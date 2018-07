Retorno do goleiro uruguaio Martin Silva motiva o Vasco O torcedor do Vasco está cheio de otimismo para o jogo contra o Paysandu, neste sábado, às 16h30, no estádio de São Januário, no Rio. Além de começar a 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro como líder isolado, o time conta com o retorno do goleiro Martin Silva, que estava na seleção uruguaia para a disputa da Copa América Centenário.