em uma altitude superior a 3.000 metros, o espanhol chegou na frente com 1min39s de superioridade sobre o tetracampeão da equipe austríaca. No acumulado, o piloto Honda é apenas o 15º colocado.

Quem teve um dia empolgante foi o brasileiro Jean Azevedo, que completou em 18º lugar, o melhor dele em uma etapa na atual edição do Dacar. Pelo segundo dia consecutivo, o piloto da Honda South America Rally Team ganhou posições no acumulado e agora é o 23º.

11ª ETAPA

A segunda parte da maratona da categoria motos será concluída nesta quinta-feira (15) com o trecho cronometrado de 357 quilômetros e chegada a Termas de Rio Hondo.

RESULTADO

1º Joan Barreda (ESP) #2 (Honda) 4h07min11s

2º Marc Coma (ESP) #1 (KTM) +1min39s

3º Ruben Faria (ESP) #11 (KTM) +1min57s

4º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +2min14s

5º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +3min46s

18º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +16min34s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1º Marc Coma (ESP) #1 (KTM) 38h13min50s

2º Paulo Gonçalves (POR) #7 (Honda) +7min35s

3º Pablo Quintanilla (CHL) #31 (KTM) +31min42s

4º Toby Price (AUS) #26 (KTM) +32min06s

5º Stefan Svitko (SVK) #18 (KTM) +45min19s

23º Jean Azevedo (BRA) #24 (Honda) +6h10min15s