Reunião de Conselho Gestor do esporte e lazer projeta trabalho a longo prazo

Com a presença de quase todos os membros do Conselho Gestor, o secretário de esportes e lazer da cidade de São Paulo, Jorge Damião, apresentou o Plano de Metas para 2017 e os principais projetos que envolvem esporte e lazer no município. "Pelo que percebi, será um conselho participativo, mais do que gestor. O pessoal está vibrando", comentou.

A única ausência foi de Magic Paula, ex-jogadora de basquete, que estava na Bahia e teve um problema com o retorno e não conseguiu chegar a tempo para a reunião, que começou às 7h nesta segunda-feira e foi até 13h30. Estavam presentes, além do secretário, os membros do conselho João Paulo Diniz, Paulo Nigro, Raí, Hugo Passarelli e Fábio Igel.

"Nossa ideia é trabalhar programas que tenham vida longa, promovendo eventos contínuos. Queremos democratizar o esporte de forma muito grande, pois entendemos que o acesso ao esporte é difícil para a população. Vai ser um trabalho legal e pretendemos trazer eventos internacionais", explicou Damião.

A pedido do prefeito João Dória, a secretaria terá de usar a criatividade para realizar os projetos. Entre as ideias que estão saindo do forno está o lançamento de uma escola pública de esgrima, pensando no esporte inclusivo, em um clube-escola na Vila Maria. O espaço já está sendo vistoriado.

"Nós vamos reativar as 'ruas de lazer'. Acho que são 1.040 no total, mas somente oito estão funcionando neste momento. Já estou marcando reunião com os 32 prefeitos regionais e queremos, junto com a comunidade, trazer de volta as 'ruas de lazer', com atividades para as pessoas e muita organização", afirmou.

Damião reconhece que os equipamentos esportivos na cidade não estão muito bons, por isso a opção foi para se fazer um projeto de gestão. "Na reunião com o Conselho Gestor, discutimos sobre a possibilidade de realizar mutirões de revitalização dos equipamentos esportivos, em parceria", disse.